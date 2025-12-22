Зеленский о фронте: Ситуация контролируется украинскими защитниками
Ситуация на передовой контролируется украинскими военными. На Покровском и Гуляйпольском направлениях без изменений.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Покровское направление
"Покровск: ситуация неизменна – меняется только количество. Внутри Покровска мы сейчас насчитываем около 1100 "русских". Мы примерно на том же уровне. Внутри – на окраинах там большие цифры. Но мы говорим о тех, кто зашел и с кем борются. Позиции наши защищают. Ситуация за последний месяц неизменна, но разница только в количестве людей внутри Покровска", – отметил он.
Что касается Мирнограда: там идет большое давление со стороны России, наши держат позиции.
Купянск и Гуляйполе
- По словам Зеленского, ВСУ продвинулись в Купянске.
"На полкилометра идет зачистка. Там идет правильная операция. Мы контролируем сегодня Купянск. Там есть "русские". Наши войска считают, что их до ста человек. То есть их там уже немного. Может, 80-100 человек, но они все - это временно.
По Гуляйполю коротко: там ситуация неизменна за последнюю неделю. Было сложно, а сегодня там стабилизирована ситуация", - добавил президент.
Але, байка якась дика!
А де фортифікації, спостережні пости, блок пости?
Зате тиса на замку!!!!
де "махновці" спочатку стріляли по кацапському дрону та дупу показували, а потім із звязаними руками співали гімн рашки на камеру
"
в Багдадена фронті все спокійно ?"
.
Порох як завжди - красава !
розкладає все чітко та ясно - на раз, два, три
.
22 грудня, 2025,
Накопичені наслідки чотирьох років масштабних воєнних витрат, падіння доходів від нафти та рекордна інфляція ставлять Кремль перед загрозою системного економічного колапсу. Експерти прогнозують глибоку рецесію та можливу банківську кризу вже наступного року.
Нафтовий сектор у лещатах санкцій
.........
Загроза банківського колапсу та «погані борги»
.........
особливо приємна ось ця рзшифровка колапсу рашки
Соціальна напруга: забастовки та «затягування пасків»
Економічні проблеми вже безпосередньо зачепили населення. Витрати росіян на одяг, товари для дому та медицину впали на 6 - 9%. У багатьох регіонах компанії перекладають свої фінансові труднощі на працівників:
Нижній Тагіл: робітники мідеплавильного заводу записали відеозвернення через двомісячну затримку зарплати.Ульяновська область: понад 300 будівельників ядерного реактора оголосили забастовку.Кузбас: 18 вугільних компаній повністю припинили роботу, ще 30 перебувають у критичному стані.
Загальний обсяг заборгованості по зарплатах у РФ за жовтень майже потроївся. Хоча російські еліти поки не очікують масштабних політичних потрясінь, 2026 рік обіцяє стати першим по-справжньому важким роком для російського суспільства з початку війни, коли терпіння населення може бути випробуване порожніми гаманцями.
Оглядач https://zn.ua/ukr/author/vladimir__kravchenko Володимир Кравченко у статті для ZN.UA писав, що Росією котиться хвиля репресій.
