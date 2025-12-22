Зеленський про фронт: Ситуація контролюється українськими захисниками

Ситуація на передовій контролюється українськими військовими. На Покровському та Гуляйпільському напрямках без змін.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Покровський напрямок

"Покровськ: ситуація незмінна – змінна тільки кількість. Усередині Покровська ми зараз нараховуємо десь 1100 "русскіх". Ми приблизно на тому ж рівні. Всередині – на околицях там великі цифри. Але ми говоримо про тих, хто зайшов і з ким борються. Позиції наші захищають. Ситуація за останній місяць незмінна, але різниця тільки в кількості людей усередині Покровська", - зазначив він.

Що стосується Мирнограда: там іде великий тиск з боку Росії, наші тримають позиції.

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Куп'янськ та Гуляйполе

За словами Зеленського, ЗСУ просунулися в Куп’янську.

"На пів кілометра зачищення йде. Там правильна йде операція. Ми контролюємо сьогодні Куп’янськ. Там є "русскіє". Вважають наші війська, що їх до ста людей. Тобто вже їх там небагато. Може, 80–100 людей, але вони всі – це тимчасово.

По Гуляйполю коротко: там ситуація незмінна за останній тиждень. Було складно, а сьогодні там стабілізована ситуація", - додав президент.

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