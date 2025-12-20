До фінальних переговорів щодо війни в Україні приєднається Рубіо, - Reuters
Американські переговірники планують зустрітися з представниками Росії у Флориді в суботу для проведення фінального раунду переговорів, спрямованих на припинення війни РФ проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зустріч має відбутися після п’ятничних консультацій США з українськими та європейськими посадовцями, під час яких обговорювався оновлений мирний план. За даними агентства, переговори дали обережну надію на можливий прогрес у врегулюванні конфлікту.
Сторони переговорів
Російську делегацію очолить посланець президента РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв. З американського боку в переговорах братимуть участь дипломат Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Державний секретар США та радник з національної безпеки Марко Рубіо також може долучитися до зустрічі.
Попередні переговори
Раніше переговори проходили у гольф-клубі Віткоффа в Маямі та в районі Галлендейл-Біч. На початку тижня американські, українські та європейські посадовці заявляли про певний прогрес у питанні гарантій безпеки для Києва.
За даними російського джерела, прямі контакти між російською делегацією та українськими переговірниками під час цієї зустрічі виключені.
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