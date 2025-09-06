РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8197 посетителей онлайн
Новости Возвращение украинцев из-за границі
3 541 72

Премьер Баварии Зедер предлагает возвращать украинцев домой для защиты Украины: Мира пока не видно

Зедер об украинцах в Германии

В Германии предлагают возвращать годных к военной службе мужчин-украинцев домой для защиты Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Rheinische Post, об этом заявил премьер-министр Баварии и глава партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер.

"Мира пока не видно. Поэтому вполне законно рассматривать вопрос об отправке годных к военной службе украинцев на родину для обеспечения безопасности в собственной стране", - отметил он.

По его словам, в Германии значительно ниже доля работающих украинцев по сравнению с другими европейскими странами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия будет финансировать масштабное расширение ВВС Украины, - The Telegraph

"Это нужно срочно менять - и не только для новоприбывших украинцев", - подчеркнул Зедер.

Автор: 

беженцы (1682) Германия (7255) мужчины (150)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Рідкісний тверезий голос з Європи.
показать весь комментарий
06.09.2025 12:23 Ответить
+19
Німці у вічному акуї від здорових мажористих українців, що втікли від війни.
У німців (та не тільки) когнитивний дисонанс від такого явища.
Як це?
На твою землю прийшов ворог, але ти, здоровий бугай, мразота, сидиш на соціальних виплатах і вдаєш вигляд, що так і треба.
показать весь комментарий
06.09.2025 12:34 Ответить
+17
А чому Сирійців не відправляли та інших??
показать весь комментарий
06.09.2025 12:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому Сирійців не відправляли та інших??
показать весь комментарий
06.09.2025 12:23 Ответить
Тому що ми Европа - ми актив Европи а сирійці- пасив. Тому Европа хоче щоб ми виграли війну - і треба люди для перемоги
показать весь комментарий
06.09.2025 12:44 Ответить
Ага, то актив потрібно вибрати, а залишити чорнозадий пасив
показать весь комментарий
06.09.2025 13:39 Ответить
Рідкісний тверезий голос з Європи.
показать весь комментарий
06.09.2025 12:23 Ответить
Гарне рішення! Про мобілізацію ЗСУ більше турбуються закордонні чиновники ніж українські! Всіх військовозобов'язаних вислати з Німеччини і не тільки чоловіків, жінки теж стоять на військовому обліку!
показать весь комментарий
06.09.2025 12:24 Ответить
Ну, я більше трьох років в ЗСУ, більш того, на фронті. І згоден з попереднім оратором.
Ще шось ляпнеш за пиз"ак, чучело?
показать весь комментарий
06.09.2025 12:37 Ответить
каком фронте, ты тут сидишь 24/7 про ухылянтов строчишь , в перерывах между отбитием штурмов вражеской пехотуры?
показать весь комментарий
06.09.2025 12:52 Ответить
Він сам писав, що в нього в снарязі замість зброї ноутбук. Тому зрозуміло, на якому він фронті.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:00 Ответить
Замість? Якби ж то ))) Стицько, ще в снарязі є болгарка, шуруповерт, сокира та молоток.
Не повіриш, навіть прінтер є.
Здається, для зброї вже нема місця, але на жаль, тягаю ще й н/з б/к. А оскільки куркуль - то дохрєніща.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:08 Ответить
Артурчік, маю лише два питання:

1) как пагодка в масквє? Ти, *******, навіть української не знаєш, ляпаєш тут щось свинособачою.
2) ти, диванне, все, що знаєш про війну - це расєйскіє серіали про "дєдиваєвалі".
Окопи, бліндажі, каганок та гармошка.
Насправді, ми створюємо собі саме максимально комфортні умови, куди б нас не заносило.
В мене завжди є світло (або від мережі, або від генератора), завжди є інтернет (або від водафону, або від старлінку). В мене завжди є ноутбук. Завжди чистота, завжди вода (хоч і привозна), завжди де попрати одяг та сходити в душ.
***********
Пісєц, ці містечкові диванні троллі кінчені. Вже не вперше. Вони думають, що ми завжди десь сидимо закопані в глину )) От три з половиною роки сидимо в окопі, ага. Безвилазно.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:01 Ответить
да все уже не позорься "ахвицер". Типы в окопах сидят а оно в тылу с ноутбуком и стриралкой с душем мазанное и строчит про ухылянтов. Я в тебе не сомневался кто ты и что ты
показать весь комментарий
06.09.2025 13:33 Ответить
а ти мабуть точно "атбиваешь штурма"?
показать весь комментарий
06.09.2025 13:40 Ответить
Так ви добровільно пішли? Добровільно. То ваші проблеми. Сидите ви там тільки тому, що не можете звільнитися
показать весь комментарий
06.09.2025 12:58 Ответить
Звільнявся. І знову повернувся. Бо не можу вас там бачити навколо себе. От таких от як ти.
Та й зараз, напевно, можу звільнитися. Варто лише поїхати на ВЛК.
Але не хочу, бо корисний тут.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:11 Ответить
Смішне ти. Де це такий фронт, що можна цілодобово 24/7 стирчати на Цензорі? Бо у всіх моїх знайомих та рідні, тих, що безпосередньо на фронті, тижнями нема можливості, навіть, просто подзвонити. А більшості з них і взагалі вже нема...
показать весь комментарий
06.09.2025 13:20 Ответить
Смішне саме ти. Тому що ти дома.
Скільки тобі? 60, може є? Чи ти інвалід дитинства?
Знайомі у нього...
Приїдь та подивись сам.
Тому що ти й гадки не маєш, навіть приблизно не уявляєш, що таке служба в штурмовому батальйоні.
Розказувати такому як ти за свої поранення, контузії, за свій вік, за досвід, за поточні службові обов'язки - це метати бісер.
Йди гуляй. Точно шо стецько.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:31 Ответить
Ну у вас просто ПТСР. Я звільнився в 2015-му і сказав: армія - це не моє. А люди тут звичайні. Якщо б не ці люди, армія б останнії хрін з сіллю доїдала б. Доречі: мені взагалі фіолетово - воювала людина, чи ні, бо на війні нічого гарного немає. Бо ви просто пишите неправду. Я написав мемуари - друзі читають - так в моїх мемуарів немає романтики війни
показать весь комментарий
06.09.2025 13:29 Ответить
Друже, а де в мене є романтика війни? В 15-му році то ще були квіточки у порівнянні з цим.
Навіть у 22-му було ще не так.
Багато що є сказати по темі, бо ти все ж таки свій. Але не будемо годувати тролів, бо налетять "стецьки"
показать весь комментарий
06.09.2025 13:36 Ответить
Дякукю... Вибачте, якщо десь образив...
показать весь комментарий
06.09.2025 13:47 Ответить
Я також, збираюсь, щось подібне написати, коли звільнюсь з армії, і дійсно, те що я побачив на війні, гарного там немає, дійсно є прислів'я поганий мир, краще, чим гарна війна.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:37 Ответить
То тиловик. Саме вони люто ненавидять "ухилянтів", бо самі сцються потрапити на фронт. Як і їх брати-тцкуни.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:38 Ответить
У вас,гнид ухилянських, всі тиловики/тцк,не ясно тільки як фронт тримається 3.5 роки.У нас у синьківському лісництві бліндаж з старлінком був за 2.5 км. від 0.Але звідки тобі це знать як на фронті,як ти навіть подумать про нього сциш.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:50 Ответить
Ще один тцкун-людоненависник виліз. Теж в перервах між боями строчиш коментарі? Ні, ти люто ненавидиш "ухилянтів" бо сам сциш опинитись на фронті. А всі ті, хто там насправді був, жодного поганого слова про "ухилянтів" чи СЗЧ-шників не кажуть.
показать весь комментарий
06.09.2025 14:13 Ответить
Тоді відношення виписати в мій підрозділ?
показать весь комментарий
06.09.2025 12:39 Ответить
!!!!!!!!!100!!!!!!!!!! І не Тільки Німеччини.
показать весь комментарий
06.09.2025 12:36 Ответить
Цілком підтримуємо , якщо буде таке рішення.
показать весь комментарий
06.09.2025 12:43 Ответить
та він більше турбується про те, що ці українці не хочуть працювати. це саме до них він робив цей посил. а до тих українців, які там працюють, у нього немає питань. це випливає із контексту його розмови.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:38 Ответить
Скоріше за все. Але наразі його бажання співпадають з потребами України в призивниках.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:53 Ответить
А він-то прав.
показать весь комментарий
06.09.2025 12:26 Ответить
Нащо висилати миротворців, можно з вигнати всіх українців
показать весь комментарий
06.09.2025 12:31 Ответить
Будуть відловлювати?
показать весь комментарий
06.09.2025 12:32 Ответить
Будуть далі жити, як жили: це просто піар. Не існує такого механізму
показать весь комментарий
06.09.2025 13:00 Ответить
Если даже будет принято такое решение, оно ничего не даст. Расползуться по другим странам Европы.
показать весь комментарий
06.09.2025 12:33 Ответить

УКРАЇНА ЗАЛИШИЛАСЯ САМ-НА-САМ У ПРОТИСТОЯННІ З РОСІЄЮ - THE TELEGRAPH

06 вересня, 2025 Дзеркало Тижня
..........................


Мабуть, найважливішим у зустрічі коаліції охочих було те, про що не було сказано. Не було жодних розмов про членство України в НАТО. Це одна з ключових вимог Кремля, яка була виконана.

"І якщо розшифрувати підсумок Урсули фон дер Ляєн щодо гарантій безпеки, зосереджених на https://zn.ua/ukr/europe/jevropa-maje-zrobiti-ukrajinu-stalevim-dikobrazom-jakij-ne-zmozhe-zdolati-zhoden-ahresor-ursula-fon-der-ljajjen.html перетворенні України на "сталевого дикобраза", це означає, що коли справа дійде до протистояння майбутній російській агресії, Київ залишиться сам на сам, а його союзники триматимуться на безпечній відстані", - підсумував Метьюз.

Раніше в газеті зазначали, що https://zn.ua/ukr/POLITICS/visim-misjatsiv-diplomatiji-shchodo-vijni-v-ukrajini-vijavilisja-marnimi-the-telegraph-.html вісім місяців дипломатії щодо війни в Україні виявилися марними. Остаточне врегулювання - або навіть тимчасове перемир'я - залишається таким же недосяжним сьогодні, як і до політичного відродження Трампа.
показать весь комментарий
06.09.2025 12:34 Ответить
https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukrajina-zalishilasja-sama-po-sobi-the-telegraph-.html
показать весь комментарий
06.09.2025 12:35 Ответить
Німці у вічному акуї від здорових мажористих українців, що втікли від війни.
У німців (та не тільки) когнитивний дисонанс від такого явища.
Як це?
На твою землю прийшов ворог, але ти, здоровий бугай, мразота, сидиш на соціальних виплатах і вдаєш вигляд, що так і треба.
показать весь комментарий
06.09.2025 12:34 Ответить
Так це в людській природі, тікати від небезпеки. А свідомість, яка б працювала проти цього тваринного інстинкту, не розвинулася. Бо над цим треба працювати. І не менша кількість німців, також не хоче воювати, якщо на їх країну нападуть, як на Україну. Таке буває, коли свобода дістається просто так і не треба за неї боротися. Люди стають м'якими, як кисіль, без боротьби.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:17 Ответить
А до арабів і негрів в них теж таке відношення ?
показать весь комментарий
06.09.2025 13:42 Ответить
В принципі каже те, що думає вся європейська верхівка - хай краще українці воюють поки є ким, а ЄС в цей час буде насолоджуватись життям, ніж щось вирішувати вже зараз.
показать весь комментарий
06.09.2025 12:38 Ответить
Так думає не тільки вся європейська верхівка.
показать весь комментарий
06.09.2025 12:45 Ответить
А ви як ви собі уявляєте, дуже приємно за когось вирішувати, якщо ті бугаї, що по закону повинні захищати свою Батьківщину, тиняються по ресторанах Європи?
показать весь комментарий
06.09.2025 13:35 Ответить
Та жінок, які шльондрають Європою за гроші "волонтерів" та корупціонерів з України,як біженки та невилазять з брендових магазинів та ресторанів на заздрість економним європейцям....
показать весь комментарий
06.09.2025 12:40 Ответить
Правами людини чомусь користуються люди нечесні, дезертири, ухилянти... Коли б тільки у країнах Західної Європи... А микуличинські, буковельскі, яремчанські, .... (кожний може додати) "батальйони" - "воєнкоматівські" здебільшого полюють по бідних селах...
показать весь комментарий
06.09.2025 12:41 Ответить
Ті, хто не є нечесними, дезертирами, ухилянтами зазвичай мають переважно обов'язки. Така вже доля порядних людей.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:06 Ответить
Оце таж сама політика що і в нас. Послати когось замість себе воювати.
Ніт щоб зібратись всім разом та наваляти оркам - шукають хто б за нього це зробив.
А кого першого можна безпечно погнати в бій?
показать весь комментарий
06.09.2025 12:41 Ответить
А що можна змінити? Кожна держава має військо, мобілізує громадян і веде війни, тільки одні в ролі загарбників, а інші захищають свої землі.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:29 Ответить
давно пора. а то вчора у Польщі на футболі десятки тисяч лобів з прапорами, патріотично вболівають за збірну, співають голосисто "пукін ху йло". воно начебто і гарно виглядає, проте це також дає підстави місцевим політикам і чиновникам робити такі заяви, як це зробив той баварський регіональний чиновник..
показать весь комментарий
06.09.2025 12:42 Ответить
Кожна поважаюча себе Нація, що має Національну Гідність (як німці) так думає і так поступає
показать весь комментарий
06.09.2025 12:43 Ответить
70 відсотків німців не бажають захищати Німеччину.
показать весь комментарий
06.09.2025 12:53 Ответить
Та і з решти 30, коли дійсно дійде до справи, добре, якщо 3 залишиться.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:46 Ответить
Він розуміє, що крім українців захищати його фатерланд нікому.
показать весь комментарий
06.09.2025 12:46 Ответить
От би ті українці опинились потім у армії кацапів, а потім нанесли візит до друзяків-німчиків разом.
показать весь комментарий
06.09.2025 12:48 Ответить
Простіше простого: відкрити відділення ТЦК в Мюнхені
показать весь комментарий
06.09.2025 12:49 Ответить
До цього все йде. Відкриють. І не лише в Мюнхені, а і по всій Європі. А коли українці закінчаться, домовляться і розділять з куйлом спорожнілі українські землі.
показать весь комментарий
06.09.2025 12:57 Ответить
І до нього повалять ті, хто тут "пописує", з "рекомендаціями", украинскай моваю", Как т Украину..."
показать весь комментарий
06.09.2025 13:00 Ответить
Черговий піар, законних підстав не має. Спойлер - і не буде.
показать весь комментарий
06.09.2025 12:57 Ответить
Так це зрозуміло... Мої друзі, хто уїхав в 90-х з України навіть тоді легалізувалися без особливих проблем, це все вирішується. А повертати насильно людей під "шахеди" та ракети, де цілі будинки складаються вночі ніхто не буде. Якщо на то пішло - держава не може забезпечити безпеку громадянам. Це все піар, а місцеві любителі "срср" це вже підхопили і обсмоктують. Смішно
показать весь комментарий
06.09.2025 13:07 Ответить
Німці не можуть набрати бригаду для відправки у Литву.
показать весь комментарий
06.09.2025 12:58 Ответить
Усіх виборців зеленського які в 2019 за кордоном голосували за владіміра аліксандрівіча: запрошую в Військомат
Тут вам:
- хуже не буде;
- хоть поржете;
- зробите їх разом.
показать весь комментарий
06.09.2025 12:58 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2025 13:05 Ответить
Маму ріму і папу сашу вже привіз? Козел зелений.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:24 Ответить
Можливо і стануть повертатися, як насправді відмовляться від формули Земля, ліси, ріки, озера, фабрики, заводи, влада належить багатим, а захищати Україну мають тільки бідні".
показать весь комментарий
06.09.2025 13:45 Ответить
Цей варіант мав би право на існування
якби було таке право у німців
Право приймати всіх біженців(незалежно від статі) від війни
встановлено законом
Права висилати їх з країни,
поки йде війна - немає
Так що бла бла бла
Дешевий популізм.
А от набирати в Бундесвер - могли б,
роздайте їм паспорти німецькі і запрошуйте.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:13 Ответить
та мова тут не йде про висилати всіх біженців. мова тут йде тільки про військовозобов'язаних чоловіків. та й то не всіх, а лише тих, хто не хоче працювати, а тільки лиш отримує допомогу. і ця його заява вона з контексту його промови звучить як устрашеніє для тих безробітних чоловіків, щоб вони швидше роботу шукали і не байдикували. арбайтен.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:49 Ответить
Логічно. Як би дико це не звучало, але чим рівніші ті, що втекли, від тих, що четвертий рік віддають свої життя на фронті? Найбільша дикість це війни взагалі, і вони відбуваються по вині тих, хто знає, що буде сидіти в бункері, а не на полі бою.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:21 Ответить
Премьеру баварії конфіскувати гроші кацапів не хоче? Передати Україні Тауруси не хоче? Показати медом всім нафронтникам, за силу душу. Причому це пусті розмови, ніяких законних підстав нема.
показать весь комментарий
06.09.2025 13:32 Ответить
Давно пора, толстомордых на фронт
показать весь комментарий
06.09.2025 13:36 Ответить
хочуть залякати українських ледарів, щоб йшли на роботу, в Україну їх не повернуть, вони перебіжать і іншу країну, але поки платитимуть в Німеччині як зараз, то будуть там сидіти
показать весь комментарий
06.09.2025 13:37 Ответить
Ну не видно, то не видно, пропустимо руських виродків до Європи, нехай європейські сцикуни подивляться, чи буде мир
показать весь комментарий
06.09.2025 13:38 Ответить
 
 