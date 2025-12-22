РУС
Новости
479 21

Зеленский о фронте: Ситуация контролируется украинскими защитниками

Зеленский рассказал о ситуации на фронте 22 декабря

Ситуация на передовой контролируется украинскими военными. На Покровском и Гуляйпольском направлениях без изменений.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Покровское направление

"Покровск: ситуация неизменна – меняется только количество. Внутри Покровска мы сейчас насчитываем около 1100 "русских". Мы примерно на том же уровне. Внутри – на окраинах там большие цифры. Но мы говорим о тех, кто зашел и с кем борются. Позиции наши защищают. Ситуация за последний месяц неизменна, но разница только в количестве людей внутри Покровска", – отметил он.

Что касается Мирнограда: там идет большое давление со стороны России, наши держат позиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия застряла в городских боях в Покровске: враг уже потерял 6,5 тыс. военных, - 7 корпус ДШВ

Купянск и Гуляйполе

  • По словам Зеленского, ВСУ продвинулись в Купянске.

"На полкилометра идет зачистка. Там идет правильная операция. Мы контролируем сегодня Купянск. Там есть "русские". Наши войска считают, что их до ста человек. То есть их там уже немного. Может, 80-100 человек, но они все - это временно.

По Гуляйполю коротко: там ситуация неизменна за последнюю неделю. Было сложно, а сегодня там стабилизирована ситуация", - добавил президент.

Читайте также: Украине не хватает дронов-перехватчиков. Производители не успевают с темпами, - Зеленский

Гуляйполе Зеленский Владимир Запорожская область Донецкая область Покровск Мирноград Харьковская область Покровский район Купянск
+3
Ти ж тількішо сказав, що 13 без бою добровільно загрузилися та поїхали на кацапію.
Але, байка якась дика!
А де фортифікації, спостережні пости, блок пости?
Зате тиса на замку!!!!
22.12.2025 20:14 Ответить
+3
Який незрозумілий потік свідомості.
22.12.2025 20:14 Ответить
+3
А сумський кордон теж контролюється українськими військами? Чи вже ні? А то як ловити ухилянтів біля тиси чи на Закарпатті 20 чоловік на одного і повному спорядженні!
показать весь комментарий
22.12.2025 20:21 Ответить
22.12.2025 20:14 Ответить
що із ганьбою у Грабовському, вова ?

де "махновці" спочатку стріляли по кацапському дрону та дупу показували, а потім із звязаними руками співали гімн рашки на камеру

"в Багдаде на фронті все спокійно ?"

.
22.12.2025 20:44 Ответить
22.12.2025 20:14 Ответить
скоріше несвідомості .. Оманський Манкурт ****
показать весь комментарий
22.12.2025 20:36 Ответить
подивіться інтервью Пороха Портнікову на Еспресо - відпочините душею.

Порох як завжди - красава !
розкладає все чітко та ясно - на раз, два, три

.
22.12.2025 20:46 Ответить
Начал уже как фуйло врать про фронт, потужно
показать весь комментарий
22.12.2025 20:16 Ответить
Тобто втрата міст контролюється?
показать весь комментарий
22.12.2025 20:21 Ответить
А сумський кордон теж контролюється українськими військами? Чи вже ні? А то як ловити ухилянтів біля тиси чи на Закарпатті 20 чоловік на одного і повному спорядженні!
22.12.2025 20:21 Ответить
Гуляйполе фактично втрачено
22.12.2025 20:21 Ответить
Хто такі ці "русськіе".... Що за новояз. Для чого, для російської пропаганди? Я думав, руські це ми, а то москальня... Но для чувака, що не бачить різниці між косовороткою та вишиванкою, то напевно норма.
22.12.2025 20:23 Ответить
А як вони самі себе називають?
показать весь комментарий
22.12.2025 20:42 Ответить
https://ibb.co/8nh3db0z
22.12.2025 20:25 Ответить
22.12.2025 20:25 Ответить
THE WASHINGTON POST: У САМІЙ РОСІЇ ВИЗНАЮТЬ, ЩО РФ ЗАГРОЖУЄ СИСТЕМНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛАПС ВЖЕ НАСТУПНОГО РОКУ

22 грудня, 2025,
Накопичені наслідки чотирьох років масштабних воєнних витрат, падіння доходів від нафти та рекордна інфляція ставлять Кремль перед загрозою системного економічного колапсу. Експерти прогнозують глибоку рецесію та можливу банківську кризу вже наступного року.

Нафтовий сектор у лещатах санкцій
.........
Загроза банківського колапсу та «погані борги»
.........
особливо приємна ось ця рзшифровка колапсу рашки

Соціальна напруга: забастовки та «затягування пасків»
Економічні проблеми вже безпосередньо зачепили населення. Витрати росіян на одяг, товари для дому та медицину впали на 6 - 9%. У багатьох регіонах компанії перекладають свої фінансові труднощі на працівників:
Нижній Тагіл: робітники мідеплавильного заводу записали відеозвернення через двомісячну затримку зарплати.Ульяновська область: понад 300 будівельників ядерного реактора оголосили забастовку.Кузбас: 18 вугільних компаній повністю припинили роботу, ще 30 перебувають у критичному стані.

Загальний обсяг заборгованості по зарплатах у РФ за жовтень майже потроївся. Хоча російські еліти поки не очікують масштабних політичних потрясінь, 2026 рік обіцяє стати першим по-справжньому важким роком для російського суспільства з початку війни, коли терпіння населення може бути випробуване порожніми гаманцями.

Оглядач https://zn.ua/ukr/author/vladimir__kravchenko Володимир Кравченко у статті для ZN.UA писав, що Росією котиться хвиля репресій.
22.12.2025 20:30 Ответить
жиди zіоністи хабадники-це українофоби, вони ненавидять українців та все українське,цей гнусавий жидьониш з ****** одної віри та крові, хава нагіла худоба ******
показать весь комментарий
22.12.2025 20:27 Ответить
МАЮ НАДІЮ ЦЕНЗОР ЗАБАНИТЬ ЦЮ СУКУ
показать весь комментарий
22.12.2025 20:31 Ответить
Себе забань жидокацапська хвойда чекістська
показать весь комментарий
22.12.2025 20:34 Ответить
Коли вже оцей пережиток совка антисемітизький вимре
показать весь комментарий
22.12.2025 20:38 Ответить
Совок створили антисеміти?
показать весь комментарий
22.12.2025 20:43 Ответить
Верховний Головнокомандуючий повинен це контролювати. До війни Зелька потужно вихвалявся як раз на тему, шо він Верховний.
показать весь комментарий
22.12.2025 20:27 Ответить
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
показать весь комментарий
22.12.2025 20:35 Ответить
 
 