Латвия обязала более 800 россиян покинуть страну: не смогли подтвердить знание латышского языка и пройти проверку безопасности
Латвия обязала 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября. Причиной такого решения стало то, что россияне не подтвердили уровень владения латвийским языком и не прошли обязательные проверки по вопросам безопасности.
Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что для того, чтобы легально оставаться в Латвии, обновленные правила требуют от граждан РФ подать заявку на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латвийского языка на уровне А2, а также пройти проверки безопасности и биографических данных до 30 июня 2025 года.
Новые правила коснулись около 30 тыс. граждан России. Большинству удалось их выполнить, а около 2600 россиян решили добровольно покинуть Латвию.
841 гражданина РФ, который вовремя не подал необходимые документы, предупредили о необходимости покинуть страну до 13 октября.
По словам руководительницы отдела связей с общественностью Управления гражданства и миграции Латвии (OCMA) Мадары Пуке, пребывание в Латвии после 13 октября для таких лиц становится незаконным, доступ к социальным услугам будет прекращен, а несоблюдение требований без обоснования может привести к принудительной депортации Государственной пограничной охраной.
То берёзка, то рябина, Куст ракиты над рекой. Край родной, навек любимый, Где найдёшь ещё такой! Край родной, навек любимый, Где найдёшь ещё такой! Где найдёшь …
Прутін, ввєді …
А якже, "лагідна" латвінізація? Латвонацисти
ВОНИ ЩО І ПОПОФСБЕШНИКІВ ПОПЕРЛИ?
А В НАС МОСКОВСЬКІЙ ПІВНЕНьАТ ПЕРЕХОДИТЬ В ПОДПОЛЬЄ,ЧИ В ПЦУ
Депутати, мільонери, артисти,шоумени та інш.