"Павук Допхіна": в Украине создали дрон с искусственным интеллектом. ВИДЕО

Помогает поражать цели на 50+ км - участник Brave1 и 3-я Штурмовая бригада создали уникальный дрон с ИИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Часто украинские оборонные инновации рождаются непосредственно на поле боя - из идей военных инженеров и разработчиков. Так произошло с "Павук Допхіна". История этой разработки началась с R&D-лабораторий 3-й Штурмовой бригады.

Допхин - игровой никнейм погибшего побратима разработчиков. Дрон разработан в честь него, и уже сейчас несет возмездие врагам на расстоянии 50+ км. Инженеры 3-й ОШБР вместе с компанией Omnitech разработали уникальный дрон, а Brave1 помог кодифицировать его для дальнейшего внедрения в войска.

Он превосходит иностранные аналоги по ключевым показателям и автономно фиксируется на местности с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Основная роль - надежная связь для ударных БпЛА глубоко в тылу врага. Благодаря "Павуку" украинские дроны появляются там, где враг их не ждет. "Тройка" уже уничтожает ЗРК, логистику и другие приоритетные цели врага с помощью "Павука Допхіна".

Масштабируем инновации, увеличивающие потери врага.

дроны (4428) Минцифры (317) 3-я Отдельная штурмовая бригада (473)


11.08.2025 15:53 Ответить
+4
11.08.2025 16:04 Ответить
Дуже потрібне і важливе досягнення, повага та подяка всім, хто зробив цей БпАК із штучним інтелектом.
Сподівання на швидке збільшення виробництвв та насичення сил оборони цією високотехнологічною зброєю, донавчання бортового ШІ та ефективне застосування якої здатні стати геймчейнжером у війні з рашистами.
11.08.2025 15:53 Ответить
поки рудий дід хоче кохатися з ******, мусимо донатити на ЗСУ.

11.08.2025 16:04 Ответить
11.08.2025 17:44 Ответить
Лише створили...
На Сумщині підібрали збитий шахед з ші,вивчали характеристики,які вражають.
Означає,що касапи не хваляться,а реально вже ними користуються,і з реактивним двигуном,і з ші.
11.08.2025 16:10 Ответить
А ви теж касап?
11.08.2025 16:15 Ответить
"В діях радника наявні ознаки злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:
стаття 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів),
стаття 353 (самовільне присвоєння владних повноважень),
можливо, стаття 364 (зловживання владою або службовим становищем),
врешті стаття 344 (втручання у діяльність державного діяча)". УП. 10.1.24.
11.08.2025 17:59 Ответить
Не обов'язково про це писати.
11.08.2025 16:19 Ответить
Хтось поливав лайном Білецького, гріючи дупу біля монитору. Азов, Айдар та 3-я штурмова флагмани ЗСУ.
11.08.2025 16:39 Ответить
Допкхін малодший під кайфом теж як чілавєк паук
11.08.2025 17:06 Ответить
Хай вони за ним слідкують. Бо якщо шибко вумний, то полетить Зелю шукати.
11.08.2025 18:31 Ответить
 
 