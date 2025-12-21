Справжні сигнали від РФ негативні - штурми, воєнні злочини у прикордонні та удари по нашій інфраструктурі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, вони детально говорили про дипломатичну роботу цими днями.

Перемовини у Флориді

"Рухаємось достатньо оперативно, і наша команда у Флориді працювала з американською стороною. Були також запрошені європейські представники. Важливо, що в цих перемовинах є конструктив, і багато залежить саме від того, щоб у Росії відчули необхідність закінчити війну реально, і це не має бути риторичною чи політичною грою з російського боку. На жаль, справжні сигнали від Росії тільки негативні - штурми на фронті, російські воєнні злочини у прикордонні та удари по нашій інфраструктурі тільки продовжуються. Потрібно, щоб про це все у світі не мовчали", - наголошує Зеленський.

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Допомога Норвегії

Він також зауважив, що вдячний Норвегії за готовність допомагати в подальшому як із тиском на Росію, так і у відновленні після їхніх ударів.

"Норвегія допомагатиме нам і з енергетичною стійкістю, дякую. Є спільне відчуття, що після роботи зараз в Америці нашої дипломатичної команди варто буде провести консультації і в ширшому колі з європейськими партнерами. Вдячний усім, хто з Україною!", - резюмує глава держави.

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