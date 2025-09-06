Прем’єр Баварії Зедер пропонує повертати українців додому для захисту України: Миру наразі не видно

У Німеччині пропонують повертати придатних до військової служби чоловіків-українців додому для захисту України.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Rheinische Post, про це заявив прем’єр-міністр Баварії та очільник партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер.

"Миру наразі не видно. Тому цілком законно розглядати питання про відправку придатних до військової служби українців на батьківщину для забезпечення безпеки у власній країні", - зазначив він.

За його словами, у Німеччині значно нижча частка українців, які працюють, порівняно з іншими європейськими країнами.

"Це потрібно терміново змінювати - і не лише для новоприбулих українців", - наголосив Зедер.