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Новини Відносини Євросоюзу та Росії
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У Парижі привітали згоду Путіна вести діалог з Макроном

Париж про згоду Путіна вести діалог з Макроном

У Єлисейському палаці відреагували на заяву Кремля про готовність російського диктатора Володимира Путіна до переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє BFM, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми вітаємо те, що Кремль дав публічну згоду на такий підхід. Найближчими днями ми повідомимо про найкращий спосіб дій", -зазначили в Єлисейському палаці.

Водночас в офісі президента Франції наголосили, що будь-які дискусії з Москвою відбуватимуться "в умовах повної прозорості" з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами, а метою залишається досягнення "міцного та тривалого миру" для українців.

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Що передувало?

Автор: 

перемовини (3855) путін володимир (25569) Макрон Емманюель (1796)
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Топ коментарі
+11
А ***** крутить ними як циган сонцем...
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21.12.2025 14:46 Відповісти
+9
так, ще одна причина, чому Україна для існування має стати ядерною державою.
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21.12.2025 14:43 Відповісти
+9
а через три місяці у Лондоні привітають згоду путіна вести перемовини із Стармером, а потім ще через три місяці у Берліні будуть вітати згоду путіна вести перемовини з Мерцем, а потім ще через три місяці....
Робоча схема. Головне щоб привітання не кінчались.
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21.12.2025 15:00 Відповісти

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