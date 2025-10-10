Латвія зобов’язала понад 800 росіян покинути країну: не змогли підтвердити знання латвійської мови і пройти перевірку безпеки

Латвія зобов'язала 841 громадянина Росії покинути країну до 13 жовтня. Причиною такого рішення стало те, що росіяни не підтвердили рівень володіння латвійською мовою та не пройшли обов’язкові перевірки з питань безпеки.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що для того, щоб легально залишатися в Латвії, оновлені правила вимагають від громадян РФ подати заявку на отримання статусу довгострокового резидента ЄС, продемонструвати знання латвійської мови на рівні А2, а також пройти перевірки безпеки та біографічних даних до 30 червня 2025 року.

Нові правила торкнулися близько 30 тис. громадян Росії. Більшості вдалося їх виконати, а близько 2600 росіян вирішили добровільно залишити Латвію.

841 громадянина РФ, який вчасно не подав необхідні документи, попередили про необхідність залишити країну до 13 жовтня.

За словами керівниці відділу зв’язків з громадськістю Управління громадянства та міграції Латвії (OCMA) Мадари Пуке, перебування в Латвії після 13 жовтня для таких осіб стає незаконним, доступ до соціальних послуг буде припинено, а недотримання вимог без обґрунтування може призвести до примусової депортації Державною прикордонною охороною.

