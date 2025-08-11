"Павук Допхіна": в Украине создали дрон с искусственным интеллектом. ВИДЕО

Помогает поражать цели на 50+ км - участник Brave1 и 3-я Штурмовая бригада создали уникальный дрон с ИИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Часто украинские оборонные инновации рождаются непосредственно на поле боя - из идей военных инженеров и разработчиков. Так произошло с "Павук Допхіна". История этой разработки началась с R&D-лабораторий 3-й Штурмовой бригады.

Допхин - игровой никнейм погибшего побратима разработчиков. Дрон разработан в честь него, и уже сейчас несет возмездие врагам на расстоянии 50+ км. Инженеры 3-й ОШБР вместе с компанией Omnitech разработали уникальный дрон, а Brave1 помог кодифицировать его для дальнейшего внедрения в войска.

Он превосходит иностранные аналоги по ключевым показателям и автономно фиксируется на местности с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Основная роль - надежная связь для ударных БпЛА глубоко в тылу врага. Благодаря "Павуку" украинские дроны появляются там, где враг их не ждет. "Тройка" уже уничтожает ЗРК, логистику и другие приоритетные цели врага с помощью "Павука Допхіна".

Масштабируем инновации, увеличивающие потери врага.