Украина и Германия будут совместно производить БпЛА для ВСУ: планируют до десятков тысяч дронов в год

В Германии будут производить дроны украинской разработки для нужд Вооруженных сил Украины. Немецкая компания Quantum Systems создала совместное предприятие с украинским производителем дронов Frontline Robotics.

Соответствующее соглашение в понедельник, 15 декабря, было подписано на Немецко-украинском экономическом форуме в Берлине, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Будут производить дроны для различных целей

Ожидается, что новое немецко-украинское предприятие Quantum Frontline Industries будет производить "от тысяч до десятков тысяч" дронов в год, которые могут использоваться как в боевых, так и в разведывательных целях.

"Это дроны широкого применения, которые могут быть использованы для различных целей. Как именно их использовать, будет решать украинская армия", -сообщил в интервью DW Маттиас Лена из компании Quantum Systems.

Новое предприятие будет массово производить дроны "Зум" и "Линза", которые являются разработками Frontline Robotics.

Отмечается, что 100% роботизированных систем, изготовленных в Германии, будут поставляться Силам обороны Украины в объемах, определенных Министерством обороны Украины.

В Украине трудно найти безопасные локации

По словам Лена, речь идет о производстве как в Германии, так и в Украине.

В Германии компания планирует привлекать к производству, в частности, местную автомобильную промышленность. В свою очередь украинский производитель дронов Frontline Robotics, кроме лицензии, также должен предоставить инструктаж и обучение сотрудников в Германии, говорится в пресс-релизе компании.

"Наши дроны востребованы на фронте, поэтому нам важно масштабировать серийное производство. В военное время трудно найти безопасные локации внутри страны. Создание совместного предприятия вместе с Quantum Systems позволит нам расширить производственные мощности и еще больше укрепить Вооруженные силы", - говорит представитель Frontline Robotics Никита Рожков.

