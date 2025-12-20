Путін планує захопити всю Україну і частину Європи, - розвідка США

Звіти розвідки США попереджають, що президент Росії Володимир Путін має намір заволодіти всією Україною та повернути частини Європи, які колись належали радянській імперії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на шість джерел.

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За даними джерел, ці звіти різко відрізняються від заяв президента США Дональда Трампа та його переговорників, які стверджують, що Путін нібито прагне завершити конфлікт. Найсвіжіший звіт американської розвідки датується кінцем вересня.

Європейські лідери підтверджують загрозу

Розвіддані суперечать твердженням Путіна, що він не становить загрози для Європи. Висновки США незмінні з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році і в основному збігаються з оцінками європейських лідерів та розвідувальних агентств.

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Розвідка завжди стверджувала, що Путін хоче більше. Європейці переконані в цьому. Поляки абсолютно переконані в цьому. Країни Балтії вважають, що вони перші", – зазначив член Комітету з розвідки Палати представників Майк Квіглі.

Контраст із заявами Трампа про мир

Представник Білого дому зазначив, що команда президента США досягла значного прогресу в питанні припинення війни, а Трамп стверджує, що мирна угода "ближча, ніж будь-коли раніше". Ці заяви не коментують розвіддані.

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