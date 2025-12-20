РУС
К финальным переговорам относительно войны в Украине присоединится Рубио, - Reuters

Финальные переговоры по войне в Украине пройдут во Флориде

Американские переговорщики планируют встретиться с представителями России во Флориде в субботу для проведения финального раунда переговоров, направленных на прекращение войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Встреча должна состояться после пятничных консультаций США с украинскими и европейскими чиновниками, в ходе которых обсуждался обновленный мирный план. По данным агентства, переговоры дали осторожную надежду на возможный прогресс в урегулировании конфликта.

Стороны переговоров

Российскую делегацию возглавит посланник президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев. С американской стороны в переговорах примут участие дипломат Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Государственный секретарь США и советник по национальной безопасности Марко Рубио также может присоединиться к встрече.

Предварительные переговоры

Ранее переговоры проходили в гольф-клубе Уиткоффа в Майами и в районе Галлендейл-Бич. В начале недели американские, украинские и европейские чиновники заявляли об определенном прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Киева.

По данным российского источника, прямые контакты между российской делегацией и украинскими переговорщиками во время этой встречи исключены.

Топ комментарии
+3
таку ж саму як підписи рашистських агентів Вітькова,Дмітрієва і втікача з України , Умєрова ...
20.12.2025 15:16 Ответить
+3
Долю держави вирішує купка якихось пройдисвітів... Боже, в який час ми живемо!
20.12.2025 15:18 Ответить
+1
Яку державну силу має підпис Зятя?
20.12.2025 15:13 Ответить
Яку державну силу має підпис Зятя?
20.12.2025 15:13 Ответить
таку ж саму як підписи рашистських агентів Вітькова,Дмітрієва і втікача з України , Умєрова ...
20.12.2025 15:16 Ответить
Умеров не з цього ряду. В нього офіційна посада, хоча і з дорадчими повноваженнями. Він щось попередньо парафувати має право (якщо чомусь вийде за межі отриманих інструкцій має втратити посаду).
20.12.2025 15:24 Ответить
. В нього офіційна посада, хоча і з дорадчими повноваженнями.(Він щось попередньо парафувати має право)"Дорадчі " не парафовують ,
20.12.2025 15:26 Ответить
В якості виконавця технічних функцій, яким він також є в РНБОУ. До речі, в цьому плані він більш повноважна фігура, ніж був Єрмак, чи був Арахамія в Стамбулі.
20.12.2025 15:37 Ответить
для парафування- МЗС
20.12.2025 15:40 Ответить
"Чебурек" уже по дорозі в Україну? Чи ще в сімейному кругу буде тиждень - два?
20.12.2025 15:15 Ответить
Долю держави вирішує купка якихось пройдисвітів... Боже, в який час ми живемо!
20.12.2025 15:18 Ответить
бабло вирішує все....
20.12.2025 15:22 Ответить
Фінального це в сенсі, щоб визнати, що з домовленостями не склалося? Адже ЄС з Україною та рашка мають діаметрально протилежні погляди по головних позиціях, що унеможливлює укладення угоди. Яка різниця з того, що домовилися по якихось другорядних суто технічних моментах, якщо стратегічного взаєморозуміння немає?
20.12.2025 15:20 Ответить
Щк один ,,біглий каторжник" з Куби!
20.12.2025 15:20 Ответить
Це велика повага з боку США, запросити вирішувати долю України у гольф-клубі Вітькова. Там є СПА, напарять Умерова там по-дорослому.
20.12.2025 15:26 Ответить
і кожному по ящику ікри, вперше в історіі долю українців вирішує лососня!
20.12.2025 15:43 Ответить
 
 