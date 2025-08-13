"Дикі Шершні" створили дрон-перехоплювач, здатний летіти із швидкістю понад 300 км/год, - ЗМІ. ВIДЕО

Індустрія дронів

Українська компанія "Дикі Шершні", що спеціалізується на виробництві бойових дронів, продемонструвала дрон-перехоплювач, що може розвивати швидкість до 315 км/год у стабільному польоті.

Видання зазначає, що така швидкість робить його, ймовірно, одним із найшвидших бойових FPV.

Компанія оприлюднила відео, на якому дрон "Жало" летить зі швидкістю до 315 км/год. Восени 2024 року вперше з'явилися повідомлення про такий дрон, тоді його базова швидкість становила понад 160 км/год.

За даними Business Insider, протягом місяців українська індустрія дронів намагалася розширити межі FPV-перехоплювачів, які використовують для знищення російських "шахедів" та розвідувальних БпЛА.

Нова тактика російських окупантів дозволяє "Шахедам" літати вище та швидше, що ускладнює використання звичайних засобів протиповітряної оборони. Швидкість безпілотника-перехоплювача є ключовою характеристикою, адже він має наздогнати дрон РФ та знищити.

Компанія "Дикі шершні" заявила, що один такий перехоплювач коштує близько 2,5 тис. доларів США. Всього за два місяці використання дронів "Жало" вдалося знищити понад 200 ворожих ударних БпЛА.

