Между Рубио и Уиткоффом возникло непубличное соперничество из-за переговоров относительно Украины, - NBC News
Между государственным секретарем Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом существуют разногласия по поводу подходов к завершению войны России против Украины.
Об этом говорится в материале NBC News, информирует Цензор.НЕТ.
Издание описывает несколько напряженных эпизодов во время международных переговоров, когда Уиткофф организовывал международные встречи по завершению войны в Украине без ведома Рубио.
Встреча в Женеве
В частности, во время одного из таких эпизодов Уиткофф отправился в Женеву на переговоры с украинской стороной, не предупредив об этом Рубио и Госдепартамент, что было воспринято как попытка вести переговоры без участия госсекретаря.
В конце концов, по словам источников, Рубио все же прибыл в Женеву, не позволив провести встречу без него.
Встреча с Макроном
В апреле 2025 года Рубио, который должен был лететь в Париж на переговоры по Украине, случайно узнал, что Уиткофф договорился о личной встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Рубио попросил присоединиться к встрече, но французское Министерство иностранных дел заявило, что это изменение должен согласовать лично Уиткофф.
Рубио в конце концов связался с ним, и госсекретарь присоединился к разговору.
Переговоры во Флориде
NBC News описывает еще один эпизод, где проявилось соперничество между американскими чиновниками.
В конце ноября, через несколько дней после переговоров в Женеве, Уиткофф организовал встречу с украинской стороной во Флориде.
По словам двух источников, Рубио узнал о запланированной встрече только тогда, когда украинцы спросили о ней его представителей.
"Совершенно очевидно, что Рубио был исключен из этого процесса. Он должен был быть тем, кто руководит всем этим", – говорит высокопоставленный чиновник администрации Трампа на условиях анонимности.
Разногласия в подходах к завершению войны
Бывший посол США в РФ Александр Вершбоу заявил журналистам, что Уиткофф и Рубио "поют по разным нотам".
По словам собеседников издания, между чиновниками существуют принципиальные разногласия: Уиткофф настаивает на скорейшем заключении соглашения, предусматривающего уступки со стороны Украины, тогда как Рубио и часть администрации выступают за усиление экономического и военного давления на Россию, чтобы заставить Владимира Путина пойти на компромиссы.
Эту точку зрения разделяют и европейские союзники Америки.
Кушнер на стороне Уиткоффа
NBC News отмечает, что на стороне Уиткоффа есть еще один ключевой игрок — влиятельный зять Трампа Джаред Кушнер, который сопровождал спецпосланника американского лидера во время недавней поездки в Москву.
"Хотя он не занимает официальной правительственной должности, Кушнер имеет вес в глазах Трампа и, по словам нынешних и бывших чиновников, сыграл значительную роль в достижении соглашения о прекращении огня в Секторе Газа между Израилем и ХАМАС", - говорится в статье.
Обеспокоенность по поводу протоколов безопасности
Кроме этого, источники NBC News сообщают и об обеспокоенности внутри администрации по вопросам безопасности.
По словам трех американских чиновников, некоторые представители администрации Трампа ставили под сомнение целесообразность использования Уиткоффом собственного самолета для полетов в Москву – в частности из-за отсутствия защищенных каналов связи.
По данным NBC News, Госдеп инициировал проверку в мае, после которой Уиткоффа сопроводили дополнительной охраной и обеспечили защищенной системой мобильной связи для использования на его самолете.
Но, по словам американского чиновника и еще одного осведомленного источника, все еще существуют опасения, что Уиткофф не всегда пользуется защищенной правительственной системой связи.
Госдеп отрицает наличие конфликта
Спикер Государственного департамента Томми Пиготт заявил, что между Рубио и Уиткоффом "нет и никогда не было раскола", а их действия полностью скоординированы и соответствуют видению президента Трампа.
Сам Рубио также заявил, что "никто не предпринимает независимых действий".
- "Все это четко скоординировано", - цитирует издание госсекретаря.
- Он назвал Уиткоффа "очень умным и талантливым" человеком, которому "не платят за эту работу".
NBC News отмечает, что в последние недели первоначальный план Уиткоффа претерпел существенные изменения после вмешательства Рубио и консультаций с украинской стороной, однако Россия требовала возвращения к первоначальному плану, разработанному Уиткоффом.
... в битві бились два гівна 🤔
А хто з них: Рубіо та Віткоффа більше бізнесмен, ніж дипломат? І кого Трамп "тормозне" ?
Україну хочуть продати в обмін на збагачення кількох мільярдерів з оточення Трампа.сенатор-демократ Кріса Мерфі,
Кріса Мерфі прямо заявив, що так званий мирний план Трампа - це не про мир, а про масштабну корупційну оборудку, яка має збагатити найближчих друзів президента США за рахунок України.
За даними The Wall Street Journal, люди путіна зустрічаються з мільярдерами, наближеними до Трампа, щоб просувати енергетичні проєкти, які можна реалізувати лише після зняття санкцій та фактичної здачі українських позицій.
Такий план не дає Україні нічого, окрім капітуляції. Він вимагає територіальних поступок та амністії для російських воєнних злочинців.
Тиск на Україну буде щодня збільшуватися…
Чим тоді Трамп відрізняється від Путіна, Білий Дім від Кремля!? Прецеде́нт/ praecedens - той, що передує - в розумінні випадок / https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F подія, що відбулися у минулому І СТАЄ ПРИКЛАДОМ / підставою для аналогічних дій у сьогоденні. Тобто поступати так само.
У нашому випадку агресор присвласнює чуже і для легалізації/узаконення ділиться ЗДОБИЧЧЮ* з США. Путін особисто сприяв тому, щоб Віткофф став ключовою фігурою для контактів з США, - WSJ
*******************************************************************************
США тиснуть на ЄС, щоб заморожені активи РФ не використовували для фінансування України, - Politico. Трамп намагається захопити касу у карточній грі, в якій Україна поставлена на кін - у якості призу для Путіна.
_____________________________________________________________________________________________
Все більше і більше підтверджень того, що Трампом керують з Кремля.
_______________________________________________________________________________________________________
Брехня і пропаганда": у розвідці США заперечили дані Reuters про плани Путіна захопити всю Україну і частину Європи...
Розвідка США при "мироносицю" ТРампі творить і густу димову завісу над планами Кремля...?