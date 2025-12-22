Россия застряла в городских боях в Покровске: враг уже потерял 6,5 тыс. военных, - 7 корпус ДШВ

Покровск остается одним из самых напряженных участков фронта, где украинским силам удалось остановить продвижение российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью NV сообщил командир 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Евгений Ласейчук.

Городские бои остановили наступление РФ

По его словам, противник застрял в городских боях и несет колоссальные потери. Ключевую роль в обороне играет городская застройка и железная дорога, которая фактически делит Покровск на северную и южную части.

"В Покровске враг застрял в городских боях. Противник пытается проникнуть в северные кварталы небольшими группами, но эти попытки мы систематически выявляем и останавливаем", - отметил Ласейчук.

Тысячи потерь с сентября

Командир сообщил, что Россия сосредоточила на этом участке фронта около 150 тысяч военных. В то же время только с 1 сентября потери противника в районе Покровской агломерации составляют почти 6,5 тысячи человек, речь идет о подтвержденных данных.

По словам Ласейчука, среди пленных российских военных немало так называемых отказников. Украинские подразделения также неоднократно задерживали россиян, блуждавших в поисках еды. Он подчеркнул, что российское командование продолжает применять тактику массированных пехотных штурмов без учета потерь.

Стратегическое значение города

Командир ДШВ подчеркнул стратегическое значение Покровска. Город блокирует выход российских войск на оперативное пространство и сдерживает их продвижение в направлении Краматорско-Славянской агломерации и Харьковской области.

"150-тысячной вражеской армии было бы значительно легче продвигаться дальше полями, если бы Покровская агломерация стала для нее логистическим узлом", - подытожил Ласейчук.

