Путін: "РФ хоче миру у 2026 році, але треба розв’язати "усі спірні питання" шляхом переговорів"
Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито бажає завершення війни проти України у 2026 році, і тому прагне розв’язати "усі спірні питання" шляхом переговорів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції за підсумками року, цитує пропагандистське агентство "ТАСС".
Заява глави Кремля про Україну
Водночас він наголосив, що для досягнення миру необхідно усунути "першопричини конфлікту".
"Нам потрібно домогтися усунення першопричин конфлікту. Щоб нічого подібного в майбутньому не повторювалося, щоб світ був довгостроковим, міцним і стійким. До цього ми й будемо прагнути", - переконує Путін.
Заява про війну з НАТО
"Не буде жодних [нових спеціальних військових операцій], якщо ви будете ставитися до нас з повагою. Дотримуватиметеся наших інтересів, так само як і ми постійно намагалися дотримуватися ваших", - відповів він на запитання журналіста BBC.
Росія не розпочинатиме нові війни, якщо її "не надуватимуть, як надули з розширенням НАТО на схід", переконує Путін.
- За його словами, РФ й сама бажала долучитися до НАТО, але зрозуміла, що їй "там не раді".
"Звичайно, переміщення військової інфраструктури до наших кордонів викликало наше законне занепокоєння", - додав російський правитель.
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