Путин лично способствовал тому, чтобы Уиткофф стал ключевой фигурой для контактов с США, - WSJ

Анализируя окружение президента США Дональда Трампа, российский диктатор Владимир Путин поддержал кандидатуру Стива Уиткоффа как наиболее приемлемого переговорщика с США.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских, европейских, арабских и других чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Путин изучал окружение Трампа

WSJ пишет, что Путин изучал психологические профили чиновников из окружения Трампа, в том числе и Кита Келлога, которого президент США назначил посланником по вопросам России и Украины.

Издание отмечает, что в отчетах разведки РФ подчеркивалось, что дочь Келлога руководила благотворительной организацией в Украине - это было тревожным сигналом, что он может быть не склонен к принятию российских требований.

В то же время Уиткофф рассматривался как фигура, с которой можно выстроить прямой и неформальный диалог.

Посредничество принца Саудовской Аравии

Отмечается, что переговоры о переводе Уиткоффа на российско-украинский трек Кремль вел через Саудовскую Аравию, задействовав для этого помощника Путина Кирилла Дмитриева. Тот имеет хорошие связи и с саудитами, и с американцами.

По словам лиц, осведомленных о ходе переговоров, во время пребывания Уиткоффа в Саудовской Аравии принц Мохаммед предложил представить его россиянам.

"Именно после этого Уиткофф получил приглашение на прямые контакты с Путиным, переданное через Кирилла Дмитриева при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Одним из условий таких контактов было отсутствие сопровождения со стороны американских спецслужб и дипломатов", - говорится в статье.

Читайте: В Кремле считают, что Кушнер будет играть ведущую роль в "мирном плане" относительно Украины

Встречи с Путиным

В статье говорится, что во время первой встречи с Путиным Уиткофф постоянно делал заметки из лекции диктатора о "тысячелетней истории России".

А глава Кремля в это время оценивал, действительно ли человек, сидящий перед ним, был настолько открыт к российскому взгляду, как это следовало из его профиля, добавил один из источников WSJ.

"Путин оценивал, насколько человек перед ним открыт к российской перспективе, как свидетельствует его досье, сообщили два источника, знакомые с этой встречей. Если да, то для него был подготовлен подарок", - пишет WSJ.

Таким "подарком" стал американский учитель Марк Фогель, который был осужден за якобы хранение марихуаны. 12 февраля, после трехлетнего заключения, педагог вернулся на родину, где на крыльце Белого дома его лично встретил Дональд Трамп.

Издание отметило, что в декабре Уиткофф совершил уже шестую свою поездку в Москву, а его беседа с российским диктатором длилась до полуночи. Однако он еще ни разу не посещал Украину.

"Появление Уиткоффа в качестве посланника в Кремль — это отчасти история о маневрах Путина, направленных на то, чтобы отодвинуть американских дипломатов и пожать руку миллиардерам. Это было несложно. Трамп не скрывал своего скептицизма по отношению к традиционным институтам и альянсам, ценя личную лояльность такого многолетнего друга, как Уиткофф", — говорится в статье.

Читайте также: Страх Путина перед Трампом почти исчез после "мирных переговоров" в Москве, — The Times