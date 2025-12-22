Між Рубіо та Віткоффом виникло непублічне суперництво через переговори щодо України, - NBC News

Між державним секретарем Марко Рубіо та спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом існують розбіжності щодо підходів до завершення війни Росії проти України.

Про це йдеться у матеріалі NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

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Видання описує декілька напружених епізодів під час міжнародних переговорів, коли Віткофф організовував міжнародні зустрічі щодо завершення війни в Україні без відома Рубіо.

Зустріч у Женеві

Так, під час одного з таких епізодів Віткофф вирушив до Женеви на переговори з українською стороною, не попередивши про це Рубіо та Держдепартамент, що було сприйнято як спробу вести переговори без участі держсекретаря.

Зрештою, за словами джерел, Рубіо все ж прибув до Женеви, не дозволивши провести зустріч без нього.

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Зустріч з Макроном

У квітні 2025 року Рубіо, який мав летіти до Парижа на переговори щодо України, випадково дізнався, що Віткофф домовився про особисту зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Рубіо попросив долучитися до зустрічі, але французьке Міністерство закордонних справ заявило, що цю зміну повинен погодити особисто Віткофф.

Рубіо зрештою звʼязався з ним, і держсекретар приєднався до розмови.

Переговори у Флориді

NBC News описує ще один епізод, де проявилося суперництво між американськими посадовцями.

Наприкінці листопада, через кілька днів після переговорів у Женеві, Віткофф організував зустріч з українською стороною у Флориді.

Словами двох джерел, Рубіо дізнався про заплановану зустріч лише тоді, коли українці запитали про неї його представників.

"Цілком очевидно, що Рубіо був виключений з цього процесу. Він мав би бути тим, хто керує всім цим", – говорить високопосадовець адміністрації Трампа на умовах анонімності.

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Розбіжності у підходах щодо завершення війни

Колишній посол США в РФ Александер Вершбоу заявив журналістам, що Віткофф і Рубіо "співають за різними нотами".

За словами співрозмовників видання, між посадовцями існують принципові розбіжності: Віткофф наполягає на якнайшвидшому укладенні угоди, яка передбачає поступки з боку України, тоді як Рубіо та частина адміністрації виступають за посилення економічного і військового тиску на Росію, щоб змусити Володимира Путіна до компромісів.

Цю точку зору поділяють і європейські союзники Америки.

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Кушнер на боці Віткоффа

NBC News зазначає, що на стороні Віткоффа є ще один ключовий гравець — впливовий зять Трампа Джаред Кушнер, який супроводжував спецпосланця американського лідера під час нещодавньої поїздки до Москви.

"Хоча він не обіймає офіційної урядової посади, Кушнер має вагу в очах Трампа і, за словами нинішніх і колишніх чиновників, відіграв значну роль у досягненні угоди про припинення вогню в Газі між Ізраїлем і ХАМАС", - йдеться у статті.

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Занепокоєння щодо протоколів безпеки

Крім цього, джерела NBC News повідомляють і про занепокоєння всередині адміністрації щодо питань безпеки.

За словами трьох американських посадовців, деякі представники адміністрації Трампа ставили під сумнів доцільність використання Віткоффом власного літака для польотів у Москву – зокрема через відсутність захищених каналів звʼязку.

За даними NBC News, Держдеп ініціював перевірку у травні, після якої Віткоффа супроводили додатковою охороною і забезпечили захищеною системою мобільного зв'язку для використання на його літаку.

Але, за словами американського чиновника та ще одного обізнаного джерела, все ще існують побоювання, що Віткофф не завжди користується захищеною урядовою системою зв'язку.

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Держдеп заперечує наявність конфлікту

Речник Державного департаменту Томмі Піготт заявив, що між Рубіо і Віткоффом "немає і ніколи не було розколу", а їхні дії повністю скоординовані та відповідають баченню президента Трампа.

Сам Рубіо теж заявив, що "ніхто не здійснює незалежних дій".

"Все це чітко скоординовано", - цитує видання держсекретаря.

Він назвав Віткоффа "дуже розумною та талановитою" людиною, якій "не платять за цю роботу".

NBC News зазначає, що останніми тижнями початковий план Віткоффа зазнав суттєвих змін після втручання Рубіо та консультацій з українською стороною, однак Росія вимагала повернення до початкового плану, розробленого Віткоффом.

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