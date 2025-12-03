Латвія скорочує допомогу українським біженцям з 2026 року

Депутати Сейму Латвії ухвалили поправки до закону про підтримку цивільних жителів України, які передбачають скасування деяких видів допомоги. На підтримку українських біженців Латвія виділила у 2025 року 64 млн євро, але вже 2026-го ця сума зменшиться і становитиме 39,7 млн євро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

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Які пільги скасують?

Для біженців з України скасують отримання одноразової допомоги на початок працевлаштування в розмірі однієї мінімальної місячної зарплати. Водночас українські біженці зберігають право на доступ до послуг Державного агентства зайнятості в такому ж обсязі, як громадяни Латвії.

Ухвалені зміни передбачають, що відтепер жителі України матимуть такі самі права і в такому самому обсязі на знижки на проїзд і провезення багажу в регіональному транспорті, як і категорії місцевих жителів, які отримують субсидії. Раніше українці могли використовувати регіональний громадський транспорт і перевозити багаж безкоштовно.

Також надалі жителі України не будуть звільнені від доплати пацієнта при отриманні послуг охорони здоров'я, однак збережуть право на оплачувані державою медичні послуги нарівні з латвійцями.

Крім того, українцям не покриватимуть витрати на реєстрацію тварин і виконання обов'язкових ветеринарних вимог.

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Скільки українських біженців у Латвії?

У 2025 році кількість українців, які в'їжджають до Латвії, залишається стабільною. У середньому на місяць для отримання статусу тимчасового захисту в Латвії заново реєструється 500-600 осіб. Одночасно у 2025 році істотно зросла кількість тих осіб, чий статус тимчасового захисту в Латвії було анульовано, оскільки протягом місяця після закінчення візи або посвідки на проживання вони не подали заяву на отримання нового дозволу на проживання.

На 1 жовтня 2025 року до Реєстру фізичних осіб у Латвії було занесено 31 152 жителя України, з них жінок — 17 167, чоловіків — 13 985, неповнолітніх — 6977.

Працевлаштовано в Латвії щонайменше 9 909 жителів України.

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