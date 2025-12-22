Зеленський: США ведуть перемовини з РФ після зустрічей з Україною

Американська делегація після зустрічей з українською стороною залишилася для переговорів із представниками Росії та поінформує Україну про їхні результати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента Володимира Зеленського, зробленій під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби 2025 року в Києві.

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Глава держави зазначив, що Сполучені Штати проводять окремі розмови з російською стороною, після чого передадуть українській стороні всю отриману інформацію. За його словами, Україна також надає партнерам повний обсяг своїх позицій і пропозицій.

"Американці залишилися зараз на перемовини з представниками Росії. Вони будуть розмовляти, і потім ми отримаємо від них інформацію, так само як і вони отримають усе від нас", — сказав Зеленський.

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Переговори США з Росією: позиція України

Президент наголосив, що Україна розглядає переговорний процес як багаторівневий і очікує чіткої комунікації з боку американських партнерів. За його словами, нині триває робота над кількома ключовими документами, які стосуються завершення війни, гарантій безпеки та післявоєнної відбудови.

Зеленський також нагадав, що раніше українська делегація вже обговорювала ці питання з представниками США у Флориді. Після цього американська сторона взяла час для подальших консультацій, зокрема з Росією.

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Оцінка процесу з боку США

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що поки не впевнений у швидкому досягненні мирної угоди між Україною та Росією. Водночас він визнав, що в переговорах є прогрес.

За його словами, питання територіальних поступок значно затримує переговори.

Раніше повідомлялося, що російський представник Кирило Дмитрієв назвав переговори з американцями конструктивними та допустив можливість подальших контактів, зокрема й у Москві.

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