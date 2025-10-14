Правительство Латвии сокращает объемы поддержки для украинских беженцев

Латвия утвердила изменения в закон о поддержке украинцев, которые предусматривают отмену части льгот и помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, правительство страны выделило 65 миллионов евро на поддержку украинцев в 2025 году и 39,7 миллиона на 2026 год. Из-за уменьшения финансирования власти решили пересмотреть перечень помощи, пишет Delfi.

В частности, украинцам больше не будут выплачивать единовременное пособие на старт работы, которое ранее равнялось минимальной месячной зарплате. В латвийском МВД объяснили, что такая помощь потеряла актуальность, ведь многие украинцы уже работают или занимаются бизнесом.

Вместе с тем, украинцы, как и раньше, смогут пользоваться услугами Государственного агентства занятости, а также получать медицинскую помощь на тех же условиях, что и граждане Латвии.

Кроме этого, гражданам Украины больше не будут компенсировать расходы на регистрацию домашних животных и соблюдение санитарных требований. Поправки к закону еще должен рассмотреть парламент.

В то же время журналисты отмечают, что ситуация с работой для украинцев в Латвии улучшается. По данным Минфина, в июне в стране работали почти 10 тысяч наших граждан, и их доходы постепенно растут.

В Министерстве внутренних дел страны объяснили, что в этом году поток украинцев в Латвию остается стабильным - ежемесячно статус временной защиты получают около 500-600 человек. Однако количество новоприбывших гораздо меньше, чем в первые годы полномасштабной войны.

При этом в 2025 году увеличилось количество украинцев, у которых аннулировали статус временной защиты - из-за того, что они не подали вовремя заявление на новый вид на жительство.

