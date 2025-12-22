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Базовий блок документів у межах мирного плану готовий, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що базовий блок проєктів документів в межах мирного плану готовий.

Про це глава держави розповів під час виступу в Дипломатичній академії з нагоди Дня дипломата, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

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Базовий блок готовий

"На мій погляд, все, що ми повинні були зробити для перших драфтів, вже є. Є 20 пунктів плану. Напевно, там не все ідеально, але цей план є. Є гарантії безпеки між нами, Європейським Союзом та США - рамковий документ. Є окремо документ між нами та Сполученими Америки - двосторонні гарантії безпеки. Саме їх повинні будуть розглянути в Конгресі Сполучених Штатів, з деталями і закритими додатками",- сказав очільник держави. 

Документи щодо гарантій безпеки

Крім цього, президент розповів, що він ознайомився із проєктами закритих додатків, і зазначив, що "виглядає все це сьогодні достатньо достойно".

За його словами, проєкт документів щодо гарантій безпеки є напрацюванням не лише українських військових, а й американських. 

Відновлення України

Також, як розповів Зеленський, напрацьовано "перший драфт договору про відновлення України".

"Тобто, в принципі, базовий блок всіх документів, на мій погляд, готовий", - підсумував президент.

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Що передувало?

На вихідних у США відбулися переговори представників Штатів із українською та російською делегаціями.

  • Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.
  • Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.
  • Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.
  • Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.

Читайте також: Зеленський: США ведуть перемовини з РФ після зустрічей з Україною

Автор: 

Зеленський Володимир (28286) план (224) відновлення (829) гарантії безпеки (467)
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Топ коментарі
+23
А де ті 28 мирних договорів, які Зеленський і єрмак підписували по всьому світу цвлий рік? Не вірив в не вірю цій команді, вони можуть тільки красти і брехати.
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22.12.2025 19:42 Відповісти
+14
Вся біда в тому, що у нас замість президента сьомий рік цю посаду займає драфт президента!
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22.12.2025 19:45 Відповісти
+13
Драфти-******,закриті додатки...що знову за "закриті додатки"?Що ви .....мутите-крутите і в секреті тримаєте?
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22.12.2025 19:37 Відповісти

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