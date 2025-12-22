Зеленський про фронт: Ситуація контролюється українськими захисниками
Ситуація на передовій контролюється українськими військовими. На Покровському та Гуляйпільському напрямках без змін.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський напрямок
"Покровськ: ситуація незмінна – змінна тільки кількість. Усередині Покровська ми зараз нараховуємо десь 1100 "русскіх". Ми приблизно на тому ж рівні. Всередині – на околицях там великі цифри. Але ми говоримо про тих, хто зайшов і з ким борються. Позиції наші захищають. Ситуація за останній місяць незмінна, але різниця тільки в кількості людей усередині Покровська", - зазначив він.
Що стосується Мирнограда: там іде великий тиск з боку Росії, наші тримають позиції.
Куп'янськ та Гуляйполе
- За словами Зеленського, ЗСУ просунулися в Куп’янську.
"На пів кілометра зачищення йде. Там правильна йде операція. Ми контролюємо сьогодні Куп’янськ. Там є "русскіє". Вважають наші війська, що їх до ста людей. Тобто вже їх там небагато. Може, 80–100 людей, але вони всі – це тимчасово.
По Гуляйполю коротко: там ситуація незмінна за останній тиждень. Було складно, а сьогодні там стабілізована ситуація", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль