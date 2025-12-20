Мирна угода має зупинити війну, а не бути тільки на папері, - Зеленський

Угода про припинення війни має сенс лише тоді, коли вона не просто зафіксована на папері, а реально виконується на практиці. Наразі такої угоди не існує, і залишається висока ймовірність, що вона може так і не бути досягнута.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною, бо ми вже сплатили високу ціну. Для нас важливий мир справедливий, міцний, щоб не можна було порушувати ще одним бажанням Путіна або ще одного Путіна. Це дуже важливо, щоб були сильні гарантії безпеки для цього, щоб унеможливити навіть думку і фізичну можливість змоги прийти до нас с агресією. Це має бути не просто угода - хороша, погана - питання для кого хороша, для кого погана? Я не хочу це характеризувати. Її може не бути, її сьогодні немає, угоди сьогодні немає. Вона є, коли вона не тільки на папері, написана літерами, але війна зупинена", - сказав Зеленський на спільній з прем’єр-міністром Португалії Луїшом Монтенегру пресконференції в суботу в Києві.

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Він також навів приклад Будапештського меморандуму.

Нас не захистила ця угода. Значить, я не вважаю, що вона сильна або діяла. Тому для мене угода – це не просто підписання", - наголосив президент.

"Угода, до речі, там кілька домовленостей, кілька документів, гарантій безпеки США і європейців, які мають бути проголосовані, підтримані в Конгресі. І також треба все одно знати в деталях, що буде, якщо з Москви прийдуть з агресією - американці, європейці, як буду страхувати українців, як будуть страхувати партнери?... Я вважаю, що угода повинна бути для України справедлива і дієва", - додав Зеленський.

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