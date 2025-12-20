К финальным переговорам относительно войны в Украине присоединится Рубио, - Reuters

Американские переговорщики планируют встретиться с представителями России во Флориде в субботу для проведения финального раунда переговоров, направленных на прекращение войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Встреча должна состояться после пятничных консультаций США с украинскими и европейскими чиновниками, в ходе которых обсуждался обновленный мирный план. По данным агентства, переговоры дали осторожную надежду на возможный прогресс в урегулировании конфликта.

Стороны переговоров

Российскую делегацию возглавит посланник президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев. С американской стороны в переговорах примут участие дипломат Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Государственный секретарь США и советник по национальной безопасности Марко Рубио также может присоединиться к встрече.

Предварительные переговоры

Ранее переговоры проходили в гольф-клубе Уиткоффа в Майами и в районе Галлендейл-Бич. В начале недели американские, украинские и европейские чиновники заявляли об определенном прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Киева.

По данным российского источника, прямые контакты между российской делегацией и украинскими переговорщиками во время этой встречи исключены.

