Премьер Баварии Зедер предлагает возвращать украинцев домой для защиты Украины: Мира пока не видно

В Германии предлагают возвращать годных к военной службе мужчин-украинцев домой для защиты Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Rheinische Post, об этом заявил премьер-министр Баварии и глава партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер.

"Мира пока не видно. Поэтому вполне законно рассматривать вопрос об отправке годных к военной службе украинцев на родину для обеспечения безопасности в собственной стране", - отметил он.

По его словам, в Германии значительно ниже доля работающих украинцев по сравнению с другими европейскими странами.

"Это нужно срочно менять - и не только для новоприбывших украинцев", - подчеркнул Зедер.