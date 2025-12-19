Большинство украинцев открыты к переговорам о мире, но более 70% отвергают уступки России без надежных гарантий безопасности, - КМИС
Общественное мнение в Украине относительно войны и мира остается стабильным, и среди населения сформировался "своеобразный консенсус".
Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий, передает Цензор.НЕТ.
Мирные переговоры
По его словам, большинство украинцев готовы к переговорам и даже к тяжелым компромиссам, однако более 70% граждан отвергают официальное признание оккупированных территорий российскими, вывод украинских войск из подконтрольных территорий, существенное сокращение армии и отсутствие надежных гарантий безопасности. Такой показатель остается неизменным с сентября.
Замораживание линии фронта
В то же время, по результатам опросов, более 70% украинцев были готовы принять вариант, предложенный Европой, который предусматривает замораживание линии фронта при условии получения Украиной гарантий безопасности и без официального признания оккупированных территорий частью РФ. "Украинцы не являются препятствием для достижения мира политико-дипломатическим путем", - подчеркнул Грушецкий.
Ухудшение эмоционального состояния
Социолог также отметил, что около 70% граждан сообщают об ухудшении психоэмоционального состояния из-за войны, а 63% готовы терпеть ее столько, сколько будет необходимо для достижения приемлемых для Украины условий. Только 9% опрошенных ожидают завершения войны до начала 2026 года.
По словам главы КМИС, большинство украинцев воспринимают Россию как экзистенциальную угрозу и не верят в "простые решения". Даже в случае возможных договоренностей с гарантиями безопасности, значительная часть респондентов считает, что РФ может снова начать агрессию против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2. Опитування авдиторії якогось сайту - це івент для дебілів. Нормальне соціологічне дослідження має жорсткі вимоги до виборки опитуваних - вік, стать, освіта, місто-село, мова спілкування, рівень доходу і ще мільйон факторів. Правильно скласти виборку - це серйозна професійна задача. Це типу модель нації в мініатюрі. А опитування хз кого на сайті - це гівно з лопати.
Щойно починається про "усі" - це рівень бабок на лаві.
https://www.youtube.com/watch?v=jvMPiSLGhBo
Так має виглядати реальне опитування - а мрії-фантазії юних казарінців-іллєнків -ільченків.
Як писав Насім Талеб - значення має одне - чи "твоя шкура в грі" - якщо ні .це все від лукавого ....
Це зрозуміло. Коли економіка руйнується, то вже не до тонких дискусійних реверансів. На нашому місцевому сайті, в Одесі абсолютно така ж картина. Тепер у них, зважаючи на все, повна мобілізація всіх інтернет "воїнів". А як затято вони відбиваються, и плюси один одному ставлять, ну просто смішно, до сліз
Всі їх методички, як під копірку - ми і державність втратили і воювати нема кому, а головне, дуже швидко повинні поспішати йти на всі можливі компроміси ну і природно, готуватися до наступної війни.
Що стосується мене, я приїду коли відновлять мені український закордонний паспорт. А так що мені там робити? В ЗСУ мене не візьмуть з американським паспортом , а в іноземний легіон -- з українським громадянством.
А тобі скільки грошей чи років ув'язнення ( або комбінації з двох) не вистачає до підписання контракту з ВС РФ?
По третє вертаємося до тебе емігранта сцикуна ,який закликає всіх воювати, втікши з країни - коли чекати додому?
Зараз наша Армія воює зі зв'язаним руками, зараз бардак і хаос в економіці, бардак і хаос в держуправлінні, зараз країну пожирає з середини грандіозний рівень корупції. Все це треба виправляти, а потім вже щось підписувати з х-лом.
Як вони працюватимуть:
- У разі поновлення бойових дій "українські військові будуть виступати першою лінією оборони, а партнери та союзники України швидко вживатимуть дипломатичних заходів з деескалації конфлікту".
- А військові так званої країн "Коаліції Охочих" будуть розміщені "подалі від лінії фронту для зміцнення довіри", цитує видання.
🌀ФОРМУЛА СТРАХУ. КМІС «не підтверджує достовірність».
КМІС відхрестився від «свіжих рейтингів», у яких лідирують партії Залужного, Порошенка і Білецького.
Але зверніть увагу не на факт, а на формулювання. КМІС не сказав, що це фейк. КМІС не сказав, що таких даних не існує. КМІС сказав: «ми не можемо підтвердити достовірність».
Це не спростування. Це - юридичний відступ.
І тут виникає логічне припущення: їх просто залякали.
Бо КМІС прямо визнає:
- вони проводять закриті сценарні дослідження;
- результати не для публікації;
- партнерам заздалегідь забороняють їх поширювати.
А тепер згадаємо контекст.
Влада: - тестує онлайн-голосування;
- ********** ідею «виборів у смартфоні»;
- паралельно атакує НАБУ і ВАКС;
- і смертельно боїться будь-якої неконтрольованої соціології.
Схоже, КМІС думав, що влада готується до виборів. А виявилося - вона готується контролювати результат.
І коли в публічному просторі раптом з'являються цифри, де лідери - не з Банкової,
реакція системи миттєва:
- тиск,
- дзвінки,
- «поясніть ситуацію».
Тому й з'являється ця слизька формула: «ми не підтверджуємо достовірність»; Не «не було».; Не «брехня». - А саме - відхід убік.
❗️Це небезпечний сигнал.
Бо якщо навіть КМІС змушений говорити так обережно, то питання вже не в рейтингах. Питання в тому, чи дозволять узагалі комусь говорити правду перед "виборами в смартфоні".
І так - це дуже каламутна історія.
Саме тому вона і важлива.
голосувати треба звісно по смартфону по бенк-ід
але не в дії а у новій відкритій на читання базі даних
взагалі до чого тут *****?
Варіанти два.
Перший. Визнання окупованих територій кацапськими. Відновлення дипстосунків. Відкриття дільниць.
Другий. Голосування у смартфоні.
Хто буде контролювати і рахути?
Зі своєю територією до розуму довести не можуть,а ще лізуть вичужі землі.
Чи довіряєте ви тому, кого вважаєте відповідальним за корупцію в Україні? Це той незручний момент, коли добре видно, що КМІС забрехався. Справа в тому, що за минулим опитуванням, проведеним цим інститутом пару днів тому, президенту Зеленському довіряли 61%, а от тепер несподівано - 59% вважають Зеленського відповідальним за корупцію.
Тобто лише 41% (100-59) теоретично може довіряти президенту інакше вийде абсурд - серед тих 61%, хто нібито довіряє йому, є 20%, хто звинувачує його у корупції!
Поки живі всі ті, хто хоче тебе вбити, спокою не буде. Тому вихід один - боротися.
хто б сперечався
Чому не виникають питання на які поступки піде малососія?