Прем’єр Баварії Зедер пропонує повертати українців додому для захисту України: Миру наразі не видно
У Німеччині пропонують повертати придатних до військової служби чоловіків-українців додому для захисту України.
Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Rheinische Post, про це заявив прем’єр-міністр Баварії та очільник партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер.
"Миру наразі не видно. Тому цілком законно розглядати питання про відправку придатних до військової служби українців на батьківщину для забезпечення безпеки у власній країні", - зазначив він.
За його словами, у Німеччині значно нижча частка українців, які працюють, порівняно з іншими європейськими країнами.
"Це потрібно терміново змінювати - і не лише для новоприбулих українців", - наголосив Зедер.
Топ коментарі
+18 Степан Лукашёв
показати весь коментар06.09.2025 12:23 Відповісти Посилання
+16 Adrian Boyanov
показати весь коментар06.09.2025 12:34 Відповісти Посилання
+12 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар06.09.2025 12:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ще шось ляпнеш за пиз"ак, чучело?
Не повіриш, навіть прінтер є.
Здається, для зброї вже нема місця, але на жаль, тягаю ще й н/з б/к. А оскільки куркуль - то дохрєніща.
1) как пагодка в масквє? Ти, *******, навіть української не знаєш, ляпаєш тут щось свинособачою.
2) ти, диванне, все, що знаєш про війну - це расєйскіє серіали про "дєдиваєвалі".
Окопи, бліндажі, каганок та гармошка.
Насправді, ми створюємо собі саме максимально комфортні умови, куди б нас не заносило.
В мене завжди є світло (або від мережі, або від генератора), завжди є інтернет (або від водафону, або від старлінку). В мене завжди є ноутбук. Завжди чистота, завжди вода (хоч і привозна), завжди де попрати одяг та сходити в душ.
***********
Пісєц, ці містечкові диванні троллі кінчені. Вже не вперше. Вони думають, що ми завжди десь сидимо закопані в глину )) От три з половиною роки сидимо в окопі, ага. Безвилазно.
Та й зараз, напевно, можу звільнитися. Варто лише поїхати на ВЛК.
Але не хочу, бо корисний тут.
Скільки тобі? 60, може є? Чи ти інвалід дитинства?
Знайомі у нього...
Приїдь та подивись сам.
Тому що ти й гадки не маєш, навіть приблизно не уявляєш, що таке служба в штурмовому батальйоні.
Розказувати такому як ти за свої поранення, контузії, за свій вік, за досвід, за поточні службові обов'язки - це метати бісер.
Йди гуляй. Точно шо стецько.
Навіть у 22-му було ще не так.
Багато що є сказати по темі, бо ти все ж таки свій. Але не будемо годувати тролів, бо налетять "стецьки"
УКРАЇНА ЗАЛИШИЛАСЯ САМ-НА-САМ У ПРОТИСТОЯННІ З РОСІЄЮ - THE TELEGRAPH
06 вересня, 2025 Дзеркало Тижня
..........................
Мабуть, найважливішим у зустрічі коаліції охочих було те, про що не було сказано. Не було жодних розмов про членство України в НАТО. Це одна з ключових вимог Кремля, яка була виконана.
"І якщо розшифрувати підсумок Урсули фон дер Ляєн щодо гарантій безпеки, зосереджених на https://zn.ua/ukr/europe/jevropa-maje-zrobiti-ukrajinu-stalevim-dikobrazom-jakij-ne-zmozhe-zdolati-zhoden-ahresor-ursula-fon-der-ljajjen.html перетворенні України на "сталевого дикобраза", це означає, що коли справа дійде до протистояння майбутній російській агресії, Київ залишиться сам на сам, а його союзники триматимуться на безпечній відстані", - підсумував Метьюз.
Раніше в газеті зазначали, що https://zn.ua/ukr/POLITICS/visim-misjatsiv-diplomatiji-shchodo-vijni-v-ukrajini-vijavilisja-marnimi-the-telegraph-.html вісім місяців дипломатії щодо війни в Україні виявилися марними. Остаточне врегулювання - або навіть тимчасове перемир'я - залишається таким же недосяжним сьогодні, як і до політичного відродження Трампа.
У німців (та не тільки) когнитивний дисонанс від такого явища.
Як це?
На твою землю прийшов ворог, але ти, здоровий бугай, мразота, сидиш на соціальних виплатах і вдаєш вигляд, що так і треба.
Ніт щоб зібратись всім разом та наваляти оркам - шукають хто б за нього це зробив.
А кого першого можна безпечно погнати в бій?
Тут вам:
- хуже не буде;
- хоть поржете;
- зробите їх разом.
якби було таке право у німців
Право приймати всіх біженців(незалежно від статі) від війни
встановлено законом
Права висилати їх з країни,
поки йде війна - немає
Так що бла бла бла
Дешевий популізм.
А от набирати в Бундесвер - могли б,
роздайте їм паспорти німецькі і запрошуйте.