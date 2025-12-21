Путін готовий вести діалог із Макроном, - Пєсков
Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Що кажуть у Кремлі?
"Він (Макрон. - Ред.) сказав про готовність поговорити з Путіним. Тут дуже важливо, напевно, згадати те, що сказав президент на прямій лінії. Він також висловив готовність вести діалог із Макроном. Тому якщо є обопільна політична воля, то це можна тільки позитивно оцінити", - сказав Пєсков.
Що передувало?
- Раніше Макрон заявив, що Європі доведеться напряму взаємодіяти з Путіним, а не через США.
- Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
- Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
- Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.
Топ коментарі
+6 Yriii Yriii #538882
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+6 олег иванов #434516
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+4 Jim Hawkins #551630
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