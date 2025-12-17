1 334 6
Пилоты SIGNUM сбили 48 "Шахедов" дронами-перехватчиками STING. ВИДЕО
48 вражеских "Шахедов" сбили пилоты подразделения SIGNUM, работая дронами-перехватчиками STING.
Об этом сообщил производитель дронов STING - компания "Дикие шершни", информирует Цензор.НЕТ.
Воины батальона SIGNUM были одними из первых в Украине, кто взялся сбивать российские дроны-камикадзе.
А так - то ці цифри ні про що не кажуть.
В любому випадку вартість дрона 300-500, вартість шахеда 30 тис.
Якщо так взяти то яка альтератива на таку дальність ПЗРК на 10 км не піде, а ракети ППО або авіація буде дорожче.