Путин готов вести диалог с Макроном, - Песков
Российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что говорят в Кремле?
"Он (Макрон. - Ред.) сказал о готовности поговорить с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить", - сказал Песков.
Что предшествовало?
- Ранее Макрон заявил, что Европе придется напрямую взаимодействовать с Путиным, а не через США.
- Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
- Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
