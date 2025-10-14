УКР
953 9

Уряд Латвії зменшує обсяги підтримки для українських біженців

Латвія скорочує допомогу українським біженцям: уряд ухвалив зміни до закону

Латвія затвердила зміни до закону про підтримку українців, які передбачають скасування частини пільг і допомоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, уряд країни виділив 65 мільйонів євро на підтримку українців у 2025 році та 39,7 мільйона на 2026 рік. Через зменшення фінансування влада вирішила переглянути перелік допомоги, пише Delfi.

Зокрема, українцям більше не виплачуватимуть одноразову допомогу на старт роботи, що раніше дорівнювала мінімальній місячній зарплаті. У латвійському МВС пояснили, що така допомога втратила актуальність, адже багато українців уже працюють або займаються бізнесом.

Разом із тим, українці, як і раніше, зможуть користуватися послугами Державного агентства зайнятості, а також отримуватимуть медичну допомогу на тих самих умовах, що й громадяни Латвії.

Окрім цього, громадянам України більше не компенсуватимуть витрати на реєстрацію домашніх тварин і дотримання санітарних вимог. Поправки до закону ще має розглянути парламент.

Водночас журналісти зазначають, що ситуація з роботою для українців у Латвії покращується. За даними Мінфіну, у червні в країні працювали майже 10 тисяч наших громадян, і їхні доходи поступово зростають.

У Міністерстві внутрішніх справ країни пояснили, що цього року потік українців у Латвію залишається стабільним — щомісяця статус тимчасового захисту отримують близько 500–600 людей. Однак кількість новоприбулих набагато менша, ніж у перші роки повномасштабної війни.

При цьому у 2025 році збільшилась кількість українців, у яких анулювали статус тимчасового захисту — через те, що вони не подали вчасно заяву на нову посвідку на проживання.

біженці (1993) Латвія (1427) допомога (8814)
Сортувати:
Як хорошо ж правда? Комісари голос
показати весь коментар
14.10.2025 22:30 Відповісти
Яких комісарів маєтє на увазі? Хто таки?
показати весь коментар
14.10.2025 22:58 Відповісти
Малодець! Дай лапу
показати весь коментар
14.10.2025 23:04 Відповісти
А чому не надати конкретну відповідь?
показати весь коментар
14.10.2025 23:08 Відповісти
Бісер закінчився
показати весь коментар
14.10.2025 23:10 Відповісти
Тут таких шизофреніків вистачає.
показати весь коментар
14.10.2025 23:12 Відповісти
Кстати на фото ни одной собаки.
Да чем они там, под одеялом в Латвии занимаются, если на нулевую зарплату и регистрацию собаки шло 40% выделенного бюджета?
показати весь коментар
14.10.2025 23:19 Відповісти
Беженцы это позор Украины.
показати весь коментар
14.10.2025 23:40 Відповісти
 
 