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Новини Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
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Україні не вистачає дронів-перехоплювачів. Виробники не встигають з темпами, - Зеленський

Індустрія дронів

Дрони-перехоплювачі

Дрони-перехоплювачі є дуже ефективними у боротьбі з російськими повітряними цілями, однак наразі їх недостатньо, щоб повністю задовольнити потреби фронту. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Ефективність дронів

За його словами, цей вид озброєння є стратегічно важливим для України. На ринку працює кілька компаній, чиї вироби мають різні показники успішності перехоплення.

Деякі моделі демонструють результат на рівні 90% ефективності, а інші — тримаються в межах 40-50%.

"Це дуже хороша зброя. Вона показує хороші результати. Характеристики постійно покращуються, і ми робимо наголос саме на цей напрямок", - пояснив Зеленський.

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Дефіцит перехоплювачів

  • Президент наголосив, що на нинішньому етапі головною перешкодою є не нестача коштів, а технічні можливості підприємств-виробників.

Гроші на закупівлю засобів дронів-перехоплювачів є, проте заводи не в змозі випускати необхідну кількість дронів так швидко, як того потребує ситуація на передовій, пояснив Зеленський.

"Питання вже не в грошах — вони завжди є на цей напрямок. Питання технічне: виробники просто не встигають зробити стільки, скільки нам зараз потрібно. Перехоплювачів від найбільш продвинутих компаній все ще недостатньо", - сказав він.
  • Застосування дронів-перехоплювачів дозволяє Україні зберігати дорогі ракети до систем ППО (таких як Patriot чи NASAMS) для збиття балістики та крилатих ракет, використовуючи дешевші безпілотники для нейтралізації "шахедів" та інших дронів-камікадзе РФ.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28286) дрони (8641)
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Топ коментарі
+13
Аби Воно не крало зі своіми потужними, нам би всього вистачало. І доходів, і дронів, і пенсій, і зарплат вчителям. Прикинувся Дурачком-віслючком і щебече як горобець.
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22.12.2025 18:44 Відповісти
+10
Зате з темпами розкрадання коштів у зеленського все гаразд!
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22.12.2025 18:46 Відповісти
+8
ну так надо тысячу раздать, вместо увеличения производства, и всё будет ок
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22.12.2025 18:45 Відповісти

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