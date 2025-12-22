Стубб про мирну угоду: Залишилися найскладніші 5%

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що для укладення мирної угоди залишилося 5% роботи, проте вони є найскладнішими.

Про це фінський лідер сказав в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, Стубб вказав на єдність західних союзників щодо України після переговорів у Берліні, посилаючись на два ключові висновки.

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"Один полягав у тому, що Європа, Україна та Сполучені Штати були єдині у своєму прагненні досягти справедливого та міцного миру, а другий - в ідеї гарантій безпеки для України. Отже, ми майже досягли свого, але найскладніші 5% все ще залишилися", - зазначив президент Фінляндії.

Стубб припустив, що переговорна делегація РФ може бути більш гнучкою за зачиненими дверима, назвавши контраст між публічними повідомленнями та приватними переговорами "досить типовим для дипломатії".

Однак він попередив, що головна мета Росії залишається незмінною - знищити Україну як державу.

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Що передувало?

На вихідних у США відбулися переговори представників Штатів із українською та російською делегаціями.

Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.

Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.

Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.

Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.

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