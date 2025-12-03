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Новини Українські біженці
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Латвія скорочує допомогу українським біженцям з 2026 року

українські біженці за кордоном

Депутати Сейму Латвії ухвалили поправки до закону про підтримку цивільних жителів України, які передбачають скасування деяких видів допомоги. На підтримку українських біженців Латвія виділила у 2025 року 64 млн євро, але вже 2026-го ця сума зменшиться і становитиме 39,7 млн євро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

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Які пільги скасують?

Для біженців з України скасують отримання одноразової допомоги на початок працевлаштування в розмірі однієї мінімальної місячної зарплати. Водночас українські біженці зберігають право на доступ до послуг Державного агентства зайнятості в такому ж обсязі, як громадяни Латвії.

Ухвалені зміни передбачають, що відтепер жителі України матимуть такі самі права і в такому самому обсязі на знижки на проїзд і провезення багажу в регіональному транспорті, як і категорії місцевих жителів, які отримують субсидії. Раніше українці могли використовувати регіональний громадський транспорт і перевозити багаж безкоштовно.

Також надалі жителі України не будуть звільнені від доплати пацієнта при отриманні послуг охорони здоров'я, однак збережуть право на оплачувані державою медичні послуги нарівні з латвійцями.

Крім того, українцям не покриватимуть витрати на реєстрацію тварин і виконання обов'язкових ветеринарних вимог.

Також читайте: Нідерланди планують запровадити трирічні дозволи на проживання для біженців з України

Скільки українських біженців у Латвії?

У 2025 році кількість українців, які в'їжджають до Латвії, залишається стабільною. У середньому на місяць для отримання статусу тимчасового захисту в Латвії заново реєструється 500-600 осіб. Одночасно у 2025 році істотно зросла кількість тих осіб, чий статус тимчасового захисту в Латвії було анульовано, оскільки протягом місяця після закінчення візи або посвідки на проживання вони не подали заяву на отримання нового дозволу на проживання.

На 1 жовтня 2025 року до Реєстру фізичних осіб у Латвії було занесено 31 152 жителя України, з них жінок — 17 167, чоловіків — 13 985, неповнолітніх — 6977.

Працевлаштовано в Латвії щонайменше 9 909 жителів України.

Також читайте: ЄС у вересні надав рекордну кількість рішень про тимчасовий захист українців

Автор: 

біженці (2054) Латвія (1497)
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Топ коментарі
+7
Маленька Латвія і так зробила багато для громадян України. Доземний уклін і вдячність за це. Paldies Latvijai.
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03.12.2025 19:02 Відповісти
+4
Норм.Нічого страшного.Все одно дякуємо Латвії за допомогу
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03.12.2025 18:53 Відповісти
+2
ПРАВИЛЬНО!
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03.12.2025 18:37 Відповісти
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03.12.2025 18:37 Відповісти
Що вони там роблять?
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03.12.2025 18:43 Відповісти
Страдают
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03.12.2025 18:55 Відповісти
Повернуться до України -- стануть бадьорими.
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03.12.2025 18:58 Відповісти
Захищають Латвію від ординської навали.
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03.12.2025 19:00 Відповісти
Зловив чоловік золоту рибку і вона йому говорить-"Проси в мене, що хочеш, але в сусіда буде вдвічі більше". Подумав чоловік, та й каже: "Виколи мені рибко одне око." Це про тебе
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03.12.2025 18:55 Відповісти
"Проси в мене, що хочеш"

Ні, не треба мені ні жінки, ні корови, а .... нехай ота Голандія воюе з отою Монголію. А клятім москалям городи потопчуть
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03.12.2025 19:00 Відповісти
Норм.Нічого страшного.Все одно дякуємо Латвії за допомогу
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03.12.2025 18:53 Відповісти
Маленька Латвія і так зробила багато для громадян України. Доземний уклін і вдячність за це. Paldies Latvijai.
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03.12.2025 19:02 Відповісти
тобто, ******** назад в Україну, захищати Європу/ нато (латвію в тому числі), або ******** далі, в німеччину, наприклад
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03.12.2025 20:50 Відповісти
Если человек способен защищать Латвию в Украине, призывного возраста, то работать в Латвии у него наверняка должно хватить сил.
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03.12.2025 21:42 Відповісти
З 30 000 чоловіків майже половина13 985!!
А працює тільки 10 000 тобто третя частина.
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03.12.2025 21:12 Відповісти
Не хай повертаються, Україна не вся окупована!
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03.12.2025 21:43 Відповісти
нехай
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03.12.2025 22:24 Відповісти
 
 