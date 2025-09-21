Латвія хоче заборонити регулярні автобусні рейси в Росію

Латвія збирається припинити регулярне автобусне сполучення з Росією. Міністр сполучення Латвії Атіс Швінка підтвердив намір не продовжувати ліцензії на регулярні пасажирські перевезення до Росії.

Тобто після закінчення терміну дії вже виданих дозволів вони не продовжуватимуться чи відновлюватимуться, пише "Sputnik Латвія".

Латвійському державному підприємству "Автотранспортна дирекція" доручено підготувати відповідне правове обґрунтування. Втім, поки відповідальні за безпеку країни органи поки що не ухвалили рішення про повне закриття сухопутного кордону з Росією та Білоруссю.

Регулярні пасажирські перевезення автобусами до країн, яік не є членами Європейського Союзу, організуються на підставі міжурядових двосторонніх угод та відповідно до національного законодавства Латвії. Перевізник повинен отримати тимчасовий дозвіл (не більше ніж на рік) на перевезення за певним маршрутом.

На сьогодні є дозволи на три регулярні маршрути до Білорусі та чотири маршрути до Росії.

Водночас, із 15 жовтня 2025 року по 14 жовтня 2026 року буде запроваджено заборону на міжнародні нерегулярні автобусні рейси до Росії та Білорусі. Обмеження поширюється на всі перевезення заздалегідь організованих груп пасажирів, незалежно від країни реєстрації перевізника та транспорту, що використовується.

Швінка пояснив рішення необхідністю враховувати ризики на кордонах ЄС, пов'язані зі зростанням пасажиропотоку до Росії та Білорусі.

У червні повідомлялося, що Сейм Латвії в третьому та остаточному читанні схвалив заборону на купівлю нерухомості в Латвії для громадян Росії та Білорусі.

На початку червня влада Латвії заборонила в'їзд громадянам Росії, які мають нерухомість поруч зі стратегічно важливими об'єктами країни.