Базовый блок документов в рамках мирного плана готов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что базовый блок проектов документов в рамках мирного плана готов.

Об этом глава государства рассказал во время выступления в Дипломатической академии по случаю Дня дипломата, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Базовый блок готов

"На мой взгляд, все, что мы должны были сделать для первых драфтов, уже есть. Есть 20 пунктов плана. Наверное, там не все идеально, но этот план есть. Есть гарантии безопасности между нами, Европейским Союзом и США - рамочный документ. Есть отдельный документ между нами и Соединенными Штатами — двусторонние гарантии безопасности. Именно их должны будут рассмотреть в Конгрессе Соединенных Штатов, с деталями и закрытыми приложениями", — сказал глава государства.

Документы о гарантиях безопасности

Кроме этого, президент рассказал, что он ознакомился с проектами закрытых приложений, и отметил, что "выглядит все это сегодня достаточно достойно".

По его словам, проект документов о гарантиях безопасности является наработкой не только украинских военных, но и американских.

Восстановление Украины

Также, как рассказал Зеленский, разработан "первый драфт договора о восстановлении Украины".

"То есть, в принципе, базовый блок всех документов, на мой взгляд, готов", - подытожил президент.

Что предшествовало?

На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.

Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.

В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.

В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.

Дмитриев также назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.

