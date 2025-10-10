УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9620 відвідувачів онлайн
Новини Депортація росіян з ЄС
841 13

Латвія зобов’язала понад 800 росіян покинути країну: не змогли підтвердити знання латвійської мови і пройти перевірку безпеки

Латвія

Латвія зобов'язала 841 громадянина Росії покинути країну до 13 жовтня. Причиною такого рішення стало те, що росіяни не підтвердили рівень володіння латвійською мовою та не пройшли обов’язкові перевірки з питань безпеки.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що для того, щоб легально залишатися в Латвії, оновлені правила вимагають від громадян РФ подати заявку на отримання статусу довгострокового резидента ЄС, продемонструвати знання латвійської мови на рівні А2, а також пройти перевірки безпеки та біографічних даних до 30 червня 2025 року.

Нові правила торкнулися близько 30 тис. громадян Росії. Більшості вдалося їх виконати, а близько 2600 росіян вирішили добровільно залишити Латвію.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

841 громадянина РФ, який вчасно не подав необхідні документи, попередили про необхідність залишити країну до 13 жовтня.

За словами керівниці відділу зв’язків з громадськістю Управління громадянства та міграції Латвії (OCMA) Мадари Пуке, перебування в Латвії після 13 жовтня для таких осіб стає незаконним, доступ до соціальних послуг буде припинено, а недотримання вимог без обґрунтування може призвести до примусової депортації Державною прикордонною охороною.

Читайте також: Латвія хоче заборонити регулярні автобусні рейси в Росію

Автор: 

депортація (749) Латвія (1426) росія (68336)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Оце по-дорослому!
показати весь коментар
10.10.2025 19:17 Відповісти
+13
Латишам-черговий респект...
показати весь коментар
10.10.2025 19:20 Відповісти
+11
Правильне рішення і взірець для України. Женіть лаптєногіх кацапоротів з усіх усюд світу на історичні болота.
показати весь коментар
10.10.2025 19:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце по-дорослому!
показати весь коментар
10.10.2025 19:17 Відповісти
Латишам-черговий респект...
показати весь коментар
10.10.2025 19:20 Відповісти
Правильне рішення і взірець для України. Женіть лаптєногіх кацапоротів з усіх усюд світу на історичні болота.
показати весь коментар
10.10.2025 19:21 Відповісти
Московіти, нарешті, тепер будуть на все горло волати:
То берёзка, то рябина, Куст ракиты над рекой. Край родной, навек любимый, Где найдёшь ещё такой! Край родной, навек любимый, Где найдёшь ещё такой! Где найдёшь …
Прутін, ввєді …
показати весь коментар
10.10.2025 19:22 Відповісти
А "наш" маланець навпаки - після виборів 2019-го відкрив двері в Україну для всіх "хАроши руЗьких". Боляче це згадувати, як руйнували країну. Не ця хрипата потвора і його шобла, ні! А ті, хто за них голосував. А вони ще й зараз готові знову за цю харю голосувати.
показати весь коментар
10.10.2025 19:25 Відповісти
На#ер с пляжа.
показати весь коментар
10.10.2025 19:28 Відповісти
Зекоманда! Приготуйся! Будеш здавати заліки....
показати весь коментар
10.10.2025 19:29 Відповісти
Ой скільки вереску буде на кацапських ЗМІ про "ізуверскоє насіліє над ісконнимі прібалтамі". Сьогодні спеціально подивлюсь Матвієнко і Соловйова, а потім Лаврова з Небендзями для підняття настрою.
показати весь коментар
10.10.2025 19:36 Відповісти
А що, так можна було?!
А якже, "лагідна" латвінізація? Латвонацисти
показати весь коментар
10.10.2025 19:44 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2025 19:45 Відповісти
А ЯК МОСКОВСЬКИЙ ПАХАНАТ?
ВОНИ ЩО І ПОПОФСБЕШНИКІВ ПОПЕРЛИ?
А В НАС МОСКОВСЬКІЙ ПІВНЕНьАТ ПЕРЕХОДИТЬ В ПОДПОЛЬЄ,ЧИ В ПЦУ
показати весь коментар
10.10.2025 19:46 Відповісти
А як будуть перевіряти на безпеку українців .
Депутати, мільонери, артисти,шоумени та інш.
показати весь коментар
10.10.2025 20:02 Відповісти
Аплодирую стоя! Маловато только!
показати весь коментар
10.10.2025 20:23 Відповісти
 
 