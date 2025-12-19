РУС
Большинство украинцев открыты к переговорам о мире, но более 70% отвергают уступки России без надежных гарантий безопасности, - КМИС

Общественное мнение в Украине относительно войны и мира остается стабильным, и среди населения сформировался "своеобразный консенсус".

Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий, передает Цензор.НЕТ.

Мирные переговоры

По его словам, большинство украинцев готовы к переговорам и даже к тяжелым компромиссам, однако более 70% граждан отвергают официальное признание оккупированных территорий российскими, вывод украинских войск из подконтрольных территорий, существенное сокращение армии и отсутствие надежных гарантий безопасности. Такой показатель остается неизменным с сентября.

Замораживание линии фронта

В то же время, по результатам опросов, более 70% украинцев были готовы принять вариант, предложенный Европой, который предусматривает замораживание линии фронта при условии получения Украиной гарантий безопасности и без официального признания оккупированных территорий частью РФ. "Украинцы не являются препятствием для достижения мира политико-дипломатическим путем", - подчеркнул Грушецкий.

Ухудшение эмоционального состояния

Социолог также отметил, что около 70% граждан сообщают об ухудшении психоэмоционального состояния из-за войны, а 63% готовы терпеть ее столько, сколько будет необходимо для достижения приемлемых для Украины условий. Только 9% опрошенных ожидают завершения войны до начала 2026 года.

По словам главы КМИС, большинство украинцев воспринимают Россию как экзистенциальную угрозу и не верят в "простые решения". Даже в случае возможных договоренностей с гарантиями безопасности, значительная часть респондентов считает, что РФ может снова начать агрессию против Украины.

Топ комментарии
+13
Це порожнякове опитування . Який сенс опитувати тилових пенісіонерів , патріотичних жіночок та різних "інвалідів". Їх думка не має жодної ваги - бо не їм воювати . Опитування має проводитися по простому принципу - чи згоден ти за свої слова відоповідати зі зброєю в руках ? Хочеш - кордони 91 - проблеме немає - автомат в зуби і вперед в окопи , не хочеш віддавати донбас - дрон в руки і в покровськ ,якийсь інший варіант - відповідай особисто, а не з тилової командирської посади за 50 км від лінії.
Так має виглядати реальне опитування - а мрії-фантазії юних казарінців-іллєнків -ільченків.
Як писав Насім Талеб - значення має одне - чи "твоя шкура в грі" - якщо ні .це все від лукавого ....
показать весь комментарий
19.12.2025 12:36 Ответить
+9
Є давнє стійке відчуття, що КМІС обслуговує замовлення Банкової. Дуже "вчасні" опитування і дуже розлогі коментарі для "впарювання" отриманих результатів у інфопростір. А хто пам'ятає їхні викривлені опитування на замовлення Медведчука чи Тимошенко - не дивується цьому.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:34 Ответить
+6
У США гарантії допоки пишуться тільки вилами по воді
показать весь комментарий
19.12.2025 12:23 Ответить
У США гарантії допоки пишуться тільки вилами по воді
показать весь комментарий
19.12.2025 12:23 Ответить
Є давнє стійке відчуття, що КМІС обслуговує замовлення Банкової. Дуже "вчасні" опитування і дуже розлогі коментарі для "впарювання" отриманих результатів у інфопростір. А хто пам'ятає їхні викривлені опитування на замовлення Медведчука чи Тимошенко - не дивується цьому.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:34 Ответить
Так і є. Всі опитування проплачені. Он главком проводив опитування, 66% взагалі підтримують ті 28 пунктів, аби був мир.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:24 Ответить
1. Главком викуплений баригами від Банкової. Давно, і це не секрет.
2. Опитування авдиторії якогось сайту - це івент для дебілів. Нормальне соціологічне дослідження має жорсткі вимоги до виборки опитуваних - вік, стать, освіта, місто-село, мова спілкування, рівень доходу і ще мільйон факторів. Правильно скласти виборку - це серйозна професійна задача. Це типу модель нації в мініатюрі. А опитування хз кого на сайті - це гівно з лопати.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:41 Ответить
Не всі опитування проплачені. Я не всі Дениси - Шмигалі. Мова йде про конкретно це.
Щойно починається про "усі" - це рівень бабок на лаві.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:44 Ответить
Опитування КМІС: Як патологічна брехня стає соціологією?!
https://www.youtube.com/watch?v=jvMPiSLGhBo
показать весь комментарий
19.12.2025 19:49 Ответить
Це порожнякове опитування . Який сенс опитувати тилових пенісіонерів , патріотичних жіночок та різних "інвалідів". Їх думка не має жодної ваги - бо не їм воювати . Опитування має проводитися по простому принципу - чи згоден ти за свої слова відоповідати зі зброєю в руках ? Хочеш - кордони 91 - проблеме немає - автомат в зуби і вперед в окопи , не хочеш віддавати донбас - дрон в руки і в покровськ ,якийсь інший варіант - відповідай особисто, а не з тилової командирської посади за 50 км від лінії.
Так має виглядати реальне опитування - а мрії-фантазії юних казарінців-іллєнків -ільченків.
Як писав Насім Талеб - значення має одне - чи "твоя шкура в грі" - якщо ні .це все від лукавого ....
показать весь комментарий
19.12.2025 12:36 Ответить
О, одразу біжить москвобот зі своїм "автомат в зуби і вперед в окопи". Лютневий акаунт. В лютому лапті на сайті багато бот-акаунтів нареґали.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:46 Ответить
Тобто відповідати за свої слова - це москвобот? Незламний еміграт в Словакії готовий воювати за Україну до кінця ? Головне ,щоб візу продовжили і не забрали допомогу ?
показать весь комментарий
19.12.2025 18:51 Ответить
А шо тут такого .Чи справжні патріоти для цього не народжені.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:53 Ответить
"В лютому лапті на сайті багато бот-акаунтів нареґали."
Це зрозуміло. Коли економіка руйнується, то вже не до тонких дискусійних реверансів. На нашому місцевому сайті, в Одесі абсолютно така ж картина. Тепер у них, зважаючи на все, повна мобілізація всіх інтернет "воїнів". А як затято вони відбиваються, и плюси один одному ставлять, ну просто смішно, до сліз
Всі їх методички, як під копірку - ми і державність втратили і воювати нема кому, а головне, дуже швидко повинні поспішати йти на всі можливі компроміси ну і природно, готуватися до наступної війни.
показать весь комментарий
19.12.2025 22:41 Ответить
Ты прав , нет смысла в каких либо опросах. Есть закон, и соответствующие гос органы обязаны обеспечить его выполнение. А пять ли там лет тюрьмы за ухилянство или более креативные наказания это уже детали.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:12 Ответить
Я пропоную - ще один закон ввести - "незламних емігрантів " зразу екіпірувати ,депортувати і відправляти на фронт прямим рейсом - а все інше - це деталі ...
показать весь комментарий
19.12.2025 19:16 Ответить
Цілком підтримую. І дуже радий що ти не заперечуєшь вже діючим законам о захисті країни. До речі, ти вже відновив свої данні в ТЦК?
показать весь комментарий
19.12.2025 21:40 Ответить
я не маю виконувати роботу держслужбовців ,яким я оплачую зарплату.... Зустрічне питтання - коли незламний емігрант повернеться захищати країну ?
показать весь комментарий
19.12.2025 22:15 Ответить
Тобто це ТЦК повинно тебе зловити щоб обновити твої данні? Чо ж тоді ти скаржився на бусіки які ти в глаза ніколи не бачив?
Що стосується мене, я приїду коли відновлять мені український закордонний паспорт. А так що мені там робити? В ЗСУ мене не візьмуть з американським паспортом , а в іноземний легіон -- з українським громадянством.
А тобі скільки грошей чи років ув'язнення ( або комбінації з двох) не вистачає до підписання контракту з ВС РФ?
показать весь комментарий
20.12.2025 00:13 Ответить
По перше, як людині з вадами розумового розвитку пояснюю - є закон який діє з 2017 року,по якому тцк може ОТРИМАТИ ВСІ мої дані,які захоче з державного реєстру.І може ОНОВЛЮВАТИ ЇХ ХОЧ щодня. По друге , я не військовозобов'язаний
По третє вертаємося до тебе емігранта сцикуна ,який закликає всіх воювати, втікши з країни - коли чекати додому?
показать весь комментарий
20.12.2025 01:11 Ответить
Я тебе уже ответил. Ты когда ответишь на мой вопрос?
показать весь комментарий
20.12.2025 02:08 Ответить
Читий уважно вище комент - доки не дійде...
показать весь комментарий
20.12.2025 03:12 Ответить
Я тебя спросил сколько денег или лет тюрьмы тебе не хватает что бы подписать контракт с ВС РФ.
показать весь комментарий
20.12.2025 10:46 Ответить
Ти Куп'янськ вже взяв, чи ще треба трошки почекати?
показать весь комментарий
19.12.2025 22:45 Ответить
Хочеш дізнатися чи можна вже тобі заходити мародерити? Спитай у своїх бурятів))
показать весь комментарий
19.12.2025 23:03 Ответить
100%
показать весь комментарий
19.12.2025 12:38 Ответить
Всі наші проблеми зараз сконцентровані в наслідках дурацього вибору 2019. Треба тотальне перезавантаження влади. Країна потребує вибори.
Зараз наша Армія воює зі зв'язаним руками, зараз бардак і хаос в економіці, бардак і хаос в держуправлінні, зараз країну пожирає з середини грандіозний рівень корупції. Все це треба виправляти, а потім вже щось підписувати з х-лом.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:38 Ответить
Bloomberg розкрив деталі гарантії безпеки для України, які вдалося узгодити між ЄС та США

Як вони працюватимуть:
- У разі поновлення бойових дій "українські військові будуть виступати першою лінією оборони, а партнери та союзники України швидко вживатимуть дипломатичних заходів з деескалації конфлікту".
- А військові так званої країн "Коаліції Охочих" будуть розміщені "подалі від лінії фронту для зміцнення довіри", цитує видання.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:39 Ответить
знов розводять
показать весь комментарий
19.12.2025 12:47 Ответить
і як це підсилить ЗСУ і зупинить пу?
показать весь комментарий
19.12.2025 15:17 Ответить
https://t.me/bryhynets/33606 Олександр БРИГИНЕЦЬ:
🌀ФОРМУЛА СТРАХУ. КМІС «не підтверджує достовірність».

КМІС відхрестився від «свіжих рейтингів», у яких лідирують партії Залужного, Порошенка і Білецького.
Але зверніть увагу не на факт, а на формулювання. КМІС не сказав, що це фейк. КМІС не сказав, що таких даних не існує. КМІС сказав: «ми не можемо підтвердити достовірність».
Це не спростування. Це - юридичний відступ.
І тут виникає логічне припущення: їх просто залякали.
Бо КМІС прямо визнає:
- вони проводять закриті сценарні дослідження;
- результати не для публікації;
- партнерам заздалегідь забороняють їх поширювати.
А тепер згадаємо контекст.
Влада: - тестує онлайн-голосування;
- ********** ідею «виборів у смартфоні»;
- паралельно атакує НАБУ і ВАКС;
- і смертельно боїться будь-якої неконтрольованої соціології.
Схоже, КМІС думав, що влада готується до виборів. А виявилося - вона готується контролювати результат.
І коли в публічному просторі раптом з'являються цифри, де лідери - не з Банкової,
реакція системи миттєва:
- тиск,
- дзвінки,
- «поясніть ситуацію».

Тому й з'являється ця слизька формула: «ми не підтверджуємо достовірність»; Не «не було».; Не «брехня». - А саме - відхід убік.
❗️Це небезпечний сигнал.
Бо якщо навіть КМІС змушений говорити так обережно, то питання вже не в рейтингах. Питання в тому, чи дозволять узагалі комусь говорити правду перед "виборами в смартфоні".
І так - це дуже каламутна історія.
Саме тому вона і важлива.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:40 Ответить
не думав шо бригинець такий кретин...
голосувати треба звісно по смартфону по бенк-ід
але не в дії а у новій відкритій на читання базі даних
показать весь комментарий
19.12.2025 18:04 Ответить
І ***** зрадіє такому голосуванню.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:46 Ответить
ти його мама? звідки знаеш?
взагалі до чого тут *****?
показать весь комментарий
19.12.2025 20:00 Ответить
***** обісцяє припинення вогню в обмін на голосування "українців" проживаючих в мордорі.
Варіанти два.
Перший. Визнання окупованих територій кацапськими. Відновлення дипстосунків. Відкриття дільниць.
Другий. Голосування у смартфоні.
Хто буде контролювати і рахути?
показать весь комментарий
19.12.2025 21:17 Ответить
робиться відкрита на читання база
показать весь комментарий
20.12.2025 08:26 Ответить
Недавно мені телефонували з якоїсь соціологічної контори й ставили запитання. Я був щиро вражений їх безпорадним формульованням. Десь із п'ятого-шостого почав відповідати "не знаю", бо всі пропоновані альтернативи відповідей були або безглузді, або маніпулятивні. За деякий час "здох" телефон і мої інтелектуальні страждання на тому обірвалися.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:40 Ответить
Теперь понятно кто толпится у военкоматов, это и есть 70%.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:44 Ответить
Так, вони прийшли туди оновити відстрочку, підтвердити бронювання або просто там працюють.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:54 Ответить
Ні про яке визнання окупованої території не може йти взагалі мови.
Зі своєю територією до розуму довести не можуть,а ще лізуть вичужі землі.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:46 Ответить
Обісрані завжди питають ,а все у мене впорядку ззаду ,бо самі щось підозрюють
показать весь комментарий
19.12.2025 12:46 Ответить
https://t.me/putch111/60216 Путч. Русский - нах*й:
Чи довіряєте ви тому, кого вважаєте відповідальним за корупцію в Україні? Це той незручний момент, коли добре видно, що КМІС забрехався. Справа в тому, що за минулим опитуванням, проведеним цим інститутом пару днів тому, президенту Зеленському довіряли 61%, а от тепер несподівано - 59% вважають Зеленського відповідальним за корупцію.
Тобто лише 41% (100-59) теоретично може довіряти президенту інакше вийде абсурд - серед тих 61%, хто нібито довіряє йому, є 20%, хто звинувачує його у корупції!
показать весь комментарий
19.12.2025 12:58 Ответить
Вважаєте кримсько-доМбаське процвітання кращим?
показать весь комментарий
19.12.2025 18:49 Ответить
Какие в звезду гарантии, с Ираном несколько лет договаривались всем миром о ядерной сделке, всё порешали подписали в конце концов, пришёл Трамп к власти и в первый же день порвал все документы выкинув в мусорную корзину, сказав "Всё это фуфло".
показать весь комментарий
19.12.2025 13:10 Ответить
Під кервництвом мордорського ставленика прийде процвітання України? Серйозно?
показать весь комментарий
19.12.2025 18:51 Ответить
А ще люди хочуть бути багатими, впливовими, красивими, здоровими і вічно молодими. І що з того?
показать весь комментарий
19.12.2025 21:48 Ответить
"Люди втомилися від постійних обстрілів, повітряних тривог і невизначеності,"
Поки живі всі ті, хто хоче тебе вбити, спокою не буде. Тому вихід один - боротися.
показать весь комментарий
19.12.2025 22:50 Ответить
Дай пу мізинець, так він не тільки руку, а все заглотить
показать весь комментарий
19.12.2025 15:14 Ответить
звісно "воювати" під керівництвом земразі то є безнадійна справа...
хто б сперечався
показать весь комментарий
19.12.2025 18:06 Ответить
Брехливий довбаний КМІС !
показать весь комментарий
19.12.2025 18:56 Ответить
Кого опитували - пенсіонерів? Тих хто живе за рахунок бюджету?
показать весь комментарий
19.12.2025 19:12 Ответить
Треба було ще в Канаді опитування зробити, там самі патріотичніші і войовничі сидять. За словами конгресу українців Канади хочуть залишитись 100т із 300т заїхавших по тимчасовій візі.
показать весь комментарий
19.12.2025 20:35 Ответить
Дивні питання щодо поступок Україною!
Чому не виникають питання на які поступки піде малососія?
показать весь комментарий
20.12.2025 09:00 Ответить
 
 