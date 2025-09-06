УКР
Прем’єр Баварії Зедер пропонує повертати українців додому для захисту України: Миру наразі не видно

Зедер про українців у Німеччині

У Німеччині пропонують повертати придатних до військової служби чоловіків-українців додому для захисту України.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Rheinische Post, про це заявив прем’єр-міністр Баварії та очільник партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер.

"Миру наразі не видно. Тому цілком законно розглядати питання про відправку придатних до військової служби українців на батьківщину для забезпечення безпеки у власній країні", - зазначив він.

За його словами, у Німеччині значно нижча частка українців, які працюють, порівняно з іншими європейськими країнами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина фінансуватиме масштабне розширення ВПС України, - The Telegraph

"Це потрібно терміново змінювати - і не лише для новоприбулих українців", - наголосив Зедер.

+18
Рідкісний тверезий голос з Європи.
06.09.2025 12:23 Відповісти
+16
Німці у вічному акуї від здорових мажористих українців, що втікли від війни.
У німців (та не тільки) когнитивний дисонанс від такого явища.
Як це?
На твою землю прийшов ворог, але ти, здоровий бугай, мразота, сидиш на соціальних виплатах і вдаєш вигляд, що так і треба.
06.09.2025 12:34 Відповісти
+12
Гарне рішення! Про мобілізацію ЗСУ більше турбуються закордонні чиновники ніж українські! Всіх військовозобов'язаних вислати з Німеччини і не тільки чоловіків, жінки теж стоять на військовому обліку!
06.09.2025 12:24 Відповісти
А чому Сирійців не відправляли та інших??
06.09.2025 12:23 Відповісти
Тому що ми Европа - ми актив Европи а сирійці- пасив. Тому Европа хоче щоб ми виграли війну - і треба люди для перемоги
06.09.2025 12:44 Відповісти
Ага, то актив потрібно вибрати, а залишити чорнозадий пасив
06.09.2025 13:39 Відповісти
Рідкісний тверезий голос з Європи.
06.09.2025 12:23 Відповісти
Гарне рішення! Про мобілізацію ЗСУ більше турбуються закордонні чиновники ніж українські! Всіх військовозобов'язаних вислати з Німеччини і не тільки чоловіків, жінки теж стоять на військовому обліку!
06.09.2025 12:24 Відповісти
Ну, я більше трьох років в ЗСУ, більш того, на фронті. І згоден з попереднім оратором.
Ще шось ляпнеш за пиз"ак, чучело?
06.09.2025 12:37 Відповісти
каком фронте, ты тут сидишь 24/7 про ухылянтов строчишь , в перерывах между отбитием штурмов вражеской пехотуры?
06.09.2025 12:52 Відповісти
Він сам писав, що в нього в снарязі замість зброї ноутбук. Тому зрозуміло, на якому він фронті.
06.09.2025 13:00 Відповісти
Замість? Якби ж то ))) Стицько, ще в снарязі є болгарка, шуруповерт, сокира та молоток.
Не повіриш, навіть прінтер є.
Здається, для зброї вже нема місця, але на жаль, тягаю ще й н/з б/к. А оскільки куркуль - то дохрєніща.
06.09.2025 13:08 Відповісти
Артурчік, маю лише два питання:

1) как пагодка в масквє? Ти, *******, навіть української не знаєш, ляпаєш тут щось свинособачою.
2) ти, диванне, все, що знаєш про війну - це расєйскіє серіали про "дєдиваєвалі".
Окопи, бліндажі, каганок та гармошка.
Насправді, ми створюємо собі саме максимально комфортні умови, куди б нас не заносило.
В мене завжди є світло (або від мережі, або від генератора), завжди є інтернет (або від водафону, або від старлінку). В мене завжди є ноутбук. Завжди чистота, завжди вода (хоч і привозна), завжди де попрати одяг та сходити в душ.
***********
Пісєц, ці містечкові диванні троллі кінчені. Вже не вперше. Вони думають, що ми завжди десь сидимо закопані в глину )) От три з половиною роки сидимо в окопі, ага. Безвилазно.
06.09.2025 13:01 Відповісти
да все уже не позорься "ахвицер". Типы в окопах сидят а оно в тылу с ноутбуком и стриралкой с душем мазанное и строчит про ухылянтов. Я в тебе не сомневался кто ты и что ты
06.09.2025 13:33 Відповісти
а ти мабуть точно "атбиваешь штурма"?
06.09.2025 13:40 Відповісти
Так ви добровільно пішли? Добровільно. То ваші проблеми. Сидите ви там тільки тому, що не можете звільнитися
06.09.2025 12:58 Відповісти
Звільнявся. І знову повернувся. Бо не можу вас там бачити навколо себе. От таких от як ти.
Та й зараз, напевно, можу звільнитися. Варто лише поїхати на ВЛК.
Але не хочу, бо корисний тут.
06.09.2025 13:11 Відповісти
Смішне ти. Де це такий фронт, що можна цілодобово 24/7 стирчати на Цензорі? Бо у всіх моїх знайомих та рідні, тих, що безпосередньо на фронті, тижнями нема можливості, навіть, просто подзвонити. А більшості з них і взагалі вже нема...
06.09.2025 13:20 Відповісти
Смішне саме ти. Тому що ти дома.
Скільки тобі? 60, може є? Чи ти інвалід дитинства?
Знайомі у нього...
Приїдь та подивись сам.
Тому що ти й гадки не маєш, навіть приблизно не уявляєш, що таке служба в штурмовому батальйоні.
Розказувати такому як ти за свої поранення, контузії, за свій вік, за досвід, за поточні службові обов'язки - це метати бісер.
Йди гуляй. Точно шо стецько.
06.09.2025 13:31 Відповісти
Ну у вас просто ПТСР. Я звільнився в 2015-му і сказав: армія - це не моє. А люди тут звичайні. Якщо б не ці люди, армія б останнії хрін з сіллю доїдала б. Доречі: мені взагалі фіолетово - воювала людина, чи ні, бо на війні нічого гарного немає. Бо ви просто пишите неправду. Я написав мемуари - друзі читають - так в моїх мемуарів немає романтики війни
06.09.2025 13:29 Відповісти
Друже, а де в мене є романтика війни? В 15-му році то ще були квіточки у порівнянні з цим.
Навіть у 22-му було ще не так.
Багато що є сказати по темі, бо ти все ж таки свій. Але не будемо годувати тролів, бо налетять "стецьки"
06.09.2025 13:36 Відповісти
Дякукю... Вибачте, якщо десь образив...
06.09.2025 13:47 Відповісти
Я також, збираюсь, щось подібне написати, коли звільнюсь з армії, і дійсно, те що я побачив на війні, гарного там немає, дійсно є прислів'я поганий мир, краще, чим гарна війна.
06.09.2025 13:37 Відповісти
То тиловик. Саме вони люто ненавидять "ухилянтів", бо самі сцються потрапити на фронт. Як і їх брати-тцкуни.
06.09.2025 13:38 Відповісти
У вас,гнид ухилянських, всі тиловики/тцк,не ясно тільки як фронт тримається 3.5 роки.У нас у синьківському лісництві бліндаж з старлінком був за 2.5 км. від 0.Але звідки тобі це знать як на фронті,як ти навіть подумать про нього сциш.
06.09.2025 13:50 Відповісти
Тоді відношення виписати в мій підрозділ?
06.09.2025 12:39 Відповісти
!!!!!!!!!100!!!!!!!!!! І не Тільки Німеччини.
06.09.2025 12:36 Відповісти
Цілком підтримуємо , якщо буде таке рішення.
06.09.2025 12:43 Відповісти
та він більше турбується про те, що ці українці не хочуть працювати. це саме до них він робив цей посил. а до тих українців, які там працюють, у нього немає питань. це випливає із контексту його розмови.
06.09.2025 13:38 Відповісти
А він-то прав.
06.09.2025 12:26 Відповісти
Нащо висилати миротворців, можно з вигнати всіх українців
06.09.2025 12:31 Відповісти
Будуть відловлювати?
06.09.2025 12:32 Відповісти
Будуть далі жити, як жили: це просто піар. Не існує такого механізму
06.09.2025 13:00 Відповісти
Если даже будет принято такое решение, оно ничего не даст. Расползуться по другим странам Европы.
06.09.2025 12:33 Відповісти

УКРАЇНА ЗАЛИШИЛАСЯ САМ-НА-САМ У ПРОТИСТОЯННІ З РОСІЄЮ - THE TELEGRAPH

06 вересня, 2025 Дзеркало Тижня
..........................


Мабуть, найважливішим у зустрічі коаліції охочих було те, про що не було сказано. Не було жодних розмов про членство України в НАТО. Це одна з ключових вимог Кремля, яка була виконана.

"І якщо розшифрувати підсумок Урсули фон дер Ляєн щодо гарантій безпеки, зосереджених на https://zn.ua/ukr/europe/jevropa-maje-zrobiti-ukrajinu-stalevim-dikobrazom-jakij-ne-zmozhe-zdolati-zhoden-ahresor-ursula-fon-der-ljajjen.html перетворенні України на "сталевого дикобраза", це означає, що коли справа дійде до протистояння майбутній російській агресії, Київ залишиться сам на сам, а його союзники триматимуться на безпечній відстані", - підсумував Метьюз.

Раніше в газеті зазначали, що https://zn.ua/ukr/POLITICS/visim-misjatsiv-diplomatiji-shchodo-vijni-v-ukrajini-vijavilisja-marnimi-the-telegraph-.html вісім місяців дипломатії щодо війни в Україні виявилися марними. Остаточне врегулювання - або навіть тимчасове перемир'я - залишається таким же недосяжним сьогодні, як і до політичного відродження Трампа.
06.09.2025 12:34 Відповісти
https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukrajina-zalishilasja-sama-po-sobi-the-telegraph-.html
06.09.2025 12:35 Відповісти
Німці у вічному акуї від здорових мажористих українців, що втікли від війни.
У німців (та не тільки) когнитивний дисонанс від такого явища.
Як це?
На твою землю прийшов ворог, але ти, здоровий бугай, мразота, сидиш на соціальних виплатах і вдаєш вигляд, що так і треба.
06.09.2025 12:34 Відповісти
Так це в людській природі, тікати від небезпеки. А свідомість, яка б працювала проти цього тваринного інстинкту, не розвинулася. Бо над цим треба працювати. І не менша кількість німців, також не хоче воювати, якщо на їх країну нападуть, як на Україну. Таке буває, коли свобода дістається просто так і не треба за неї боротися. Люди стають м'якими, як кисіль, без боротьби.
06.09.2025 13:17 Відповісти
А до арабів і негрів в них теж таке відношення ?
06.09.2025 13:42 Відповісти
В принципі каже те, що думає вся європейська верхівка - хай краще українці воюють поки є ким, а ЄС в цей час буде насолоджуватись життям, ніж щось вирішувати вже зараз.
06.09.2025 12:38 Відповісти
Так думає не тільки вся європейська верхівка.
06.09.2025 12:45 Відповісти
А ви як ви собі уявляєте, дуже приємно за когось вирішувати, якщо ті бугаї, що по закону повинні захищати свою Батьківщину, тиняються по ресторанах Європи?
06.09.2025 13:35 Відповісти
Та жінок, які шльондрають Європою за гроші "волонтерів" та корупціонерів з України,як біженки та невилазять з брендових магазинів та ресторанів на заздрість економним європейцям....
06.09.2025 12:40 Відповісти
Правами людини чомусь користуються люди нечесні, дезертири, ухилянти... Коли б тільки у країнах Західної Європи... А микуличинські, буковельскі, яремчанські, .... (кожний може додати) "батальйони" - "воєнкоматівські" здебільшого полюють по бідних селах...
06.09.2025 12:41 Відповісти
Ті, хто не є нечесними, дезертирами, ухилянтами зазвичай мають переважно обов'язки. Така вже доля порядних людей.
06.09.2025 13:06 Відповісти
Оце таж сама політика що і в нас. Послати когось замість себе воювати.
Ніт щоб зібратись всім разом та наваляти оркам - шукають хто б за нього це зробив.
А кого першого можна безпечно погнати в бій?
06.09.2025 12:41 Відповісти
А що можна змінити? Кожна держава має військо, мобілізує громадян і веде війни, тільки одні в ролі загарбників, а інші захищають свої землі.
06.09.2025 13:29 Відповісти
давно пора. а то вчора у Польщі на футболі десятки тисяч лобів з прапорами, патріотично вболівають за збірну, співають голосисто "пукін ху йло". воно начебто і гарно виглядає, проте це також дає підстави місцевим політикам і чиновникам робити такі заяви, як це зробив той баварський регіональний чиновник..
06.09.2025 12:42 Відповісти
Кожна поважаюча себе Нація, що має Національну Гідність (як німці) так думає і так поступає
06.09.2025 12:43 Відповісти
70 відсотків німців не бажають захищати Німеччину.
06.09.2025 12:53 Відповісти
Та і з решти 30, коли дійсно дійде до справи, добре, якщо 3 залишиться.
06.09.2025 13:46 Відповісти
Він розуміє, що крім українців захищати його фатерланд нікому.
06.09.2025 12:46 Відповісти
От би ті українці опинились потім у армії кацапів, а потім нанесли візит до друзяків-німчиків разом.
06.09.2025 12:48 Відповісти
Простіше простого: відкрити відділення ТЦК в Мюнхені
06.09.2025 12:49 Відповісти
До цього все йде. Відкриють. І не лише в Мюнхені, а і по всій Європі. А коли українці закінчаться, домовляться і розділять з куйлом спорожнілі українські землі.
06.09.2025 12:57 Відповісти
І до нього повалять ті, хто тут "пописує", з "рекомендаціями", украинскай моваю", Как т Украину..."
06.09.2025 13:00 Відповісти
Черговий піар, законних підстав не має. Спойлер - і не буде.
06.09.2025 12:57 Відповісти
Так це зрозуміло... Мої друзі, хто уїхав в 90-х з України навіть тоді легалізувалися без особливих проблем, це все вирішується. А повертати насильно людей під "шахеди" та ракети, де цілі будинки складаються вночі ніхто не буде. Якщо на то пішло - держава не може забезпечити безпеку громадянам. Це все піар, а місцеві любителі "срср" це вже підхопили і обсмоктують. Смішно
06.09.2025 13:07 Відповісти
Німці не можуть набрати бригаду для відправки у Литву.
06.09.2025 12:58 Відповісти
Усіх виборців зеленського які в 2019 за кордоном голосували за владіміра аліксандрівіча: запрошую в Військомат
Тут вам:
- хуже не буде;
- хоть поржете;
- зробите їх разом.
06.09.2025 12:58 Відповісти
06.09.2025 13:05 Відповісти
Маму ріму і папу сашу вже привіз? Козел зелений.
06.09.2025 13:24 Відповісти
Можливо і стануть повертатися, як насправді відмовляться від формули Земля, ліси, ріки, озера, фабрики, заводи, влада належить багатим, а захищати Україну мають тільки бідні".
06.09.2025 13:45 Відповісти
Цей варіант мав би право на існування
якби було таке право у німців
Право приймати всіх біженців(незалежно від статі) від війни
встановлено законом
Права висилати їх з країни,
поки йде війна - немає
Так що бла бла бла
Дешевий популізм.
А от набирати в Бундесвер - могли б,
роздайте їм паспорти німецькі і запрошуйте.
06.09.2025 13:13 Відповісти
та мова тут не йде про висилати всіх біженців. мова тут йде тільки про військовозобов'язаних чоловіків. та й то не всіх, а лише тих, хто не хоче працювати, а тільки лиш отримує допомогу. і ця його заява вона з контексту його промови звучить як устрашеніє для тих безробітних чоловіків, щоб вони швидше роботу шукали і не байдикували. арбайтен.
06.09.2025 13:49 Відповісти
Логічно. Як би дико це не звучало, але чим рівніші ті, що втекли, від тих, що четвертий рік віддають свої життя на фронті? Найбільша дикість це війни взагалі, і вони відбуваються по вині тих, хто знає, що буде сидіти в бункері, а не на полі бою.
06.09.2025 13:21 Відповісти
Премьеру баварії конфіскувати гроші кацапів не хоче? Передати Україні Тауруси не хоче? Показати медом всім нафронтникам, за силу душу. Причому це пусті розмови, ніяких законних підстав нема.
06.09.2025 13:32 Відповісти
Давно пора, толстомордых на фронт
06.09.2025 13:36 Відповісти
хочуть залякати українських ледарів, щоб йшли на роботу, в Україну їх не повернуть, вони перебіжать і іншу країну, але поки платитимуть в Німеччині як зараз, то будуть там сидіти
06.09.2025 13:37 Відповісти
Ну не видно, то не видно, пропустимо руських виродків до Європи, нехай європейські сцикуни подивляться, чи буде мир
06.09.2025 13:38 Відповісти
 
 