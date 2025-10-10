Латвия обязала более 800 россиян покинуть страну: не смогли подтвердить знание латышского языка и пройти проверку безопасности

Латвия обязала 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября. Причиной такого решения стало то, что россияне не подтвердили уровень владения латвийским языком и не прошли обязательные проверки по вопросам безопасности.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для того, чтобы легально оставаться в Латвии, обновленные правила требуют от граждан РФ подать заявку на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латвийского языка на уровне А2, а также пройти проверки безопасности и биографических данных до 30 июня 2025 года.

Новые правила коснулись около 30 тыс. граждан России. Большинству удалось их выполнить, а около 2600 россиян решили добровольно покинуть Латвию.

841 гражданина РФ, который вовремя не подал необходимые документы, предупредили о необходимости покинуть страну до 13 октября.

По словам руководительницы отдела связей с общественностью Управления гражданства и миграции Латвии (OCMA) Мадары Пуке, пребывание в Латвии после 13 октября для таких лиц становится незаконным, доступ к социальным услугам будет прекращен, а несоблюдение требований без обоснования может привести к принудительной депортации Государственной пограничной охраной.

