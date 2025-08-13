РУС
Новости Индустрия дронов
3 029 15

"Дикие шершни" создали дрон-перехватчик, способный летать со скоростью более 300 км/ч, - СМИ. ВИДЕО

Индустрия дронов

Украинская компания "Дикие Шершни", специализирующаяся на производстве боевых дронов, продемонстрировала дрон-перехватчик, который может развивать скорость до 315 км/ч в стабильном полете.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Business Insider.

Издание отмечает, что такая скорость делает его, вероятно, одним из самых быстрых боевых FPV.

Компания обнародовала видео, на котором дрон "Жало" летит со скоростью до 315 км/ч. Осенью 2024 года впервые появились сообщения о таком дроне, тогда его базовая скорость составляла более 160 км/ч.

Смотрите также: "Паук Допхина": в Украине создали дрон с искусственным интеллектом.

По данным Business Insider, в течение месяцев украинская индустрия дронов пыталась расширить границы FPV-перехватчиков, которые используют для уничтожения российских "шахедов" и разведывательных БпЛА.

Новая тактика российских оккупантов позволяет "Шахедам" летать выше и быстрее, что затрудняет использование обычных средств противовоздушной обороны. Скорость беспилотника-перехватчика является ключевой характеристикой, ведь он должен догнать дрон РФ и уничтожить.

Компания "Дикие шершни" заявила, что один такой перехватчик стоит около 2,5 тыс. долларов США. Всего за два месяца использования дронов "Жало" удалось уничтожить более 200 вражеских ударных БпЛА.

Читайте: "Маркетплейс дронов" начал работать: В DOT-Chain Defence выполнили первый заказ

+9
І де вони оті всі розробки, що ви кожний день тут викладаєте. Як це відображається на війні?
Як там, *****, трембіти, батяри і решта пи#діння?
13.08.2025 16:14
+8
Vsevolod Marchenko #551075 hусня ставить за мету випускати 500+ шахедів за ніч. Досягає. Ставить за мету прорив фронту у найближчі місяці - досягає.
Зелідор ставить за мету виробництво балістики і потім 3 роки киздить що завтра от-от буде. Саме через цю незламність і локшину на вухах ми програємо війну.
13.08.2025 16:16
+6
Генерал Кривонос в 19-му році пропонував запровадити в школах нову дисципліну про дрони. Квартал-95 вирішив, шо ім нінада: "Ета какая-та мілітарізация укрАінскай школи! Ну ми жи ні можем воєнізіравать украінскіх дітєй!" Тільки в Галичині, в деяких школах, напівтаємно, з'явився такий вечірній факультатив.
А в цей час, на болотах, вже є шкільний підручник щодо дронів.
А в цей час, на болотах, вже є шкільний підручник щодо дронів.
13.08.2025 16:38
От зараз всі почують смердюче "пфэ" кацапоботів
13.08.2025 16:13
То він зрадник, чи просто ідіот? Бо якщо перше, то всі його дії дуже логічні, послідовні і надзвичайно ефективні.
13.08.2025 17:02
З кожним днем все очевиднішою стає його мета чому він не втік
Знищення України зсередини.
Розграбування та знищення країни зсередини, дискредитація та псування відносин з партнерами на зовні, допомога ***** в нанесенні руйнівної поразки Україні, а далі він таки втече!
13.08.2025 17:08
Антишахедні дрони працюють. Збивають ворожі дрони. Питання в забезпеченні необхідної кількості та відпрацюванні тактики застосування, створення зон захисту. Для цього потрібно багато працювати. І фінансування. Ми особисто закупили 3 подібні дрони, за тиждень підрозділ ППО мав 3 враження. А цих антишахедних дронів потрібно значно більше, ніж ворог запускає шахедів.
13.08.2025 17:25
Треба акцентувати зусилля на ліквідацію причини, а не лише наслідків.
Кацапи будуть клепати і по 100тис шахедів/міс, навідь не сумнівайтесь.
13.08.2025 16:22
Чого не 100 мільонів?
13.08.2025 16:41
Створили й молодці! А порадіти ми б змогли й за результатами успішних дій, а не на підставі анонсів, які дають можливість ворогу підготуватись до протидії!
13.08.2025 16:22
А ворог такий тупий, що не знає коли і де втратив свій шахед. І лінійка протишахедних дронів досить широка.. Йде відбір та поліпшення характеристик, відпрацювання тактики застосування та взаємодії з іншими підрозділами.
13.08.2025 17:28
Яка відстань і тривалість польоту на такий швидкості?
13.08.2025 16:37
Підозрюю, що заряд він жре зі швидкістью суперкара. У Вейрона, наприклад, на швидкості 400 км/год, витрата бензину 1.5л/1 км.
13.08.2025 17:04
Молодці, але ж ви розумієте, літо на дворі, краще ми закупимо квіточки десь Словянську.
13.08.2025 16:37
"Диким Шершням"-респект...
13.08.2025 17:18
 
 