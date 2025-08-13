"Дикие шершни" создали дрон-перехватчик, способный летать со скоростью более 300 км/ч, - СМИ. ВИДЕО
Индустрия дронов
Украинская компания "Дикие Шершни", специализирующаяся на производстве боевых дронов, продемонстрировала дрон-перехватчик, который может развивать скорость до 315 км/ч в стабильном полете.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Business Insider.
Издание отмечает, что такая скорость делает его, вероятно, одним из самых быстрых боевых FPV.
Компания обнародовала видео, на котором дрон "Жало" летит со скоростью до 315 км/ч. Осенью 2024 года впервые появились сообщения о таком дроне, тогда его базовая скорость составляла более 160 км/ч.
По данным Business Insider, в течение месяцев украинская индустрия дронов пыталась расширить границы FPV-перехватчиков, которые используют для уничтожения российских "шахедов" и разведывательных БпЛА.
Новая тактика российских оккупантов позволяет "Шахедам" летать выше и быстрее, что затрудняет использование обычных средств противовоздушной обороны. Скорость беспилотника-перехватчика является ключевой характеристикой, ведь он должен догнать дрон РФ и уничтожить.
Компания "Дикие шершни" заявила, что один такой перехватчик стоит около 2,5 тыс. долларов США. Всего за два месяца использования дронов "Жало" удалось уничтожить более 200 вражеских ударных БпЛА.
Зе
лідор ставить за мету виробництво балістики і потім 3 роки киздить що завтра от-от буде. Саме через цю незламність і локшину на вухах ми програємо війну.
Знищення України зсередини.
Розграбування та знищення країни зсередини, дискредитація та псування відносин з партнерами на зовні, допомога ***** в нанесенні руйнівної поразки Україні, а далі він таки втече!
Як там, *****, трембіти, батяри і решта пи#діння?
Кацапи будуть клепати і по 100тис шахедів/міс, навідь не сумнівайтесь.
А в цей час, на болотах, вже є шкільний підручник щодо дронів.