Путін особисто сприяв тому, щоб Віткофф став ключовою фігурою для контактів з США, - WSJ

Аналізуючи оточення президента США Дональда Трампа російський диктатор Володимир Путін підтримав кандидатуру Стіва Віткоффа як найбільш прийнятного переговорника із США.

Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на неназваних американських, європейських, арабських та інших посадовців, інформує Цензор.НЕТ.

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Путін вивчав оточення Трампа

WSJ пише, що Путін вивчав психологічні профілі посадовців з оточення Трампа, зокрема й Кіта Келлога, якого президент США призначив посланцем з питань Росії та України.

Видання зазначає, що у звітах розвідки РФ наголошувалося, що дочка Келлога керувала благодійною організацією в Україні - це було тривожним сигналом, що він може бути не схильними до прийняття російських вимог.

Натомість Віткофф розглядався як фігура, з якою можна вибудувати прямий і неформальний діалог.

Посередництво принца Саудівської Аравії

Зазначається, що переговори про переведення Віткоффа на російсько-український трек Кремль вів через Саудівську Аравію, задіявши для цього помічника Путіна Кирила Дмитрієва. Той має хороші зв'язки і з саудитами, і з американцями.

За словами осіб, обізнаних з перебігом переговорів, під час перебування Віткоффа в Саудівській Аравії принц Мохаммед запропонував відрекомендувати його росіянам.

"Саме після цього Віткофф отримав запрошення на прямі контакти з Путіним, передане через Кирила Дмитрієва за посередництва спадкоємного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана. Однією з умов таких контактів була відсутність супроводу з боку американських спецслужб і дипломатів", - сказано у матеріалі.

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Зустрічі з Путіним

У статті йдеться, що під час першої зустрічі з Путіним Віткофф постійно робив нотатки із лекції диктатора про "тисячорічну історію Росії".

А глава Кремля у цей час оцінював, чи дійсно людина, яка сиділа перед ним, була настільки відкритою до російського погляду, як це випливало з її профілю, додало одне з джерел WSJ.

"Путін оцінював, чи людина перед ним настільки відкрита до російської перспективи, як свідчить її досьє, повідомили два джерела, обізнані з цією зустріччю. Якщо так, то для нього був підготовлений подарунок", - пише WSJ.

Таким "подарунком" став американський вчитель Марк Фогель, якого було засуджено в РФ за нібито зберігання марихуани. 12 лютого, після трирічного ув'язнення, педагог повернувся на батьківщину, де на ґанку Білого дому його особисто зустрів Дональд Трамп.

Видання зауважило, що у грудні Віткофф здійснив вже шосту свою поїздку до Москви, а його розмова з російським диктатором тривала до опівночі. Однак він ще жодного разу не відвідував Україну.

"Поява Віткоффа як посланця до Кремля — це частково історія про маневри Путіна, спрямовані на те, щоб відсунути американських дипломатів і потиснути руку мільярдерам. Це не було складно. Трамп не приховував свого скептицизму щодо традиційних інституцій та альянсів, цінуючи особисту лояльність такого багаторічного друга, як Віткофф",- йдеться у статті.

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