Японія прискорить постачання допомоги для енергетики України
Україна домовилась із Японією про прискорене постачання вже запланованої допомоги для енергетичного сектору.
Також обговорили залучення японських компаній до співпраці, повідомила міністерка енергетики Світлани Гринчук за підсумками зустрічі з послом Японії Масаші Накаґоме та представниками японської агенції JICA, де йшлося про наслідки останніх обстрілів і відновлення інфраструктури.
"Для нас наразі у пріоритеті – швидке нарощування резервів обладнання та захист енергетичних об’єктів", – зазначила вона.
Сторони погодилися пришвидшити поставки підтримки, запланованої урядом Японії.
Гринчук також підкреслила, що завдяки допомозі японських партнерів енергетики оперативно відновлюють пошкоджені потужності та забезпечують споживачів електроенергією. Раніше Японія передавала спецтехніку для аварійних бригад і обладнання для відновлення мереж, а також допомогу для екстрених робіт у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві та Херсоні.
Раніше повідомлялось, що Євросоюз виділить Україні додаткові 100 мільйонів євро перед початком зими.
Кошти будуть спрямовані на генератори, укриття та спорядження для холодної погоди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль