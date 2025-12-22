Зеленский о фронте: Ситуация контролируется украинскими защитниками

Ситуация на передовой контролируется украинскими военными. На Покровском и Гуляйпольском направлениях без изменений.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Покровское направление

"Покровск: ситуация неизменна – меняется только количество. Внутри Покровска мы сейчас насчитываем около 1100 "русских". Мы примерно на том же уровне. Внутри – на окраинах там большие цифры. Но мы говорим о тех, кто зашел и с кем борются. Позиции наши защищают. Ситуация за последний месяц неизменна, но разница только в количестве людей внутри Покровска", – отметил он.

Что касается Мирнограда: там идет большое давление со стороны России, наши держат позиции.

Купянск и Гуляйполе

По словам Зеленского, ВСУ продвинулись в Купянске.

"На полкилометра идет зачистка. Там идет правильная операция. Мы контролируем сегодня Купянск. Там есть "русские". Наши войска считают, что их до ста человек. То есть их там уже немного. Может, 80-100 человек, но они все - это временно.

По Гуляйполю коротко: там ситуация неизменна за последнюю неделю. Было сложно, а сегодня там стабилизирована ситуация", - добавил президент.

