Путін готовий вести діалог із Макроном, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Що кажуть у Кремлі?

"Він (Макрон. - Ред.) сказав про готовність поговорити з Путіним. Тут дуже важливо, напевно, згадати те, що сказав президент на прямій лінії. Він також висловив готовність вести діалог із Макроном. Тому якщо є обопільна політична воля, то це можна тільки позитивно оцінити", - сказав Пєсков.

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Що передувало?

Раніше Макрон заявив, що Європі доведеться напряму взаємодіяти з Путіним, а не через США.

Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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