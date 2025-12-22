Росія застрягла у міських боях у Покровську: ворог вже втратив 6,5 тис. військових, - 7 корпус ДШВ

Покровськ залишається однією з найнапруженіших ділянок фронту, де українським силам вдалося зупинити просування російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю NV повідомив командир 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Євген Ласейчук.

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Міські бої зупинили наступ РФ

За його словами, противник ув’яз у міських боях і зазначає колосальних втрат. Ключову роль в обороні відіграє міська забудова та залізниця, яка фактично ділить Покровськ на північну та південну частини.

"У Покровську ворог ув’яз у міських боях. Противник намагається інфільтруватися в північні квартали малими групами, але ці спроби системно виявляємо та зупиняємо", - зазначив Ласейчук.

Тисячі втрат із вересня

Командир повідомив, що Росія зосередила на цій ділянці фронту близько 150 тисяч військових. Водночас лише з 1 вересня втрати противника в районі Покровської агломерації становлять майже 6,5 тисячі осіб, ідеться про підтверджені дані.

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За словами Ласейчука, серед полонених російських військових чимало так званих відмовників. Українські підрозділи також неодноразово затримували росіян, які блукали в пошуках їжі. Він підкреслив, що російське командування продовжує застосовувати тактику масованих піхотних штурмів без урахування втрат.

Стратегічне значення міста

Командир ДШВ наголосив на стратегічному значенні Покровська. Місто блокує вихід російських військ на оперативний простір та стримує їхнє просування у напрямку Краматорсько-Слов’янської агломерації й Харківської області.

"150-тисячному ворожому війську було б значно легше просуватися далі полями, якби Покровська агломерація стала для нього логістичним вузлом", - підсумував Ласейчук.

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