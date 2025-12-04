Кодифіковано вже понад 250 найменувань компонентів безпілотників, - Шмигаль. ФОТОрепортаж

Індустрія дронів

Міністерство оборони вже кодифікувало понад 250 найменувань компонентів безпілотників, найбільшу частку серед яких становлять засоби автодонаведення та керування боєприпасами, елементи систем зв’язку й керування.

Про це розповів міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, також кодифікуються елементи живлення, засоби запуску та посадки, окремі елементи корпусу та інші складові.

Грантова програма для українських виробників компонентів безпілотних систем

Міністр зауважив, що критично важливо забезпечити вітчизняний ОПК компонентами саме від українських виробників.

"І відтепер ринок комплектуючих стає одним із ключових пріоритетів оборонного кластеру Brave1. Під час конференції "BRAVE1 components" запустили спеціальну грантову програму для українських виробників компонентів безпілотних систем", - розповів Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони-перехоплювачі додано до маркетплейсу DOT-Chain Defence, - Шмигаль

Які ще є програми?

Серед інших інструментів підтримки також працює:

Проєкт "Бібліотека комплектуючих" — цифрова платформа, де українські компанії-виробники БпЛА, НРК, РЕБ/РЕР можуть знаходити виробників компонентів і налагоджувати партнерство. У "Бібліотеці" вже зареєстровано 230 користувачів та розміщено понад 150 найменувань продукції.

Грантова програма "Зроблено для Перемоги", спрямована на підтримку підприємств, що виробляють компоненти озброєння та військової техніки.

Програма пільгового кредитування для масштабування критично важливих підприємств ОПК. Українські підприємства отримали кредитів на 5 млрд грн.

Читайте: Перші 100 тисяч FPV-дронів передано війську через DOT-Chain Defence, - Міноборони

"Усе це сукупно має дати той результат, який наш ворог відчує на полі бою. Розвиток компонентної бази України має значення не лише для України. Це важливо для всього вільного світу", - додав міністр.

Крім того, Шмигаль запросив іноземні компанії інвестувати в Україну, налагоджувати спільне виробництво та R&D: "Розвиток українських компонентів — це інвестиція у нашу спільну безпеку".