РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10396 посетителей онлайн
Новости Заявления Путина об Украине
5 739 59

Мы не считаем себя ответственными за смерти людей в Украине, не мы начали эту войну, - Путин. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин не считает РФ виновной в гибели людей в Украине.

Об этом он сказал во время "прямой линии", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление диктатора

"Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начали эту войну. Эта война была начата после государственного переворота в Украине в 2014 году", - сказал он.

Читайте также: Макрон: Европе придется напрямую взаимодействовать с Путиным, а не через США

Другие заявления Путина

Читайте: Большинство украинцев открыты к переговорам о мире, но более 70% отвергают уступки России без надежных гарантий безопасности, - КМИС

Автор: 

путин владимир (32568) россия (98440) война в Украине (7277)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Точно, козел! Це війська НАТО вдерлися через східний кордон України.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:08 Ответить
+18
Немцов був правий на 100%, воно дійсно іпануте!
показать весь комментарий
19.12.2025 13:09 Ответить
+17
Адольф Гітлер не вважав себе винним у смерті євреїв.......
показать весь комментарий
19.12.2025 13:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Точно, козел! Це війська НАТО вдерлися через східний кордон України.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:08 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 14:16 Ответить
Адольф Гітлер не вважав себе винним у смерті євреїв.......
показать весь комментарий
19.12.2025 13:08 Ответить
ГНИДА...МЕРЗОТНИК!!!
показать весь комментарий
19.12.2025 13:09 Ответить
Немцов був правий на 100%, воно дійсно іпануте!
показать весь комментарий
19.12.2025 13:09 Ответить
Це не божевілля, це з розрахунком робиться.
Психологія. Її у вищій школі КДБ вчать краще, ніж в Оксфордах-Гарвардах всяких.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:11 Ответить
Ну, на Вас же не діє. Мабуть, Ви в іще кращій школі вчилися…

А якщо без жартів, не треба перебільшувати рівень того совкового КҐБ. Кілька моїх однокурсників пішло туди служити після університету. Але то були середнячки: не найліпші й не безнадійні трієчники. Пуйло теж насправді з таких.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:26 Ответить
Але треба визнати, що їх методи все-таки досить дієві.
Вибори в Польщі, Чехії, в США і Україні. Всі праворадикальні рухи Європи фінансуються і підтримуються руснею. Впевнений, до інформаційної перемоги запалєстінцєв русня теж приклала руку (аналогія з нашим 2 травня в Одесі, коли невдале захоплення міста швидко переросло у план "Б" - "сакральная жєртва" - аналогія з подіями 7 жовтня 2023 року.)
Були і спогади Меркель про те, як проходили перемовини з ******, де він використав великий спектр психологічних прийомів для виснаження своїх опонентів.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:31 Ответить
і що кому хочете довести? що зло править на Землі? Так це всім ясно. Це не кацапи такі розумні, а вони лише частина темних сил. Частина пекла, що Рейган назва "Імперією зла". Якщо йде кацап і кинув кізяк на ваше подвір`я чи ще щось, то шо він розумний чи крутий? Він покидьок для котрого немає ні честі, ні совісті нічого людського. У кого які мірила в житті!
показать весь комментарий
19.12.2025 13:45 Ответить
То довга розмова.

У США кілька разів бував уже в цьому столітті (востаннє, здається, 2017 р.), то був щиро вражений масою гопоти-бидлоти яку бачив на вулицях. Ідеш містом (Нью-Йорк, Чікаґо), а назустріч тобі всуціль якісь фріки або за всіма ознаками тупаки - нема в кого й дорогу спитати. Ще тоді я подумав: від цієї публіки добра не чекай. Вони собі й обрали, хто їм милий.

До перемоги запалестинців долучився неабияк і сам Ізраїль, що не раз і не два показав себе з боку геть аморального (мені в очах стоять масні перезирання Натаньяху з пуйлом на безсмертному параді).

Вибори тепер у багатьох країнах дають химерні результати, бо впали фільтри. Кожен недоумок дістав змогу себе афішувати в Інтернеті - й раптом виявилося, що таких самих, як він, недоумків - більшість. І перемогла засада "хай мною керує такий, як я" замість "хай мною керує ліпший за мене". Наслідки в Україні бачимо наочно, в інших країнах вони не забаряться. У тій таки Гамериці (кажуть) уже настає протверезіння… На яку міру - сказати тяжко.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:59 Ответить
Якщо конкретно по цьому висловлюванню *****, то он вище коментар від Usp Bu який непогано ілюструє один з ефектів, на який воно і було розраховано.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:02 Ответить
А система никогда и не держится на ярких личностях. Как раз именно держится на обычных , серых, рядовых. Такие всегда исполнительны. Тем более в спецслужбах. КГБ система очень сильная. Давно все знают. Мы эту машину не поламаем. Систему ломают только более сильной системой.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:38 Ответить
Знову ж: не варто перебільшувати. Свій Совєтський Союз КҐБ успішно просрало. Властиво, в останні роки люди туди йшли працювати з мотивів шкурно-матеріяльно-халявних (квартира, зарплатня, пенсія). Недаремно ж 1991 року серед них не знайшлося ідейних, щоб по-справжньому поборотися за той совок.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:05 Ответить
Пропаганда не делает из людей идиотов, она изначальна на них рассчитана» Бернард Шоу,. Слід добавити селекцію яка відбувалася сторіччями.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:58 Ответить
Є пропаганда для неідіотів.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:00 Ответить
Для неідіотів є інформація. А, де її отримувати, як аналізувати і які висновки робити - це вже справа неідіотів.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:06 Ответить
Правильно підібрана інформація виконує роль пропаганди.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:08 Ответить
Це треба бути такій цинічній гниді... Я не знаю як таке уйобіще Бог терпить?...
показать весь комментарий
19.12.2025 13:10 Ответить
От нащо це тут? Щоб слабкі нервами громадяни псували собі здоров'я від безсилої люті, викликаної нахабною брехнею цієї істоти?
показать весь комментарий
19.12.2025 13:10 Ответить
Мабуть у бункер ***** замість кисню потрапив другий газ?
показать весь комментарий
19.12.2025 13:10 Ответить
Не потрапив - а найближчим часом потрапить.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:15 Ответить
От нахрена цього маразматика так детально тут цитувати? Всі давно знають його маразматичні висери він нічого нового тим більше розумного не скаже!
показать весь комментарий
19.12.2025 13:10 Ответить
Ну, от, ще один "ЛОМ", причому центральний, який крутить-вертить на ***** будь-яку історію: хоч середньовіччя, хоч древню, хоч вчорашніх днів. І що - за такі публікації, Денисе, ти накажеш мені адмінів сварити?
показать весь комментарий
19.12.2025 13:10 Ответить
Та коливже бог знищить те утворення парашастан щоб не залишилось ні однієї потвори тільки тварини і один суцільний заповідник
показать весь комментарий
19.12.2025 13:11 Ответить
перхоть подосиновая...
показать весь комментарий
19.12.2025 13:11 Ответить
Маніяк зажди перекладає провину за напад на свою жертву, завжди!!
показать весь комментарий
19.12.2025 13:13 Ответить
типове *****......
показать весь комментарий
19.12.2025 13:13 Ответить
КАЦАПІВ ЗАВЖДИ ВБИВАТИМУ
ЧОМУ?
БО ТЕРПЛЯТЬ ТАКОГО КРЕТИНА ПРИ ВЛАДІ

ТАК, НАШ НА ЙОГО ФОНІ ЩЕ РОЗУМНИК 😁
показать весь комментарий
19.12.2025 13:14 Ответить
Ви і почали в 2014. Крим - це Україна.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:14 Ответить
навіть не буду коментувати ,для цього треба психіатр
показать весь комментарий
19.12.2025 13:15 Ответить
так і трамп говорив, що це Україна напала і до того ж не виконала умови домовленності щодо за 3 дні.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:16 Ответить
"Валодька нісьот чуш"
показать весь комментарий
19.12.2025 13:16 Ответить
Іди *****.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:19 Ответить
Ми здєсь нє прічьом, нас абманулі надулі, кінулі.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:19 Ответить
За смерті своїх людей теж ти,курва,не відповідальний?.Ти ,****** ботексна,сунеш свій ніс куди собака хєр суне.Все що ти буровиш це для виправдання агресії перед зазомбованим населенням *********.Погано те що тебе не чекає ешафот з петлею бо від Нюрнберга води багато витекло і тепер не вішають,а треба б було для тебе виключення зробити.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:20 Ответить
Неофашист сраний! Собакоподібна істота повчає світ Гомо Сапієнс...
показать весь комментарий
19.12.2025 13:20 Ответить
В мирні угоди треба вписати фізичну ліквідацію ху-ла і всього його оточення. Інакше миру не буде.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:23 Ответить
Україна також не буде відповідальна за знищення мільйонів кацапів, це кацапстан почав війну проти України!
показать весь комментарий
19.12.2025 13:23 Ответить
А хто напав на Україну у 1918 році? То може художник невинуватий?
показать весь комментарий
19.12.2025 13:24 Ответить
https://t.me/sotaproject/107045 Военный на «Прямой линии» Путина забыл текст. Ведущим пришлось ему подсказывать

Командир штурмовой роты калмык Наран Очир-Горяев был специально приведен в зал «Прямой линии», чтобы рассказать о «зверствах ВСУ» при захвате армией РФ Северска.

Тем не менее военный, «начинавший простым водителем» не смог сформулировать, что же испытывали мирные жители - и ведущей пришлось подсказывать ему, что они «находились в страхе», когда город контролировали ВСУ.

В дальнейшем совместными усилиями ведущих и Путина Очир-Горяев смог сообщить, что при отходе ВСУ якобы расстреливали жителей города при отходе.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:25 Ответить
Ну ОК. спробуємо рухатися у руслі твоєї збоченої логіки. Але хто тоді відповідальнийза смерті людей в Україні? Чиї снаряди, бомби, ракети та кулі їх вбивали? Хто руйнував їхні будинки? Хто їх катував? Війська НАТО? Американці?

І якщо ти так переймалося долею твоєї улюбленої лугандонії, то чому одразу її е визнало? Чому не ввело туди війська як в Криму? Ти ж вихвалялося, що ви Крим захопили без жодного пострілу. Що тут заважало?
показать весь комментарий
19.12.2025 13:26 Ответить
Ето нє ми, нас там нєт. Просто ходячий анекдот.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:31 Ответить
******. Мабуть Республіка Конго почала.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:43 Ответить
- "Я не чувствую себя ответсвенным за изнасилованных и убитых мною женщин и детей. Не я их провоцировал одиноким прохождением безлюдными посадками", заявил Чикатило
показать весь комментарий
19.12.2025 13:51 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 13:59 Ответить
Цю свою блювоту кремлівський маніак вивчив на пам'ять але у цьому світі вона не пройде даже в Гаагі. А ось у чорта з кобзоном може базікати до всирачки!
показать весь комментарий
19.12.2025 14:01 Ответить
всі маньяки так говорять
показать весь комментарий
19.12.2025 14:05 Ответить
А хто це "прінял рєшєніє о началє спєціальной ваєнной апераціі"? -- https://www.youtube.com/watch?v=iPvB_TcItgQ
показать весь комментарий
19.12.2025 14:08 Ответить
Суміш вепса та жидовки дала такий результат.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:08 Ответить
Потвора кацапська
показать весь комментарий
19.12.2025 14:34 Ответить
А як же ота *****: «Я принял решенме о начале СВО!» ?
показать весь комментарий
19.12.2025 14:35 Ответить
Яка цинічна брехлива рашиська істота ,одного всі бажают коли ти здохнеш ,а твій огидний "русский мир" буде на звалищі історії
показать весь комментарий
19.12.2025 14:38 Ответить
А ви від ***** чогось іншого чекали?
показать весь комментарий
19.12.2025 14:41 Ответить
***** знає,що він ******,світ знає,що ***** ******,***** знає,що весь світ знає,що він ******,але ***** продовжує ******и.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:41 Ответить
Це війська НАТО напали на Росію і Москву зрівняли з землею. Це надовго.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:48 Ответить
Якщо ти ***** захищав буцімто людей то землю навіщо забрав
показать весь комментарий
19.12.2025 14:48 Ответить
Гори у пеклі. Разом з Гітлєром. Той теж «не був винний»
показать весь комментарий
19.12.2025 15:22 Ответить
 
 