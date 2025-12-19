Мы не считаем себя ответственными за смерти людей в Украине, не мы начали эту войну, - Путин. ВИДЕО
Российский диктатор Владимир Путин не считает РФ виновной в гибели людей в Украине.
Об этом он сказал во время "прямой линии", передает Цензор.НЕТ.
Заявление диктатора
"Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начали эту войну. Эта война была начата после государственного переворота в Украине в 2014 году", - сказал он.
Другие заявления Путина
- Диктатор Путин заявил, что Россия готова завершить войну в Украине на условиях, которые он озвучивал летом 2024 года.
- Также он назвал "грабежом" попытки Евросоюза разблокировать замороженные активы РФ для оказания помощи Украине.
Психологія. Її у вищій школі КДБ вчать краще, ніж в Оксфордах-Гарвардах всяких.
А якщо без жартів, не треба перебільшувати рівень того совкового КҐБ. Кілька моїх однокурсників пішло туди служити після університету. Але то були середнячки: не найліпші й не безнадійні трієчники. Пуйло теж насправді з таких.
Вибори в Польщі, Чехії, в США і Україні. Всі праворадикальні рухи Європи фінансуються і підтримуються руснею. Впевнений, до інформаційної перемоги запалєстінцєв русня теж приклала руку (аналогія з нашим 2 травня в Одесі, коли невдале захоплення міста швидко переросло у план "Б" - "сакральная жєртва" - аналогія з подіями 7 жовтня 2023 року.)
Були і спогади Меркель про те, як проходили перемовини з ******, де він використав великий спектр психологічних прийомів для виснаження своїх опонентів.
У США кілька разів бував уже в цьому столітті (востаннє, здається, 2017 р.), то був щиро вражений масою гопоти-бидлоти яку бачив на вулицях. Ідеш містом (Нью-Йорк, Чікаґо), а назустріч тобі всуціль якісь фріки або за всіма ознаками тупаки - нема в кого й дорогу спитати. Ще тоді я подумав: від цієї публіки добра не чекай. Вони собі й обрали, хто їм милий.
До перемоги запалестинців долучився неабияк і сам Ізраїль, що не раз і не два показав себе з боку геть аморального (мені в очах стоять масні перезирання Натаньяху з пуйлом на безсмертному параді).
Вибори тепер у багатьох країнах дають химерні результати, бо впали фільтри. Кожен недоумок дістав змогу себе афішувати в Інтернеті - й раптом виявилося, що таких самих, як він, недоумків - більшість. І перемогла засада "хай мною керує такий, як я" замість "хай мною керує ліпший за мене". Наслідки в Україні бачимо наочно, в інших країнах вони не забаряться. У тій таки Гамериці (кажуть) уже настає протверезіння… На яку міру - сказати тяжко.
ЧОМУ?
БО ТЕРПЛЯТЬ ТАКОГО КРЕТИНА ПРИ ВЛАДІ
ТАК, НАШ НА ЙОГО ФОНІ ЩЕ РОЗУМНИК 😁
Командир штурмовой роты калмык Наран Очир-Горяев был специально приведен в зал «Прямой линии», чтобы рассказать о «зверствах ВСУ» при захвате армией РФ Северска.
Тем не менее военный, «начинавший простым водителем» не смог сформулировать, что же испытывали мирные жители - и ведущей пришлось подсказывать ему, что они «находились в страхе», когда город контролировали ВСУ.
В дальнейшем совместными усилиями ведущих и Путина Очир-Горяев смог сообщить, что при отходе ВСУ якобы расстреливали жителей города при отходе.
І якщо ти так переймалося долею твоєї улюбленої лугандонії, то чому одразу її е визнало? Чому не ввело туди війська як в Криму? Ти ж вихвалялося, що ви Крим захопили без жодного пострілу. Що тут заважало?