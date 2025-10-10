РУС
Новости Депортация россиян из ЕС
Латвия обязала более 800 россиян покинуть страну: не смогли подтвердить знание латышского языка и пройти проверку безопасности

Латвія

Латвия обязала 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября. Причиной такого решения стало то, что россияне не подтвердили уровень владения латвийским языком и не прошли обязательные проверки по вопросам безопасности.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для того, чтобы легально оставаться в Латвии, обновленные правила требуют от граждан РФ подать заявку на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латвийского языка на уровне А2, а также пройти проверки безопасности и биографических данных до 30 июня 2025 года.

Новые правила коснулись около 30 тыс. граждан России. Большинству удалось их выполнить, а около 2600 россиян решили добровольно покинуть Латвию.

841 гражданина РФ, который вовремя не подал необходимые документы, предупредили о необходимости покинуть страну до 13 октября.

По словам руководительницы отдела связей с общественностью Управления гражданства и миграции Латвии (OCMA) Мадары Пуке, пребывание в Латвии после 13 октября для таких лиц становится незаконным, доступ к социальным услугам будет прекращен, а несоблюдение требований без обоснования может привести к принудительной депортации Государственной пограничной охраной.

10.10.2025 19:17 Ответить
10.10.2025 19:20 Ответить
10.10.2025 19:21 Ответить
Оце по-дорослому!
10.10.2025 19:17 Ответить
10.10.2025 19:17 Ответить
Латишам-черговий респект...
10.10.2025 19:20 Ответить
10.10.2025 19:20 Ответить
Правильне рішення і взірець для України. Женіть лаптєногіх кацапоротів з усіх усюд світу на історичні болота.
10.10.2025 19:21 Ответить
10.10.2025 19:21 Ответить
Московіти, нарешті, тепер будуть на все горло волати:
То берёзка, то рябина, Куст ракиты над рекой. Край родной, навек любимый, Где найдёшь ещё такой! Край родной, навек любимый, Где найдёшь ещё такой! Где найдёшь …
Прутін, ввєді …
10.10.2025 19:22 Ответить
10.10.2025 19:22 Ответить
А "наш" маланець навпаки - після виборів 2019-го відкрив двері в Україну для всіх "хАроши руЗьких". Боляче це згадувати, як руйнували країну. Не ця хрипата потвора і його шобла, ні! А ті, хто за них голосував. А вони ще й зараз готові знову за цю харю голосувати.
10.10.2025 19:25 Ответить
10.10.2025 19:25 Ответить
На#ер с пляжа.
10.10.2025 19:28 Ответить
10.10.2025 19:28 Ответить
Зекоманда! Приготуйся! Будеш здавати заліки....
10.10.2025 19:29 Ответить
10.10.2025 19:29 Ответить
Ой скільки вереску буде на кацапських ЗМІ про "ізуверскоє насіліє над ісконнимі прібалтамі". Сьогодні спеціально подивлюсь Матвієнко і Соловйова, а потім Лаврова з Небендзями для підняття настрою.
10.10.2025 19:36 Ответить
10.10.2025 19:36 Ответить
А що, так можна було?!
А якже, "лагідна" латвінізація? Латвонацисти
10.10.2025 19:44 Ответить
10.10.2025 19:44 Ответить
10.10.2025 19:45 Ответить
10.10.2025 19:45 Ответить
А ЯК МОСКОВСЬКИЙ ПАХАНАТ?
ВОНИ ЩО І ПОПОФСБЕШНИКІВ ПОПЕРЛИ?
А В НАС МОСКОВСЬКІЙ ПІВНЕНьАТ ПЕРЕХОДИТЬ В ПОДПОЛЬЄ,ЧИ В ПЦУ
10.10.2025 19:46 Ответить
10.10.2025 19:46 Ответить
А як будуть перевіряти на безпеку українців .
Депутати, мільонери, артисти,шоумени та інш.
10.10.2025 20:02 Ответить
10.10.2025 20:02 Ответить
Аплодирую стоя! Маловато только!
10.10.2025 20:23 Ответить
10.10.2025 20:23 Ответить
 
 