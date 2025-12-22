Україні не вистачає дронів-перехоплювачів. Виробники не встигають з темпами, - Зеленський
Індустрія дронів
Дрони-перехоплювачі є дуже ефективними у боротьбі з російськими повітряними цілями, однак наразі їх недостатньо, щоб повністю задовольнити потреби фронту.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Ефективність дронів
За його словами, цей вид озброєння є стратегічно важливим для України. На ринку працює кілька компаній, чиї вироби мають різні показники успішності перехоплення.
Деякі моделі демонструють результат на рівні 90% ефективності, а інші — тримаються в межах 40-50%.
"Це дуже хороша зброя. Вона показує хороші результати. Характеристики постійно покращуються, і ми робимо наголос саме на цей напрямок", - пояснив Зеленський.
Дефіцит перехоплювачів
- Президент наголосив, що на нинішньому етапі головною перешкодою є не нестача коштів, а технічні можливості підприємств-виробників.
Гроші на закупівлю засобів дронів-перехоплювачів є, проте заводи не в змозі випускати необхідну кількість дронів так швидко, як того потребує ситуація на передовій, пояснив Зеленський.
"Питання вже не в грошах — вони завжди є на цей напрямок. Питання технічне: виробники просто не встигають зробити стільки, скільки нам зараз потрібно. Перехоплювачів від найбільш продвинутих компаній все ще недостатньо", - сказав він.
- Застосування дронів-перехоплювачів дозволяє Україні зберігати дорогі ракети до систем ППО (таких як Patriot чи NASAMS) для збиття балістики та крилатих ракет, використовуючи дешевші безпілотники для нейтралізації "шахедів" та інших дронів-камікадзе РФ.
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