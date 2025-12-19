Путин: "РФ хочет мира в 2026 году, но нужно решить "все спорные вопросы" путем переговоров"
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы желает завершения войны против Украины в 2026 году, и поэтому стремится решить "все спорные вопросы" путем переговоров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам года, цитирует пропагандистское агентство "ТАСС".
Заявление главы Кремля об Украине
В то же время он подчеркнул, что для достижения мира необходимо устранить "первопричины конфликта".
"Нам нужно добиться устранения первопричин конфликта. Чтобы ничего подобного в будущем не повторялось, чтобы мир был долгосрочным, прочным и устойчивым. К этому мы и будем стремиться", - убеждает Путин.
Заявление о войне с НАТО
"Не будет никаких [новых специальных военных операций], если вы будете относиться к нам с уважением. Будете соблюдать наши интересы, так же как и мы постоянно пытались соблюдать ваши", - ответил он на вопрос журналиста BBC.
Россия не будет начинать новые войны, если ее "не будут раздувать, как раздули с расширением НАТО на восток", убеждает Путин.
- По его словам, РФ и сама хотела присоединиться к НАТО, но поняла, что ей "там не рады".
"Конечно, перемещение военной инфраструктуры к нашим границам вызвало наше законное беспокойство", - добавил российский правитель.
