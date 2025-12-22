Базовий блок документів у межах мирного плану готовий, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що базовий блок проєктів документів в межах мирного плану готовий.

Про це глава держави розповів під час виступу в Дипломатичній академії з нагоди Дня дипломата, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

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Базовий блок готовий

"На мій погляд, все, що ми повинні були зробити для перших драфтів, вже є. Є 20 пунктів плану. Напевно, там не все ідеально, але цей план є. Є гарантії безпеки між нами, Європейським Союзом та США - рамковий документ. Є окремо документ між нами та Сполученими Америки - двосторонні гарантії безпеки. Саме їх повинні будуть розглянути в Конгресі Сполучених Штатів, з деталями і закритими додатками",- сказав очільник держави.

Документи щодо гарантій безпеки

Крім цього, президент розповів, що він ознайомився із проєктами закритих додатків, і зазначив, що "виглядає все це сьогодні достатньо достойно".

За його словами, проєкт документів щодо гарантій безпеки є напрацюванням не лише українських військових, а й американських.

Відновлення України

Також, як розповів Зеленський, напрацьовано "перший драфт договору про відновлення України".

"Тобто, в принципі, базовий блок всіх документів, на мій погляд, готовий", - підсумував президент.

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Що передувало?

На вихідних у США відбулися переговори представників Штатів із українською та російською делегаціями.

Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.

Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.

Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.

Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.

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