У Парижі привітали згоду Путіна вести діалог з Макроном
У Єлисейському палаці відреагували на заяву Кремля про готовність російського диктатора Володимира Путіна до переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це повідомляє BFM, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ми вітаємо те, що Кремль дав публічну згоду на такий підхід. Найближчими днями ми повідомимо про найкращий спосіб дій", -зазначили в Єлисейському палаці.
Водночас в офісі президента Франції наголосили, що будь-які дискусії з Москвою відбуватимуться "в умовах повної прозорості" з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами, а метою залишається досягнення "міцного та тривалого миру" для українців.
Що передувало?
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.
- Крім того, Сполучені Штати виступили з ініціативою провести переговори за участі України, Росії, США та європейських представників у межах потенційного мирного процесу.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження участі США у "мирних переговорах".
- Водночас у Росії заявили, що наразі не йдеться про можливу зустріч у тристоронньому форматі між Україною, Росією та Сполученими Штатами.
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Робоча схема. Головне щоб привітання не кінчались.