УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10840 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів
2 098 12

"Дикі Шершні" створили дрон-перехоплювач, здатний летіти із швидкістю понад 300 км/год, - ЗМІ. ВIДЕО

Індустрія дронів

Українська компанія "Дикі Шершні", що спеціалізується на виробництві бойових дронів, продемонструвала дрон-перехоплювач, що може розвивати швидкість до 315 км/год у стабільному польоті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Business Insider.

Видання зазначає, що така швидкість робить його, ймовірно, одним із найшвидших бойових FPV.

Компанія оприлюднила відео, на якому дрон "Жало" летить зі швидкістю до 315 км/год. Восени 2024 року вперше з'явилися повідомлення про такий дрон, тоді його базова швидкість становила понад 160 км/год.

Дивіться також: "Павук Допхіна": в Україні створили дрон зі штучним інтелектом. ВIДЕО

За даними Business Insider, протягом місяців українська індустрія дронів намагалася розширити межі FPV-перехоплювачів, які використовують для знищення російських "шахедів" та розвідувальних БпЛА.

Нова тактика російських окупантів дозволяє "Шахедам" літати вище та швидше, що ускладнює використання звичайних засобів протиповітряної оборони. Швидкість безпілотника-перехоплювача є ключовою характеристикою, адже він має наздогнати дрон РФ та знищити.

Компанія "Дикі шершні" заявила, що один такий перехоплювач коштує близько 2,5 тис. доларів США. Всього за два місяці використання дронів "Жало" вдалося знищити понад 200 ворожих ударних БпЛА.

Читайте: "Маркетплейс дронів" почав працювати: У DOT-Chain Defence виконали перше замовлення

Автор: 

дрони (5274) перехоплення (359) Дикі шершні (232)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Vsevolod Marchenko #551075 hусня ставить за мету випускати 500+ шахедів за ніч. Досягає. Ставить за мету прорив фронту у найближчі місяці - досягає.
Зелідор ставить за мету виробництво балістики і потім 3 роки киздить що завтра от-от буде. Саме через цю незламність і локшину на вухах ми програємо війну.
показати весь коментар
13.08.2025 16:16 Відповісти
+7
І де вони оті всі розробки, що ви кожний день тут викладаєте. Як це відображається на війні?
Як там, *****, трембіти, батяри і решта пи#діння?
показати весь коментар
13.08.2025 16:14 Відповісти
+4
Створили й молодці! А порадіти ми б змогли й за результатами успішних дій, а не на підставі анонсів, які дають можливість ворогу підготуватись до протидії!
показати весь коментар
13.08.2025 16:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От зараз всі почують смердюче "пфэ" кацапоботів
показати весь коментар
13.08.2025 16:13 Відповісти
Vsevolod Marchenko #551075 hусня ставить за мету випускати 500+ шахедів за ніч. Досягає. Ставить за мету прорив фронту у найближчі місяці - досягає.
Зелідор ставить за мету виробництво балістики і потім 3 роки киздить що завтра от-от буде. Саме через цю незламність і локшину на вухах ми програємо війну.
показати весь коментар
13.08.2025 16:16 Відповісти
То він зрадник, чи просто ідіот? Бо якщо перше, то всі його дії дуже логічні, послідовні і надзвичайно ефективні.
показати весь коментар
13.08.2025 17:02 Відповісти
З кожним днем все очевиднішою стає його мета чому він не втік
Знищення України зсередини.
Розграбування та знищення країни зсередини, дискредитація та псування відносин з партнерами на зовні, допомога ***** в нанесенні руйнівної поразки Україні, а далі він таки втече!
показати весь коментар
13.08.2025 17:08 Відповісти
І де вони оті всі розробки, що ви кожний день тут викладаєте. Як це відображається на війні?
Як там, *****, трембіти, батяри і решта пи#діння?
показати весь коментар
13.08.2025 16:14 Відповісти
Треба акцентувати зусилля на ліквідацію причини, а не лише наслідків.
Кацапи будуть клепати і по 100тис шахедів/міс, навідь не сумнівайтесь.
показати весь коментар
13.08.2025 16:22 Відповісти
Чого не 100 мільонів?
показати весь коментар
13.08.2025 16:41 Відповісти
Створили й молодці! А порадіти ми б змогли й за результатами успішних дій, а не на підставі анонсів, які дають можливість ворогу підготуватись до протидії!
показати весь коментар
13.08.2025 16:22 Відповісти
Яка відстань і тривалість польоту на такий швидкості?
показати весь коментар
13.08.2025 16:37 Відповісти
Підозрюю, що заряд він жре зі швидкістью суперкара. У Вейрона, наприклад, на швидкості 400 км/год, витрата бензину 1.5л/1 км.
показати весь коментар
13.08.2025 17:04 Відповісти
Молодці, але ж ви розумієте, літо на дворі, краще ми закупимо квіточки десь Словянську.
показати весь коментар
13.08.2025 16:37 Відповісти
Генерал Кривонос в 19-му році пропонував запровадити в школах нову дисципліну про дрони. Квартал-95 вирішив, шо ім нінада: "Ета какая-та мілітарізация укрАінскай школи! Ну ми жи ні можем воєнізіравать украінскіх дітєй!" Тільки в Галичині, в деяких школах, напівтаємно, з'явився такий вечірній факультатив.
А в цей час, на болотах, вже є шкільний підручник щодо дронів.
показати весь коментар
13.08.2025 16:38 Відповісти
 
 