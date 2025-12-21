РУС
В Париже приветствовали согласие Путина вести диалог с Макроном

Париж о согласии Путина вести диалог с Макроном

В Елисейском дворце отреагировали на заявление Кремля о готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает BFM, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Мы приветствуем то, что Кремль дал публичное согласие на такой подход. В ближайшие дни мы сообщим о лучшем способе действий", - отметили в Елисейском дворце.

В то же время в офисе президента Франции подчеркнули, что любые дискуссии с Москвой будут проходить "в условиях полной прозрачности" с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами, а целью остается достижение "прочного и длительного мира" для украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настоящие сигналы от РФ негативные - штурмы, военные преступления в приграничных районах и удары по нашей инфраструктуре, - Зеленский

Что предшествовало?

переговоры путин владимир Макрон Эмманюэль
+5
так, ще одна причина, чому Україна для існування має стати ядерною державою.
21.12.2025 14:43 Ответить
+3
А ***** крутить ними як циган сонцем...
21.12.2025 14:46 Ответить
+1
Нагодуй його трюфелями .
21.12.2025 14:30 Ответить
Нагодуй його трюфелями .
21.12.2025 14:30 Ответить
з полонієм-210, щоб ***** довго здихало
21.12.2025 14:39 Ответить
Ядерні держави спілкуються на іншому рівні...
21.12.2025 14:41 Ответить
так, ще одна причина, чому Україна для існування має стати ядерною державою.
21.12.2025 14:43 Ответить
а навіщо? Буде теж саме що і з тампоном.

Просто ху*ло черговий раз скаже що ві не в ізоляції, і що з ним спілкуються....
21.12.2025 14:42 Ответить
Наївні .
21.12.2025 14:44 Ответить
А ***** крутить ними як циган сонцем...
21.12.2025 14:46 Ответить
Я даже догадываюсь- о чем пойдет разговор по душам
Вольдемар скажет - только попробуй ,***** французский
Деньги российские ,лежащие во французских банках
Отдать Украине
Вольдемар умеет разговаривать с французскими президентами
И найти для них ВЕСОМЫЕ АРГУМЕНТЫ
Особенно запомнились воспоминания тех
Кто написал - как разговаривал путин с президентом Саркози
Он говорил сплошным русским матом
И угрожал убить
И очевидцы писали - как был напуган этими угрозами Саркози
Разговор происходил в августе 2008
Когда кацапские танкисты весело катались по Грузии
21.12.2025 14:46 Ответить
Угорець саркозі відсмоктував @уйлу коли це ще не було меінстрімiм...хоча не хочу відбілювати іншіх матт харей ,напріклад потвору шредера
21.12.2025 15:15 Ответить
Кацапи вже щось задумали.
21.12.2025 14:48 Ответить
Даже как-то поздновато. Думал первыми немцы будут. Ну потом подтянуться. Озабоченцы поняли что договорняк без них уже идёт полным ходом. Они вроде как вообще не при делах. Будут выбивать и для себя условия. За чей счёт уже и так понятно. Для ***** это очередная победа. Теперь с ним все общаются. Китай, США, ЕС. И только наш турист мотается между столицами и пилит видосики.
21.12.2025 14:55 Ответить
Та ні. Всі були рішучі і непохитні. Особливо німці. Макрон підклав їм свиню.
21.12.2025 15:02 Ответить
а через три місяці у Лондоні привітають згоду путіна вести перемовини із Стармером, а потім ще через три місяці у Берліні будуть вітати згоду путіна вести перемовини з Мерцем, а потім ще через три місяці....
Робоча схема. Головне щоб привітання не кінчались.
21.12.2025 15:00 Ответить
Потім пуйло буде жалітися :"Апять надули " .
21.12.2025 15:01 Ответить
пуйло водить макарона навколо члена
21.12.2025 15:07 Ответить
БЛ !!!! Як дітей....це РЕАЛЬНО ЛОХИ

- він буде імітувати переговори продовжуючи вести війну таким чином будуючи з себе миротворця
- буде далі стояти на своїх умовах або і погіршувати потроху
- але буде брехати їм в лице весь цей час

ДЕ БЛІН БЕРУТЬ ТАКИХ ДЕБІЛІВ? Таке враження що більшість европейської цивілізації виродилась в щось дебільне
21.12.2025 15:08 Ответить
це погана новина.. Велика вісімка готується до повернення Волдеморта і вчиться цілувати дупу ху..ла
21.12.2025 15:11 Ответить
Віl Аляски до тепер, куйло з трамбоном"" світові куйню втирали.чергова куйня "куйла" з макароном пов'язана. Після мабуть з німцями, або британцями...рашистська гебнява тактика окупації України через імітацію переговорів про мир.який для кровопивці куйла потрібний так само.як зайцю тріпер....
21.12.2025 15:15 Ответить
***** ще рік буде вести перемовини з усіма европейскіми лідерами по черзі й продовжувати вбивати Українських громадян та захвачувати наші теріторії.
21.12.2025 15:20 Ответить
Жаб їдять галюциногеннних.
21.12.2025 15:20 Ответить
 
 