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Новини Зеленський про ситуацію на фронті
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Зеленський про фронт: Ситуація контролюється українськими захисниками

Зеленський розповів про ситуацію на фронті 22 грудня

Ситуація на передовій контролюється українськими військовими. На Покровському та Гуляйпільському напрямках без змін.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Покровський напрямок

"Покровськ: ситуація незмінна – змінна тільки кількість. Усередині Покровська ми зараз нараховуємо десь 1100 "русскіх". Ми приблизно на тому ж рівні. Всередині – на околицях там великі цифри. Але ми говоримо про тих, хто зайшов і з ким борються. Позиції наші захищають. Ситуація за останній місяць незмінна, але різниця тільки в кількості людей усередині Покровська", - зазначив він.

Що стосується Мирнограда: там іде великий тиск з боку Росії, наші тримають позиції.

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Куп'янськ та Гуляйполе

"На пів кілометра зачищення йде. Там правильна йде операція. Ми контролюємо сьогодні Куп’янськ. Там є "русскіє". Вважають наші війська, що їх до ста людей. Тобто вже їх там небагато. Може, 80–100 людей, але вони всі – це тимчасово.

По Гуляйполю коротко: там ситуація незмінна за останній тиждень. Було складно, а сьогодні там стабілізована ситуація", - додав президент.

Також читайте: Україні не вистачає дронів-перехоплювачів. Виробники не встигають з темпами, - Зеленський

Автор: 

Гуляйполе (251) Зеленський Володимир (28286) Запорізька область (5085) Донецька область (11462) Покровськ (1359) Мирноград (279) Харківська область (2959) Покровський район (1807) Куп’янськ (1125)
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Топ коментарі
+10
Який незрозумілий потік свідомості.
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22.12.2025 20:14 Відповісти
+8
Тобто втрата міст контролюється?
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22.12.2025 20:21 Відповісти
+8
А сумський кордон теж контролюється українськими військами? Чи вже ні? А то як ловити ухилянтів біля тиси чи на Закарпатті 20 чоловік на одного і повному спорядженні!
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22.12.2025 20:21 Відповісти

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