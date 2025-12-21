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Новини Відносини Євросоюзу та Росії
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Путін готовий вести діалог із Макроном, - Пєсков

Макрон хоче говорити з Путіним

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Що кажуть у Кремлі?

"Він (Макрон. - Ред.) сказав про готовність поговорити з Путіним. Тут дуже важливо, напевно, згадати те, що сказав президент на прямій лінії. Він також висловив готовність вести діалог із Макроном. Тому якщо є обопільна політична воля, то це можна тільки позитивно оцінити", - сказав Пєсков.

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Що передувало?

  • Раніше Макрон заявив, що Європі доведеться напряму взаємодіяти з Путіним, а не через США.
  • Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
  • Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
  • Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1883) путін володимир (25569) Макрон Емманюель (1796)
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Топ коментарі
+6
в заголовку помилка ,треба Піськов
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21.12.2025 07:53 Відповісти
+6
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21.12.2025 07:53 Відповісти
+4
Це ж було вже (с)
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21.12.2025 09:04 Відповісти

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