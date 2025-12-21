У Парижі привітали згоду Путіна вести діалог з Макроном

У Єлисейському палаці відреагували на заяву Кремля про готовність російського диктатора Володимира Путіна до переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє BFM, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми вітаємо те, що Кремль дав публічну згоду на такий підхід. Найближчими днями ми повідомимо про найкращий спосіб дій", -зазначили в Єлисейському палаці.

Водночас в офісі президента Франції наголосили, що будь-які дискусії з Москвою відбуватимуться "в умовах повної прозорості" з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами, а метою залишається досягнення "міцного та тривалого миру" для українців.

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