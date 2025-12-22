Базовий блок документів у межах мирного плану готовий, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що базовий блок проєктів документів в межах мирного плану готовий.
Про це глава держави розповів під час виступу в Дипломатичній академії з нагоди Дня дипломата, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.
Базовий блок готовий
"На мій погляд, все, що ми повинні були зробити для перших драфтів, вже є. Є 20 пунктів плану. Напевно, там не все ідеально, але цей план є. Є гарантії безпеки між нами, Європейським Союзом та США - рамковий документ. Є окремо документ між нами та Сполученими Америки - двосторонні гарантії безпеки. Саме їх повинні будуть розглянути в Конгресі Сполучених Штатів, з деталями і закритими додатками",- сказав очільник держави.
Документи щодо гарантій безпеки
Крім цього, президент розповів, що він ознайомився із проєктами закритих додатків, і зазначив, що "виглядає все це сьогодні достатньо достойно".
За його словами, проєкт документів щодо гарантій безпеки є напрацюванням не лише українських військових, а й американських.
Відновлення України
Також, як розповів Зеленський, напрацьовано "перший драфт договору про відновлення України".
"Тобто, в принципі, базовий блок всіх документів, на мій погляд, готовий", - підсумував президент.
Що передувало?
На вихідних у США відбулися переговори представників Штатів із українською та російською делегаціями.
- Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.
- Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.
- Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.
- Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль