Новости Встреча Виткоффа с Путиным Визит Уиткоффа в рф
1 826 13

Путин лично способствовал тому, чтобы Уиткофф стал ключевой фигурой для контактов с США, - WSJ

витковф,путин

Анализируя окружение президента США Дональда Трампа, российский диктатор Владимир Путин поддержал кандидатуру Стива Уиткоффа как наиболее приемлемого переговорщика с США.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских, европейских, арабских и других чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Путин изучал окружение Трампа 

WSJ пишет, что Путин изучал психологические профили чиновников из окружения Трампа, в том числе и Кита Келлога, которого президент США назначил посланником по вопросам России и Украины.

Издание отмечает, что в отчетах разведки РФ подчеркивалось, что дочь Келлога руководила благотворительной организацией в Украине - это было тревожным сигналом, что он может быть не склонен к принятию российских требований.

В то же время Уиткофф рассматривался как фигура, с которой можно выстроить прямой и неформальный диалог.

Посредничество принца Саудовской Аравии

Отмечается, что переговоры о переводе Уиткоффа на российско-украинский трек Кремль вел через Саудовскую Аравию, задействовав для этого помощника Путина Кирилла Дмитриева. Тот имеет хорошие связи и с саудитами, и с американцами.

По словам лиц, осведомленных о ходе переговоров, во время пребывания Уиткоффа в Саудовской Аравии принц Мохаммед предложил представить его россиянам.

"Именно после этого Уиткофф получил приглашение на прямые контакты с Путиным, переданное через Кирилла Дмитриева при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Одним из условий таких контактов было отсутствие сопровождения со стороны американских спецслужб и дипломатов", - говорится в статье.

Встречи с Путиным

В статье говорится, что во время первой встречи с Путиным Уиткофф постоянно делал заметки из лекции диктатора о "тысячелетней истории России".

А глава Кремля в это время оценивал, действительно ли человек, сидящий перед ним, был настолько открыт к российскому взгляду, как это следовало из его профиля, добавил один из источников WSJ.

"Путин оценивал, насколько человек перед ним открыт к российской перспективе, как свидетельствует его досье, сообщили два источника, знакомые с этой встречей. Если да, то для него был подготовлен подарок", - пишет WSJ. 

Таким "подарком" стал американский учитель Марк Фогель, который был осужден за якобы хранение марихуаны. 12 февраля, после трехлетнего заключения, педагог вернулся на родину, где на крыльце Белого дома его лично встретил Дональд Трамп.

Издание отметило, что в декабре Уиткофф совершил уже шестую свою поездку в Москву, а его беседа с российским диктатором длилась до полуночи. Однако он еще ни разу не посещал Украину.

"Появление Уиткоффа в качестве посланника в Кремль — это отчасти история о маневрах Путина, направленных на то, чтобы отодвинуть американских дипломатов и пожать руку миллиардерам. Это было несложно. Трамп не скрывал своего скептицизма по отношению к традиционным институтам и альянсам, ценя личную лояльность такого многолетнего друга, как Уиткофф", — говорится в статье.

путин владимир (32574) россия (98458) США (28720) Стив Уиткофф (236)
Топ комментарии
+9
Агент впливу. Взагалі Трамп і Путін це одне і те ж - корумповані, ***..уті, педофіли
21.12.2025 02:04 Ответить
+8
А Віткофф з Трампом наполягли, щоб з боку України переговорщиком був зашкварений в корупції Умеров. Зеля відмовити не міг - бо він також "при_делах"
21.12.2025 02:02 Ответить
+2
)(уйло поставило Тромбу своїх людей щоб вели з ним переговори. Чому Україна не висунула Тромбу умови поставити в переговорники проукраїнських американців задля переговорів? Бо американські переговорники вже не посередники а чисто прокацапські адвокати і сенсу в цих переговорах немає для України
21.12.2025 02:54 Ответить
Хло-тампон-плєсєнь
Трьошка

Заручниками залишилися українці
21.12.2025 08:54 Ответить
)(уйло поставило Тромбу своїх людей щоб вели з ним переговори. Чому Україна не висунула Тромбу умови поставити в переговорники проукраїнських американців задля переговорів? Бо американські переговорники вже не посередники а чисто прокацапські адвокати і сенсу в цих переговорах немає для України
21.12.2025 02:54 Ответить
Та хто ставитиме?
Це любовний трикутник!
21.12.2025 08:56 Ответить
та це і без тої статті було очевидним.
21.12.2025 03:04 Ответить
Як низько впала Америка. Чи вже. губернія Московщини? І Умєров за кумпанію... Се ля ві в світовому галюнє на Маямє.
21.12.2025 03:13 Ответить
Если даже Трамп и не был завербован еще во времена ссср, то наверняка, во время его первого президентства (а то и раньше, когда он был только кандидатом), рашисткие спецслужбы тщательно проанализировали все окружение Трампа и членов его семьи, друзей, знакомых, бизнес партнеров по бизнесу и т.д., искали подходы и вербовали, вербовали вербовали...
21.12.2025 07:15 Ответить
Цей Вітков, зять Трампа Кушнер, його дочка Іванка та й він сам належать до ультрарадикальної секти Хабад, яка практично повністю контролює владу в Росії. Всі ці абрамовичі, леваєви, агаларови, дмитриєви не потребують рекомендацій від Бін Салмана. До речі, Епштейн і Максвел з тієї ж пісні. Не треба ускладнювати очевидні речі.
21.12.2025 07:46 Ответить
З обох сторін - російської і американської - переговори в Майямі ведуть представники "вічного царства Ізраїля". Навряд чи Бін Салман в темі.
21.12.2025 08:02 Ответить
що сказати, кдб переграло ЦРУ. Трампон зведе США до рівня Гондурасу
21.12.2025 08:41 Ответить
Ермака теж Путін погодив, а в Омані посвятив самого Бубонця в лицарі печального образа.
21.12.2025 09:02 Ответить
 
 