1 334 6

Пилоты SIGNUM сбили 48 "Шахедов" дронами-перехватчиками STING. ВИДЕО

48 вражеских "Шахедов" сбили пилоты подразделения SIGNUM, работая дронами-перехватчиками STING.

Об этом сообщил производитель дронов STING - компания "Дикие шершни", информирует Цензор.НЕТ.

Воины батальона SIGNUM были одними из первых в Украине, кто взялся сбивать российские дроны-камикадзе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Дикие Шершни" создали дрон-перехватчик, способный лететь со скоростью более 300 км/ч, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

ПВО (3309) 53 отдельная механизированная бригада (147) дроны (5755) Дикие шершни (229) Шахед (1732)
Хлопцям респект !
17.12.2025 19:57 Ответить
Гарна робота! Респект!
17.12.2025 19:58 Ответить
От на таке й треба донатити, якщо Держава не взмозі..щира дяка!
17.12.2025 20:05 Ответить
Цікаво, скільки дронів використали всього коли збили 48.
А так - то ці цифри ні про що не кажуть.
17.12.2025 20:32 Ответить
Не важливо це перспективний розвиток, колись і звичайні дрони не дуже ефективно витрачали а як от воно вийшло.
В любому випадку вартість дрона 300-500, вартість шахеда 30 тис.

Якщо так взяти то яка альтератива на таку дальність ПЗРК на 10 км не піде, а ракети ППО або авіація буде дорожче.
17.12.2025 21:17 Ответить
Що значить - не важливо? Як можливо оцінити ефективність? Лідар обіцяв по тисячі дронів-перехоплювачів в день.
17.12.2025 21:19 Ответить
 
 