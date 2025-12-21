Путин готов вести диалог с Макроном, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что говорят в Кремле?

"Он (Макрон. - Ред.) сказал о готовности поговорить с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить", - сказал Песков.

Что предшествовало?

Ранее Макрон заявил, что Европе придется напрямую взаимодействовать с Путиным, а не через США.

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

