"Маркетплейс дронів" почав працювати: У DOT-Chain Defence виконали перше замовлення

Індустрія дронів

У системі забезпечення Збройних сил України DOT-Chain Defence, яка дозволяє військовим підрозділам самостійно замовляти необхідні моделі дронів під свої задачі, виконали перше замовлення.

Завдяки використанню принципу "маркетплейсу" строки постачання озброєнь вдалося скоротити з кількох місяців до тижня: 4 серпня одна з бригад розмістила перше замовлення, а 12 серпня виробник дронів "Генерал Черешня" вже відвантажив продукцію у військову частину, повідомили у пресслужбі компанії.

Наразі "Генерал Черешня" виконує 6 замовлень у системі DOT-Chain Defence, зазначається у повідомленні.

Виробник дронів "Генерал Черешня" – ТОВ "Центр досліджень безпілотних систем", власником компанії є Ярослав Гришин. За даними видання "Наші гроші", компанія значно збільшила постачання продукції за контрактами з держпідприємством "Агенція оборонних закупівель". Зокрема, за весь 2024 рік АОЗ законтрактував різних дронів під брендом "Генерал Черешня" на суму трохи більше 400 млн грн. А за перші шість місяців цього року обсяг контрактів виріс у десять разів – до 4,5 млрд грн.

Читайте також: Українські виробники можуть виготовити до 10 млн FPV-дронів, але держава закупить лише половину, – Жумаділов

Як повідомлялося, на початку серпня міністр оборони Денис Шмигаль оголосив про запуск системи управління постачанням DOT-Chain у повноцінну експлуатацію.

У межах системи вже працює новий функціонал DOT-Chain Defence, який дозволяє підрозділам Сил оборони самостійно обирати потрібні дрони у зареєстрованих у системі виробників.

Водночас "Агенція оборонних закупівель" бере на себе всю бюрократію, оплачує замовлення та організовує адресну доставку від постачальника прямо у підрозділ.