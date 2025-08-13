"Дикие шершни" создали дрон-перехватчик, способный летать со скоростью более 300 км/ч, - СМИ. ВИДЕО

Индустрия дронов

Украинская компания "Дикие Шершни", специализирующаяся на производстве боевых дронов, продемонстрировала дрон-перехватчик, который может развивать скорость до 315 км/ч в стабильном полете.

Издание отмечает, что такая скорость делает его, вероятно, одним из самых быстрых боевых FPV.

Компания обнародовала видео, на котором дрон "Жало" летит со скоростью до 315 км/ч. Осенью 2024 года впервые появились сообщения о таком дроне, тогда его базовая скорость составляла более 160 км/ч.

По данным Business Insider, в течение месяцев украинская индустрия дронов пыталась расширить границы FPV-перехватчиков, которые используют для уничтожения российских "шахедов" и разведывательных БпЛА.

Новая тактика российских оккупантов позволяет "Шахедам" летать выше и быстрее, что затрудняет использование обычных средств противовоздушной обороны. Скорость беспилотника-перехватчика является ключевой характеристикой, ведь он должен догнать дрон РФ и уничтожить.

Компания "Дикие шершни" заявила, что один такой перехватчик стоит около 2,5 тыс. долларов США. Всего за два месяца использования дронов "Жало" удалось уничтожить более 200 вражеских ударных БпЛА.

