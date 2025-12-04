Кодифицировано уже более 250 наименований компонентов беспилотников, - Шмыгаль. ФОТОрепортаж

Индустрия дронов

Министерство обороны уже кодифицировало более 250 наименований компонентов беспилотников, наибольшую долю среди которых составляют средства автонаведения и управления боеприпасами, элементы систем связи и управления.

Об этом рассказал министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, также кодифицируются элементы питания, средства запуска и посадки, отдельные элементы корпуса и другие составляющие.

Грантовая программа для украинских производителей компонентов беспилотных систем

Министр отметил, что критически важно обеспечить отечественный ОПК компонентами именно от украинских производителей.

"И отныне рынок комплектующих становится одним из ключевых приоритетов оборонного кластера Brave1. Во время конференции "BRAVE1 components" запустили специальную грантовую программу для украинских производителей компонентов беспилотных систем", - рассказал Шмыгаль.

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Какие еще есть программы?

Среди других инструментов поддержки также работает:

Проект "Библиотека комплектующих" — цифровая платформа, где украинские компании-производители БПЛА, НРК, РЭБ/РЭП могут находить производителей компонентов и налаживать партнерство. В "Библиотеке" уже зарегистрировано 230 пользователей и размещено более 150 наименований продукции.

Грантовая программа "Сделано для Победы" направлена на поддержку предприятий, производящих компоненты вооружения и военной техники.

Программа льготного кредитования для масштабирования критически важных предприятий ОПК. Украинские предприятия получили кредитов на 5 млрд грн.

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"Все это в совокупности должно дать тот результат, который наш враг почувствует на поле боя. Развитие компонентной базы Украины имеет значение не только для Украины. Это важно для всего свободного мира", - добавил министр.

Кроме того, Шмыгаль пригласил иностранные компании инвестировать в Украину, налаживать совместное производство и R&D: "Развитие украинских компонентов — это инвестиция в нашу общую безопасность".