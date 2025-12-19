Мы не считаем себя ответственными за смерти людей в Украине, не мы начали эту войну, - Путин. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин не считает РФ виновной в гибели людей в Украине.

Об этом он сказал во время "прямой линии", передает Цензор.НЕТ.

Заявление диктатора

"Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начали эту войну. Эта война была начата после государственного переворота в Украине в 2014 году", - сказал он.

Другие заявления Путина

Диктатор Путин заявил, что Россия готова завершить войну в Украине на условиях, которые он озвучивал летом 2024 года.

Также он назвал "грабежом" попытки Евросоюза разблокировать замороженные активы РФ для оказания помощи Украине.

