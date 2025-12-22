РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9803 посетителя онлайн
Новости Мирный план США Мирный процесс
1 435 20

Базовый блок документов в рамках мирного плана готов, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что базовый блок проектов документов в рамках мирного плана готов.

Об этом глава государства рассказал во время выступления в Дипломатической академии по случаю Дня дипломата, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Базовый блок готов

"На мой взгляд, все, что мы должны были сделать для первых драфтов, уже есть. Есть 20 пунктов плана. Наверное, там не все идеально, но этот план есть. Есть гарантии безопасности между нами, Европейским Союзом и США - рамочный документ. Есть отдельный документ между нами и Соединенными Штатами — двусторонние гарантии безопасности. Именно их должны будут рассмотреть в Конгрессе Соединенных Штатов, с деталями и закрытыми приложениями", — сказал глава государства. 

Документы о гарантиях безопасности

Кроме этого, президент рассказал, что он ознакомился с проектами закрытых приложений, и отметил, что "выглядит все это сегодня достаточно достойно".

По его словам, проект документов о гарантиях безопасности является наработкой не только украинских военных, но и американских. 

Восстановление Украины

Также, как рассказал Зеленский, разработан "первый драфт договора о восстановлении Украины".

"То есть, в принципе, базовый блок всех документов, на мой взгляд, готов", - подытожил президент.

Читайте также: Украинская делегация возвращается из США и будет докладывать о переговорах во Флориде, - Зеленский

Что предшествовало?

На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.

  • Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.
  • В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.
  • В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.
  • Дмитриев также назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.

Читайте также: Зеленский: США ведут переговоры с РФ после встреч с Украиной

Автор: 

Зеленский Владимир (23086) план (218) восстановления (183) гарантии безопасности (363)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
А де ті 28 мирних договорів, які Зеленський і єрмак підписували по всьому світу цвлий рік? Не вірив в не вірю цій команді, вони можуть тільки красти і брехати.
показать весь комментарий
22.12.2025 19:42 Ответить
+8
Вся біда в тому, що у нас замість президента сьомий рік цю посаду займає драфт президента!
показать весь комментарий
22.12.2025 19:45 Ответить
+6
Драфти-******,закриті додатки...що знову за "закриті додатки"?Що ви .....мутите-крутите і в секреті тримаєте?
показать весь комментарий
22.12.2025 19:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Драфти-******,закриті додатки...що знову за "закриті додатки"?Що ви .....мутите-крутите і в секреті тримаєте?
показать весь комментарий
22.12.2025 19:37 Ответить
Пакт Молотова-Ріббентропа 2.
показать весь комментарий
22.12.2025 19:40 Ответить
А в нас хоч люди розуміють, які розмовляють на українській мові, що таке "драфт"?) Хоча чернетка слово не всі також знають.
показать весь комментарий
22.12.2025 19:39 Ответить
А де ті 28 мирних договорів, які Зеленський і єрмак підписували по всьому світу цвлий рік? Не вірив в не вірю цій команді, вони можуть тільки красти і брехати.
показать весь комментарий
22.12.2025 19:42 Ответить
Плешивий той базовий блок пошле не вникаючи в деталі,та й на тому ця метушня закінчиться, як всі попередні.
показать весь комментарий
22.12.2025 19:43 Ответить
Вже пiслав, заочно
показать весь комментарий
22.12.2025 19:44 Ответить
Вся біда в тому, що у нас замість президента сьомий рік цю посаду займає драфт президента!
показать весь комментарий
22.12.2025 19:45 Ответить
Плановий .
показать весь комментарий
22.12.2025 19:45 Ответить
зараз матиму інфаркт ((( вони там напідписують
показать весь комментарий
22.12.2025 19:46 Ответить
Потужно напрацьовано
показать весь комментарий
22.12.2025 19:52 Ответить
Пакт молотова-рібентропа вже на виході. А головне, це гарантії безпеки для бубочки та його подільників. Країна може рукоплескати.
показать весь комментарий
22.12.2025 19:54 Ответить
Перед тим, як анонсувати, такий патужний мирний план, треба було б скасувати, не меньш патужний, план перемоги...
показать весь комментарий
22.12.2025 19:56 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2025 19:57 Ответить
Zeчучелко ...
показать весь комментарий
22.12.2025 20:11 Ответить
Коли ми узнаєм умови цієї псевдо мирної зерні?
показать весь комментарий
22.12.2025 20:03 Ответить
Дуже не скоро ...
показать весь комментарий
22.12.2025 20:20 Ответить
Базовые блоки в границах плана готовы,несите двушку ему и еще двушку сами знаете куда.
показать весь комментарий
22.12.2025 20:20 Ответить
Рамковий документ про гарантії безпеки - це ніщо. У нас вже є такий, Будапештський.
показать весь комментарий
22.12.2025 20:20 Ответить
Сегодня вечером был патужный драфт. Афганский по ходу.
показать весь комментарий
22.12.2025 20:24 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2025 20:28 Ответить
 
 