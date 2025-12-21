В Париже приветствовали согласие Путина вести диалог с Макроном
В Елисейском дворце отреагировали на заявление Кремля о готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщает BFM, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Мы приветствуем то, что Кремль дал публичное согласие на такой подход. В ближайшие дни мы сообщим о лучшем способе действий", - отметили в Елисейском дворце.
В то же время в офисе президента Франции подчеркнули, что любые дискуссии с Москвой будут проходить "в условиях полной прозрачности" с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами, а целью остается достижение "прочного и длительного мира" для украинцев.
Что предшествовало?
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах относительно Украины.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
- Кроме того, Соединенные Штаты выступили с инициативой провести переговоры с участием Украины, России, США и европейских представителей в рамках потенциального мирного процесса.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения участия США в "мирных переговорах".
- В то же время в России заявили, что пока речь не идет о возможной встрече в трехстороннем формате между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.
