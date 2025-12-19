Путін: "РФ хоче миру у 2026 році, але треба розв’язати "усі спірні питання" шляхом переговорів"

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито бажає завершення війни проти України у 2026 році, і тому прагне розв’язати "усі спірні питання" шляхом переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції за підсумками року, цитує пропагандистське агентство "ТАСС".

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Заява глави Кремля про Україну

Водночас він наголосив, що для досягнення миру необхідно усунути "першопричини конфлікту".

"Нам потрібно домогтися усунення першопричин конфлікту. Щоб нічого подібного в майбутньому не повторювалося, щоб світ був довгостроковим, міцним і стійким. До цього ми й будемо прагнути", - переконує Путін.

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Заява про війну з НАТО

"Не буде жодних [нових спеціальних військових операцій], якщо ви будете ставитися до нас з повагою. Дотримуватиметеся наших інтересів, так само як і ми постійно намагалися дотримуватися ваших", - відповів він на запитання журналіста BBC.

Росія не розпочинатиме нові війни, якщо її "не надуватимуть, як надули з розширенням НАТО на схід", переконує Путін.

За його словами, РФ й сама бажала долучитися до НАТО, але зрозуміла, що їй "там не раді".

"Звичайно, переміщення військової інфраструктури до наших кордонів викликало наше законне занепокоєння", - додав російський правитель.

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