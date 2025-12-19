РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9800 посетителей онлайн
Новости Заявления Путина об Украине Цели Путина в Украине
2 847 97

Путин: "РФ хочет мира в 2026 году, но нужно решить "все спорные вопросы" путем переговоров"

путін

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы желает завершения войны против Украины в 2026 году, и поэтому стремится решить "все спорные вопросы" путем переговоров. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам года, цитирует пропагандистское агентство "ТАСС".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Заявление главы Кремля об Украине

В то же время он подчеркнул, что для достижения мира необходимо устранить "первопричины конфликта".

"Нам нужно добиться устранения первопричин конфликта. Чтобы ничего подобного в будущем не повторялось, чтобы мир был долгосрочным, прочным и устойчивым. К этому мы и будем стремиться", - убеждает Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия якобы готова воздержаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов, - Путин

Заявление о войне с НАТО

"Не будет никаких [новых специальных военных операций], если вы будете относиться к нам с уважением. Будете соблюдать наши интересы, так же как и мы постоянно пытались соблюдать ваши", - ответил он на вопрос журналиста BBC.

Россия не будет начинать новые войны, если ее "не будут раздувать, как раздули с расширением НАТО на восток", убеждает Путин.

  • По его словам, РФ и сама хотела присоединиться к НАТО, но поняла, что ей "там не рады".

"Конечно, перемещение военной инфраструктуры к нашим границам вызвало наше законное беспокойство", - добавил российский правитель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы не считаем себя ответственными за смерти людей в Украине, не мы начали эту войну, - Путин. ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (32568) россия (98455) война в Украине (7292)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
РФ хоче миру у 2026 році, бо в 2027 році рос економіці пи*да ))
показать весь комментарий
19.12.2025 16:46 Ответить
+13
Питання одно коли ти botoksnyj ***** здохнеш і дасиш нам спокій.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:47 Ответить
+13
" Водночас він https://tass.ru/politika/25965555 наголосив, що для досягнення миру необхідно усунути "першопричини конфлікту" тобто самого себе.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
РФ хоче миру у 2026 році, бо в 2027 році рос економіці пи*да ))
показать весь комментарий
19.12.2025 16:46 Ответить
Ні пуйло умре від раку🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
19.12.2025 16:49 Ответить
" Водночас він https://tass.ru/politika/25965555 наголосив, що для досягнення миру необхідно усунути "першопричини конфлікту" тобто самого себе.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:03 Ответить
бо в 2027 році росіяни підуть війною з Білорусі
показать весь комментарий
19.12.2025 16:49 Ответить
вже Лукашенко заговорив про відхід від влади, не хоче відповідати за нову війну путіна, яку путін розв'яже з території Білорусі.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:50 Ответить
Чим підуть? Бульбашами? 🤔
показать весь комментарий
19.12.2025 16:53 Ответить
А чим вони сьогодні йдуть в атаку?
показать весь комментарий
19.12.2025 16:55 Ответить
Ігорьошаа, ти справді віриш, що кацапів безліч? Розумієш, якби вонии мали ким іти, то йшли б. І ніякий Лукашенка їм би це заборонитии не міг. До речі, якби у них було справді дохуа вояк, то вони б ішли у Чернігівську область теж.. Насправді їх не вистачає навіть для широкої атаки Харківської і Сумської. А те, що їх 120 мільйонів - брехня.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:03 Ответить
На моїй ділянці фронту я бачу що вони є в достатній кількості і розвідка доповідає що щодня прибуває не менше 800 людей кацапського поповнення. Тому мені потрібне поповнення підрозділу і тому пропроную Вам не сидіти вдома, а долучатись до нашої спільної війни з кацапами.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:12 Ответить
а скільки вам прибуває..
щодня..?
показать весь комментарий
19.12.2025 17:18 Ответить
з липня місяця нуль поповнення!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:21 Ответить
тобто, силами, що маєте,
нищите 800 організмів кацапського походження..
практично щодня..
молодці👍
показать весь комментарий
19.12.2025 17:29 Ответить
Не всі лізуть, частина лишається в тилу і накопичується і так місяцями. Кацапня в тилу біля фронту накопичує значні резерви для спроби прориву вглиб території України. Потрібна негайна мобілізація молоді, щоб ми могли протистояти кацапським штурмам.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:50 Ответить
дай молоді пожити
вони "за зе" не могли голосувати через вік
показать весь комментарий
19.12.2025 17:54 Ответить
Справжнє життя тут на фронті, серед справжніх людей, які постали на захист України. А в тилу це не життя, це існування в борг. Ти загинеш, але не зараз, потім, коли прилетить російська ракета чи шахед! Тому потрібно самому міняти свою долю, брати до рук зброю і змінювати обставини, бути тим через кого історія змінюється вже сьогодні!
показать весь комментарий
19.12.2025 18:11 Ответить
Правильно! На.твоїй є, бо на іншій нема. Вони ще можуть сконцентрувати масу на двох- трьох напрямках, але на всій ЛБЗ - аж ніяк. Тому вони полізуть з білорусі бульбашами (що навряд), або своїми, знявши їх з-під умовного Запоріжжя, чи Харкова.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:22 Ответить
Якщо будем мирна угода, путін зможе назбирати солдат зі всього фронту і звести їх в Білорусь і звідти розпочати наступ.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:53 Ответить
Ростислав, а ти знаєш, що на масковських болотах будь-який мужик будь-якого віку може купити (взяти кредит, якщо немає грошей) квиток на літак і полетіти на тиждень в Єгипет. І при цьому вони наступають.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:12 Ответить
Ага! Взяти кредит, обісратися з поверненнчм грошей, підписати контрчкт - і у наступ! Це так по-кацапськи! 😁
показать весь комментарий
19.12.2025 17:15 Ответить
100%, что ты в 2019 голосовал за зеленского! Прежде чем бред писАть узнай за кридиты в московии, кому и как их дают! Твой уровень развития сереня марафон , а настольная книга "ИДИОТ"!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:25 Ответить
👍
показать весь комментарий
19.12.2025 17:30 Ответить
Схоже ніхто не зрозумів, що я писав не про кредити. Ну що взяти зі свідків Кварталу-95 і Телемарафону
показать весь комментарий
19.12.2025 17:37 Ответить
Почитай свой пост для начала! Вот такой ты и в жизни шлепок, поймают начинаешь скользить!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:58 Ответить
Їх від сили 85 млн.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:35 Ответить
що, знову?
показать весь комментарий
19.12.2025 17:12 Ответить
Яка білорусь? Її вже давно немає, це одна із губєрній мордору. Вони і так під ****** лежать і не жужать...
показать весь комментарий
19.12.2025 17:22 Ответить
вони нейтральні...
показать весь комментарий
19.12.2025 17:31 Ответить
Вже в 2027? Недавно ж були прогнози на 2026, а до цього на 2023, 2024 і 2025.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:50 Ответить
Насправді, я чув від авторитетних економістів, які обґрунтовували свої прогнози, що справжні проблеми в рос економіці почнуться до кінця 2025. Малися на увазі інфляція, великий дефіцит бюджету, банкротства підприємств, банківська криза. Ну за цими прогнозами все справджується.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:53 Ответить
Якщо ви думали, що кацапська економіка просто обвалиться за два роки... З дірявими санкціями, з такими ресурсами і запасами... То ви дуже наївний. Це так не працює.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:55 Ответить
Я вважаю, що до 2027 року рос економіка не доживе. Банківська криза неплатежів накриє в 2026 році. З цього й почнуться бунти
показать весь комментарий
19.12.2025 17:02 Ответить
За оцінками спеціалістів їм пи....зда вже на початку 2026 року!!!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:01 Ответить
Ну, якщо для вас арестович спеціаліст, то їм пи*да вже прийшла 2 роки тому. Я слухаю Ліпсіца, Мілова, Ширяєва. З їх прогнозами все сходиться
показать весь комментарий
19.12.2025 17:04 Ответить
аРеХстовіч для мене не існує, а після 2005 року це взагалі мокшанська прокладка!!! Я дивлюся наших дипломатів в тому числі і економістів!!! Цього достатньо?
показать весь комментарий
19.12.2025 18:29 Ответить
Схоже, дійсно у пупи закінчились гроші.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:09 Ответить
Навіть якщо війна зупиниться, економіка буде в дупі.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:12 Ответить
Так. Навіть якщо Україна капітулює, це нічого не змінить. Рашка вже вийшла на шлях розвалу. Нафту і газ вже продають по собівартості і будуть так продавати ще довго. Не вистачить тих пару мільйонів силовиків, щоб стримати невдоволених.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:15 Ответить
Питання одно коли ти botoksnyj ***** здохнеш і дасиш нам спокій.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:47 Ответить
Нах.. з України каzап їбучий.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:48 Ответить
***** бреше завжди
мрія ***** - повне знищення України та Українців
***** завжди буде прагнути реалізувати свою їпануту мрію
показать весь комментарий
19.12.2025 16:48 Ответить
Саме про це воно й має на увазі, коли каже журналісту ББС "Дотримуватиметеся наших інтересів", бо їх інтерес - це знищення України.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:53 Ответить
Невзоров:

В Средиземном море Силами Обороны Украины был атакован танкер теневого флота россии. По предварительной информации, на корабле находились оф. лица из правительства РФ, а также ГРУ РФ (ГУ ГШ), ответственные за шпионаж дронами в Евроопе, саботаж и обход санкций .. Ранено 7 и двое ликвидировано (имена и количество уточним позже). ..

это какойто Казантип Заявлено о Ликвидации Андрея Владимировича Аверьянова генерал-майора ГРУ ..

На борту находился глава военной разведки генерал ГРУ Андрей Аверьянов, а также несколько его замов. Аверьянов ответственен за теневые сделки и шпионаж в странах ЕС, саботаж, взрывы в ЕС.

Он проводил операции за границей по приказу путина.

По предварительной информации этот тип ликвидирован.

*Он же стоял за взрывом самолета Пригожина, отравлениями новичком Скрипалей итд.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:49 Ответить
це корито переобладнане та останні кілька місяців з його борту кацапи тероризували Європу дронами як на морі, так і на суходолі
показать весь комментарий
19.12.2025 16:51 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 16:49 Ответить
Яещо бути біологічно точним, то це - замлрожена сперма в тому числі. То що, пуцин справді Трампу ********** 😲?
показать весь комментарий
19.12.2025 16:57 Ответить
то штучна ікра, з крові...
показать весь комментарий
19.12.2025 17:09 Ответить
Циничне брехло !! ))
показать весь комментарий
19.12.2025 16:49 Ответить
це команда рудому тягнути час
показать весь комментарий
19.12.2025 16:51 Ответить
Доїдь до Гааги і розкажи як так сталося і хай розсудять, а всім людям у світі стане легше...
показать весь комментарий
19.12.2025 16:51 Ответить
Зайвехромосомна мутивана потвора кремлівської селекції !!))
показать весь комментарий
19.12.2025 16:51 Ответить
Тут або "хоче миру", або "вирішує спірні питання". Перемовин при "вирішує спірні питання" нема - вони можуть з'явитися лише після "хоче миру". Тому, що такі понятття, як перемовини і неприпинення вогню - не сумісні. Тому пуцир або ґдіоот, або вважає ідіотами всіх інших. Він не помиляється лише стосовно Трампа, який не грає ідіота, бо так талановиито грати не можливо.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:52 Ответить
Хоче миру і тому вже тиждень ******* Одесу - хоче лишити світла води тепла
показать весь комментарий
19.12.2025 16:53 Ответить
московитам нема віри - Степан Бандера
показать весь комментарий
19.12.2025 16:57 Ответить
Скажу більше-лишив.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:19 Ответить
>Нам потрібно домогтися усунення першопричин конфлікту.

це будапештська змова і без'ядерний статус України.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:56 Ответить
а ще - рабсія..
показать весь комментарий
19.12.2025 17:33 Ответить
Тобто )(уйло хоче ще рік повоювати але одночасно вести переговори щоб Україні не давали ні зброї ні вводили нових санкцій проти Сосії. )9уйло це сцикливий підлий мерзенний обісраний гопник який дуже боїться відкритої війни, а от підло підскакувати і бити в спину це те що воно вміє. Напевно в усіх в школібув такий гопник-забіяка який не давав нікому вчитись до всіх кидався битись а коли йому давали ***** то воно верещало і бігло жалітись
показать весь комментарий
19.12.2025 16:57 Ответить
Всі ці заяви з'явились одразу після виділення 90 мільярдів. Тому, думаю, навпаки, він зрозумів, що ніхто не кине Україну, а у нього грошенят вже не вистачає.
Не думаю, що раїся ще навіть рік протягне з такими витратами.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:11 Ответить
***** вже заявив що йому заважають жити українці
тобто або воно живе, або ми
як тут знайти спільне рішення
показать весь комментарий
19.12.2025 17:00 Ответить
Мир настане тільки тоді коли ЗСУ знищать кілька мільйонів кацапів і звільнять усі свої території!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:00 Ответить
До )(уйла на переговори повинні їздити не політики а психіатри. Бо це типова поведінка жорстокого маніяка. Воно вбиває і гвалтує людей бо всі його обіжали, не хотіли виконувати його забаганки, не хотіли приймати в свою компанію. Воно ніколи не зміниться і не перестане вбивати і найде кожному свому злочину своє виправдання і причину...
показать весь комментарий
19.12.2025 17:00 Ответить
там тільки лікування полонієм-210..
показать весь комментарий
19.12.2025 17:06 Ответить
звичайного свинця достатньо
показать весь комментарий
19.12.2025 17:57 Ответить
я хочу, щоб ***** довго страждало
показать весь комментарий
19.12.2025 18:21 Ответить
якщо чекіст хоче миру у 2026, значить в реалі - він буде воювати поки не здохне . І ймовірно його наступник також продовжить воювати.

p.s. Тільки не втирайте, що російська економіка ось-ось зупиниться. Жрати буде нічого - а ракети клепамуть. Але навіть цієї стадії ще немає
показать весь комментарий
19.12.2025 17:01 Ответить
не прагне він нічого, лише капітуляції України
малоймовірно перемирʼя під час якого знімуть всі старі санкції і він почне знову. Нові санкції не накладуть в такому обсязі бо руда підстилка не дасть
показать весь комментарий
19.12.2025 17:02 Ответить
Навіщо ти так про американське ху...ло, він ні в чому не винен, робить все точно так як велів ху...ло.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:06 Ответить
Якщо він наїбе Трампа, то Трамп сам все ваеде. Окрім цього, є ще санкції Европи.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:16 Ответить
питань нема: здохни хло..
і буде мир,..
або хоча б перемир'я..
показать весь комментарий
19.12.2025 17:02 Ответить
Як завжди ху...ло, ху...ню несе, бажав би миру не починав би війни, а зараз може тільки злиняти з України, разом зі своїми тварюками
показать весь комментарий
19.12.2025 17:02 Ответить
Зупиняй вогонь - і будем розмовляти. Якщо ні - воюй далі.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:03 Ответить
Усунь першопричину: застрелись
показать весь комментарий
19.12.2025 17:04 Ответить
Так громче, музыка, играй победу!
Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:05 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 17:05 Ответить
Коли воно подохнеш,тоді про щось можна буде розмовляти.І крапка.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:06 Ответить
Там стільки клонів, що буде так як в ху.... лостану з ветеранами, з кожним роком все більше.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:10 Ответить
путлер просит чтоб его грохнули? Ведь единственная первопричина это он
показать весь комментарий
19.12.2025 17:06 Ответить
Про який мир воно говорить може "русский мир" ? цю паскуду треба тільки ліквідувати допоки воно існує війна продовжуватимется ,воно застрягло в печерному шовінізмі "середньовіччя" так здохни мерзота.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:08 Ответить
Яке ж воно,падло,гниле і вонюче.Він хоче миру? Ху...ло,па-раша хоче миру?Не сміши.Твоя ріторика міняється і зміниться ще на більші поступки.Першопричина криється в неоімперській політиці болота.Якби ви слухали своїх пророків,то ніколи б в Україну не полізли.Вже і Трамп не допоможе тобі в збереженні москолоти.Пропадіть ви пропадом.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:12 Ответить
Ху*ло реально 1950 р. н. Брежнєву було 76 років як сконав. Тому цей клоп і поспішає
показать весь комментарий
19.12.2025 17:12 Ответить
1952...
показать весь комментарий
19.12.2025 17:23 Ответить
1943, в нього ж батько загинув на невському пятачку)))
показать весь комментарий
19.12.2025 17:42 Ответить
а-а-а...
а знаєте, чому народилось хло?

бо аборти були заборонені..☝
показать весь комментарий
19.12.2025 17:47 Ответить
під час війни переговвори ведуть лише про капітуляцію.

Втім, Зеля і на таке здатен...
показать весь комментарий
19.12.2025 17:13 Ответить
Ти ба як заспівав.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:18 Ответить
Наша відповідь - вогонь!!!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:21 Ответить
"дайтє єму сєльодкі".
показать весь комментарий
19.12.2025 17:26 Ответить
Щоб ви обоє здохли: і трамп, і путін.

І щоб вас обох поховали в Беринґовій протоці.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:26 Ответить
Сатана в людському тілі.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:27 Ответить
"Нам потрібно домогтися усунення першопричин конфлікту. Щоб нічого подібного в майбутньому не повторювалося, щоб світ був довгостроковим, міцним і стійким. До цього ми й будемо прагнути" - путін, зроби хоч якийсь внесок в цю благородну мету - застрелись, будьласочка!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:30 Ответить
Украинские условия к миру - вывод всех войск со всей территории Украины с Крымом и Донбассом. Украинцам не нужно, чтобы тут Россия оккупировала земли. Без этого ключевого и фундаментального положения - не может быть мира по факту никак! Чтобы был мир, все должно вернутся в изначальное положение. Если РФ этого не принимает, то война будет продолжаться бесконечно. Или до конечной одной из стран.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:34 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 17:36 Ответить
Хіба шляхом перемовин можно повісити ху-ло на гиляці ?
показать весь комментарий
19.12.2025 17:52 Ответить
Гітлер теж свого часу заявляв, що прагнув миру і що його змусили до війни, звинувачуючи західні країни в нехтуванні інтересами Німеччини та агресії.... Він теж неодноразово публічно заявляв, що він є «людиною миру», а війна була нав'язана йому нещасному «західними розпалювачами війни». Він у своїх промовах постійно представляв Німеччину як жертву Версальського договору, який нібито принижував країну і «не залишив їй іншого вибору, крім війни»...І напад на Польщу він намагався представити це як захист від польської агресії, Навіть нападаючи на Радянський Союз у 1941 році, він стверджував, що це був «вимушений превентивний крок», оскільки СРСР нібито готувався вдарити Німеччині в спину.... І зараз путін як старанний учень не тільки копіює усі вислови і стиль Гітлера, а це мабуть той сам випадок коли учень перевершив у брехні і цинізму навіть свого вчителя.....
показать весь комментарий
19.12.2025 18:04 Ответить
Звичайно, переміщення військової інфраструктури до наших кордонів викликало наше законне занепокоєння", - додав російський правитель. рашистське уйобище,котре Під час військових навчань Захід-2021, у яких брали участь більше 200 тисяч військовослужбовців з Росії та Білорусі, Центральна федерація (так в умовному сценарії називалася об'єднана армія РФ і Білорусі) ПЕРЕМІЩАЛО ВІЙСКОВУ СТРУКТУРУ ДО КОРДОНІВ ЄС І ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ. А ЦЕ ГНИЛА БРЕХНЯ ВІД РАШИСТСЬКИХ ПСІВ НА НАВЧАННЯ ЗАХІД-25«Це планові навчання, вони не спрямовані проти когось», - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. ПСЯЧІ ДІТИ.ЧИ ТО МУТАНТИ З ПЕКЛА...
показать весь комментарий
19.12.2025 18:21 Ответить
 
 