Между Рубио и Уиткоффом возникло непубличное соперничество из-за переговоров относительно Украины, - NBC News

Виткофф, Рубио

Между государственным секретарем Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом существуют разногласия по поводу подходов к завершению войны России против Украины. 

Об этом говорится в материале NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

Издание описывает несколько напряженных эпизодов во время международных переговоров, когда Уиткофф организовывал международные встречи по завершению войны в Украине без ведома Рубио.

Встреча в Женеве

В частности, во время одного из таких эпизодов Уиткофф отправился в Женеву на переговоры с украинской стороной, не предупредив об этом Рубио и Госдепартамент, что было воспринято как попытка вести переговоры без участия госсекретаря.

В конце концов, по словам источников, Рубио все же прибыл в Женеву, не позволив провести встречу без него.

Читайте также: Виткофф и Кушнер могут повлиять на судьбу украинского мирного плана, - The Times

Встреча с Макроном

В апреле 2025 года Рубио, который должен был лететь в Париж на переговоры по Украине, случайно узнал, что Уиткофф договорился о личной встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Рубио попросил присоединиться к встрече, но французское Министерство иностранных дел заявило, что это изменение должен согласовать лично Уиткофф.

Рубио в конце концов связался с ним, и госсекретарь присоединился к разговору.

Переговоры во Флориде

NBC News описывает еще один эпизод, где проявилось соперничество между американскими чиновниками.

В конце ноября, через несколько дней после переговоров в Женеве, Уиткофф организовал встречу с украинской стороной во Флориде.

По словам двух источников, Рубио узнал о запланированной встрече только тогда, когда украинцы спросили о ней его представителей.

"Совершенно очевидно, что Рубио был исключен из этого процесса. Он должен был быть тем, кто руководит всем этим", – говорит высокопоставленный чиновник администрации Трампа на условиях анонимности.

Читайте также: В Кремле считают, что Кушнер будет играть ведущую роль в "мирном плане" по Украине

Разногласия в подходах к завершению войны

Бывший посол США в РФ Александр Вершбоу заявил журналистам, что Уиткофф и Рубио "поют по разным нотам".

По словам собеседников издания, между чиновниками существуют принципиальные разногласия: Уиткофф настаивает на скорейшем заключении соглашения, предусматривающего уступки со стороны Украины, тогда как Рубио и часть администрации выступают за усиление экономического и военного давления на Россию, чтобы заставить Владимира Путина пойти на компромиссы. 

Эту точку зрения разделяют и европейские союзники Америки.

Читайте также: Трамп привлекает неофициальных посредников для "мирного соглашения" по Украине, - CNN

Кушнер на стороне Уиткоффа

NBC News отмечает, что на стороне Уиткоффа есть еще один ключевой игрок — влиятельный зять Трампа Джаред Кушнер, который сопровождал спецпосланника американского лидера во время недавней поездки в Москву.

"Хотя он не занимает официальной правительственной должности, Кушнер имеет вес в глазах Трампа и, по словам нынешних и бывших чиновников, сыграл значительную роль в достижении соглашения о прекращении огня в Секторе Газа между Израилем и ХАМАС", - говорится в статье.

Читайте также: Трамп объяснил, почему назначил Виткоффа спецпосланником: Он ничего не знал о России, но был прекрасным "мастером сделок"

Обеспокоенность по поводу протоколов безопасности

Кроме этого, источники NBC News сообщают и об обеспокоенности внутри администрации по вопросам безопасности.

По словам трех американских чиновников, некоторые представители администрации Трампа ставили под сомнение целесообразность использования Уиткоффом собственного самолета для полетов в Москву – в частности из-за отсутствия защищенных каналов связи.

По данным NBC News, Госдеп инициировал проверку в мае, после которой Уиткоффа сопроводили дополнительной охраной и обеспечили защищенной системой мобильной связи для использования на его самолете.

Но, по словам американского чиновника и еще одного осведомленного источника, все еще существуют опасения, что Уиткофф не всегда пользуется защищенной правительственной системой связи.

Читайте также: Путин лично способствовал тому, чтобы Виткофф стал ключевой фигурой для контактов с США, - WSJ

Госдеп отрицает наличие конфликта

Спикер Государственного департамента Томми Пиготт заявил, что между Рубио и Уиткоффом "нет и никогда не было раскола", а их действия полностью скоординированы и соответствуют видению президента Трампа.

Сам Рубио также заявил, что "никто не предпринимает независимых действий".

  • "Все это четко скоординировано", - цитирует издание госсекретаря.
  • Он назвал Уиткоффа "очень умным и талантливым" человеком, которому "не платят за эту работу".

NBC News отмечает, что в последние недели первоначальный план Уиткоффа претерпел существенные изменения после вмешательства Рубио и консультаций с украинской стороной, однако Россия требовала возвращения к первоначальному плану, разработанному Уиткоффом.

Читайте также: К финальным переговорам по войне в Украине присоединится Рубио, - Reuters

Автор: 

+4
Йшла там рівна боротьба
... в битві бились два гівна 🤔
22.12.2025 20:48 Ответить
+2
Борьба чиновника с кухаркой.
22.12.2025 20:47 Ответить
+2
рубіо, бий по ліверу, лівою.
22.12.2025 20:47 Ответить
Борьба чиновника с кухаркой.
22.12.2025 20:47 Ответить
Йшла там рівна боротьба
... в битві бились два гівна 🤔
22.12.2025 20:48 Ответить
З жабогадюкінг
22.12.2025 21:51 Ответить
Це так Трамп розважається.
22.12.2025 20:48 Ответить
Неподелили стакан виски джетельмены
22.12.2025 20:57 Ответить
як можна вірити якомусь мудакук з хамілією вітьков?
22.12.2025 21:06 Ответить
у Рубіо немає такого досвіду вилизування дупи клієнту заради успішної угоди , як у Вітькоффа . Може програти .
22.12.2025 21:19 Ответить
Якись дивні часи настали, Штати представляє якийсь барига, Україну до нещодавна завгосп, а зараз особа чебуречного зразка по якій в'язниця плаче крокодилячими сльозами...
22.12.2025 21:23 Ответить
 
 