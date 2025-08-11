"Павук Допхіна": в Україні створили дрон зі штучним інтелектом. ВIДЕО
Допомагає вражати цілі на 50+ км — учасник Brave1 та 3 Штурмова бригада створили унікальний дрон із ШІ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Часто українські оборонні інновації народжуються безпосередньо на полі бою — з ідей військових інженерів та розробників. Так сталося з Павуком Допхіна. Історія цієї розробки почалася з R&D-лабораторій 3 Штурмової бригади.
Допхін — ігровий нікнейм полеглого побратима розробників. Дрон розроблений на честь нього — і вже зараз несе відплату ворогам на відстані 50+ км. Інженери 3 ОШБР разом з компанією Omnitech розробили унікальний дрон, а Brave1 допоміг кодифікувати його для подальшого впровадження у війська.
Він перевершує іноземні аналоги за ключовими показниками та автономно фіксується на місцевості за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.
Основна роль — надійний зв’язок для ударних БпЛА глибоко в тилу ворога. Завдяки Павуку українські дрони з’являються там, де ворог їх не чекає. "Трійка" вже знищує ЗРК, логістику та інші пріоритетні цілі ворога за допомогою Павука Допхіна.
Масштабуємо інновації, які збільшують втрати ворога.
Сподівання на швидке збільшення виробництвв та насичення сил оборони цією високотехнологічною зброєю, донавчання бортового ШІ та ефективне застосування якої здатні стати геймчейнжером у війні з рашистами.
На Сумщині підібрали збитий шахед з ші,вивчали характеристики,які вражають.
Означає,що касапи не хваляться,а реально вже ними користуються,і з реактивним двигуном,і з ші.