Справжні сигнали від РФ негативні - штурми, воєнні злочини у прикордонні та удари по нашій інфраструктурі, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вони детально говорили про дипломатичну роботу цими днями.
Перемовини у Флориді
"Рухаємось достатньо оперативно, і наша команда у Флориді працювала з американською стороною. Були також запрошені європейські представники. Важливо, що в цих перемовинах є конструктив, і багато залежить саме від того, щоб у Росії відчули необхідність закінчити війну реально, і це не має бути риторичною чи політичною грою з російського боку. На жаль, справжні сигнали від Росії тільки негативні - штурми на фронті, російські воєнні злочини у прикордонні та удари по нашій інфраструктурі тільки продовжуються. Потрібно, щоб про це все у світі не мовчали", - наголошує Зеленський.
Допомога Норвегії
Він також зауважив, що вдячний Норвегії за готовність допомагати в подальшому як із тиском на Росію, так і у відновленні після їхніх ударів.
"Норвегія допомагатиме нам і з енергетичною стійкістю, дякую. Є спільне відчуття, що після роботи зараз в Америці нашої дипломатичної команди варто буде провести консультації і в ширшому колі з європейськими партнерами. Вдячний усім, хто з Україною!", - резюмує глава держави.
Що передувало?
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
- Сполучені Штати виступили з ініціативою провести переговори за участі України, Росії, США та європейських представників у межах потенційного мирного процесу.
- Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження участі Сполучених Штатів у "мирних переговорах".
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