Новости Отношения Евросоюза и России
Путин готов вести диалог с Макроном, - Песков

Макрон хочет говорить с Путиным

Российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что говорят в Кремле?

"Он (Макрон. - Ред.) сказал о готовности поговорить с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить", - сказал Песков.

Читайте также: Зеленский об идее Макрона возобновить взаимодействие ЕС и РФ: нужно бороться за формат с США

Что предшествовало?

  • Ранее Макрон заявил, что Европе придется напрямую взаимодействовать с Путиным, а не через США.
  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Также читайте: Макрон сегодня прилетит в Берлин на встречу, посвященную Украине

Песков Дмитрий (2061) путин владимир (32574) Макрон Эмманюэль (1537)
+2
в заголовку помилка ,треба Піськов
21.12.2025 07:53 Ответить
+2
21.12.2025 07:53 Ответить
+1
Вот это поворот . Лично хочет похрюкать в трубку и позадрачивать Макрона ? А на самом деле все проще у деда нехеровое такое тщеславие и будет теперь всяким президентам Нигера выхваляться как Европа сама к нему напрашивается на блины, значит дело их праведное
21.12.2025 07:55 Ответить
21.12.2025 07:53 Ответить
21.12.2025 07:53 Ответить
21.12.2025 07:55 Ответить
Воно ще перебирає, з ким готов розмовляти. То ти з орбанутим та фіцанутим можешь перебирати, кого до ноги допустити. А піськову не слід від валізи так надовго відходить
показать весь комментарий
21.12.2025 08:01 Ответить
перебирає, бо є з чого перебирати. Є охочі потиснути криваві лапи і зазирнутивбаньки,щоб побачити мир
показать весь комментарий
21.12.2025 08:37 Ответить
То хай поговорять - побачимо шо з цього вийде - а то одні анонси
показать весь комментарий
21.12.2025 08:02 Ответить
здається кількість охочих здати Україну за її спиною стає більше
показать весь комментарий
21.12.2025 08:38 Ответить
)(уйло шукає лазєйки
показать весь комментарий
21.12.2025 08:56 Ответить
Це ж було вже (с)
показать весь комментарий
21.12.2025 09:04 Ответить
Ема вже забув, як під час останнього візиту до ***** до його літака не подали лімузин, чи взагалі якийсь транспорт і він з свитою в піджачках по холоду тьопали до аеровокзалу десь з кілометр, а потім ***** витримав Макрошу в сінях більше години (точно не пам*ятаю, але довго) і ніхто перед президентом Франції навіть не вибачився.
показать весь комментарий
21.12.2025 09:05 Ответить
 
 