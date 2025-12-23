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Новини Мирні перемовини
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Є документи щодо гарантій безпеки, відновлення та базової рамки для закінчення війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова після зустрічей з американською командою.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Продуктивно попрацювали з представниками Президента Трампа, і зараз є підготовлені драфти кількох документів. Зокрема, є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни.

Пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення. Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу", - йдеться в повідомленні.

Зеленський заслухав доповідь Умєрова та Гнатові після повернення зі США

Зеленський подякував європейським партнерам за підтримку та координацію.

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"Чекаємо на продовження діалогу з Америкою. І важливо, щоб дипломатія завжди йшла пліч-о-пліч із необхідним тиском на Росію та необхідною підтримкою для України.

Кожен російський удар по Україні та інтенсивні російські штурми на фронті доводять, що налаштованість України на завершення війни значно перевершує російську, і це треба виправити посиленням тиску світу на агресора. Дякую всім, хто з Україною!" - підсумував він.

Зеленський заслухав доповідь Умєрова та Гнатові після повернення зі США
Зеленський заслухав доповідь Умєрова та Гнатові після повернення зі США
Зеленський заслухав доповідь Умєрова та Гнатові після повернення зі США

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Що передувало?

На вихідних у США відбулися переговори представників Штатів із українською та російською делегаціями.

  • Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.
  • Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.
  • Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.
  • Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28298) перемовини (3857) США (26909) Умєров Рустем (906) Гнатов Андрій (46)
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Топ коментарі
+27
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23.12.2025 13:44 Відповісти
+20
де війна ? землю продають,гроші крадуть,ціни на комуналку піднімають,надра віддають ні за гуй собачий,людей щимлять відловлюють як собак,владу узурпували нацмени яким Україна і нах не потрібна.
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23.12.2025 14:05 Відповісти
+16
Щоб ти здох, мудило, в онкологічних муках! Падло! Призначити Умєрова... Це ж яким корумпованим дегенератом і зрадником присяги Президента потрібно бути...
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23.12.2025 13:43 Відповісти

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