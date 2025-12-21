В Париже приветствовали согласие Путина вести диалог с Макроном

В Елисейском дворце отреагировали на заявление Кремля о готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает BFM, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Мы приветствуем то, что Кремль дал публичное согласие на такой подход. В ближайшие дни мы сообщим о лучшем способе действий", - отметили в Елисейском дворце.

В то же время в офисе президента Франции подчеркнули, что любые дискуссии с Москвой будут проходить "в условиях полной прозрачности" с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами, а целью остается достижение "прочного и длительного мира" для украинцев.

Что предшествовало?