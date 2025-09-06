Премьер Баварии Зедер предлагает возвращать украинцев домой для защиты Украины: Мира пока не видно
В Германии предлагают возвращать годных к военной службе мужчин-украинцев домой для защиты Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Rheinische Post, об этом заявил премьер-министр Баварии и глава партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер.
"Мира пока не видно. Поэтому вполне законно рассматривать вопрос об отправке годных к военной службе украинцев на родину для обеспечения безопасности в собственной стране", - отметил он.
По его словам, в Германии значительно ниже доля работающих украинцев по сравнению с другими европейскими странами.
"Это нужно срочно менять - и не только для новоприбывших украинцев", - подчеркнул Зедер.
Ще шось ляпнеш за пиз"ак, чучело?
Не повіриш, навіть прінтер є.
Здається, для зброї вже нема місця, але на жаль, тягаю ще й н/з б/к. А оскільки куркуль - то дохрєніща.
1) как пагодка в масквє? Ти, *******, навіть української не знаєш, ляпаєш тут щось свинособачою.
2) ти, диванне, все, що знаєш про війну - це расєйскіє серіали про "дєдиваєвалі".
Окопи, бліндажі, каганок та гармошка.
Насправді, ми створюємо собі саме максимально комфортні умови, куди б нас не заносило.
В мене завжди є світло (або від мережі, або від генератора), завжди є інтернет (або від водафону, або від старлінку). В мене завжди є ноутбук. Завжди чистота, завжди вода (хоч і привозна), завжди де попрати одяг та сходити в душ.
***********
Пісєц, ці містечкові диванні троллі кінчені. Вже не вперше. Вони думають, що ми завжди десь сидимо закопані в глину )) От три з половиною роки сидимо в окопі, ага. Безвилазно.
Та й зараз, напевно, можу звільнитися. Варто лише поїхати на ВЛК.
Але не хочу, бо корисний тут.
Скільки тобі? 60, може є? Чи ти інвалід дитинства?
Знайомі у нього...
Приїдь та подивись сам.
Тому що ти й гадки не маєш, навіть приблизно не уявляєш, що таке служба в штурмовому батальйоні.
Розказувати такому як ти за свої поранення, контузії, за свій вік, за досвід, за поточні службові обов'язки - це метати бісер.
Йди гуляй. Точно шо стецько.
Навіть у 22-му було ще не так.
Багато що є сказати по темі, бо ти все ж таки свій. Але не будемо годувати тролів, бо налетять "стецьки"
УКРАЇНА ЗАЛИШИЛАСЯ САМ-НА-САМ У ПРОТИСТОЯННІ З РОСІЄЮ - THE TELEGRAPH
06 вересня, 2025 Дзеркало Тижня
..........................
Мабуть, найважливішим у зустрічі коаліції охочих було те, про що не було сказано. Не було жодних розмов про членство України в НАТО. Це одна з ключових вимог Кремля, яка була виконана.
"І якщо розшифрувати підсумок Урсули фон дер Ляєн щодо гарантій безпеки, зосереджених на https://zn.ua/ukr/europe/jevropa-maje-zrobiti-ukrajinu-stalevim-dikobrazom-jakij-ne-zmozhe-zdolati-zhoden-ahresor-ursula-fon-der-ljajjen.html перетворенні України на "сталевого дикобраза", це означає, що коли справа дійде до протистояння майбутній російській агресії, Київ залишиться сам на сам, а його союзники триматимуться на безпечній відстані", - підсумував Метьюз.
Раніше в газеті зазначали, що https://zn.ua/ukr/POLITICS/visim-misjatsiv-diplomatiji-shchodo-vijni-v-ukrajini-vijavilisja-marnimi-the-telegraph-.html вісім місяців дипломатії щодо війни в Україні виявилися марними. Остаточне врегулювання - або навіть тимчасове перемир'я - залишається таким же недосяжним сьогодні, як і до політичного відродження Трампа.
У німців (та не тільки) когнитивний дисонанс від такого явища.
Як це?
На твою землю прийшов ворог, але ти, здоровий бугай, мразота, сидиш на соціальних виплатах і вдаєш вигляд, що так і треба.
Ніт щоб зібратись всім разом та наваляти оркам - шукають хто б за нього це зробив.
А кого першого можна безпечно погнати в бій?
Тут вам:
- хуже не буде;
- хоть поржете;
- зробите їх разом.
якби було таке право у німців
Право приймати всіх біженців(незалежно від статі) від війни
встановлено законом
Права висилати їх з країни,
поки йде війна - немає
Так що бла бла бла
Дешевий популізм.
А от набирати в Бундесвер - могли б,
роздайте їм паспорти німецькі і запрошуйте.