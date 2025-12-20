РУС
Мирное соглашение должно остановить войну, а не быть только на бумаге, - Зеленский

Зеленский о мирном соглашении

Соглашение о прекращении войны имеет смысл только тогда, когда оно не просто зафиксировано на бумаге, а реально выполняется на практике. На данный момент такого соглашения не существует, и остается высокая вероятность, что оно может так и не быть достигнуто.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мир лучше, чем война, но не любой ценой, потому что мы уже заплатили высокую цену. Для нас важен мир справедливый, прочный, чтобы его нельзя было нарушить еще одним желанием Путина или еще одного Путина. Это очень важно, чтобы были сильные гарантии безопасности для этого, чтобы сделать невозможным даже мысль и физическую возможность прийти к нам с агрессией. Это должно быть не просто соглашение - хорошее, плохое - вопрос для кого хорошее, для кого плохое? Я не хочу это характеризовать. Его может не быть, его сегодня нет, соглашения сегодня нет. Оно есть, когда оно не только на бумаге, написано буквами, но война остановлена", - сказал Зеленский на совместной с премьер-министром Португалии Луишо Монтенегро пресс-конференции в субботу в Киеве.

Он также привел пример Будапештского меморандума.

"Нас не защитило это соглашение. Значит, я не считаю, что оно сильное или действенное. Поэтому для меня соглашение – это не просто подписание", - подчеркнул президент.

"Соглашение, кстати, там несколько договоренностей, несколько документов, гарантий безопасности США и европейцев, которые должны быть проголосованы, поддержаны в Конгрессе. И также нужно все равно знать в деталях, что будет, если из Москвы придут с агрессией - американцы, европейцы, как будут страховать украинцев, как будут страховать партнеры? ... Я считаю, что соглашение должно быть для Украины справедливым и действенным", - добавил Зеленский.

20.12.2025 17:13 Ответить
