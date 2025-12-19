Большинство украинцев открыты к переговорам о мире, но более 70% отвергают уступки России без надежных гарантий безопасности, - КМИС

Общественное мнение в Украине относительно войны и мира остается стабильным, и среди населения сформировался "своеобразный консенсус".

Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий, передает Цензор.НЕТ.

Мирные переговоры

По его словам, большинство украинцев готовы к переговорам и даже к тяжелым компромиссам, однако более 70% граждан отвергают официальное признание оккупированных территорий российскими, вывод украинских войск из подконтрольных территорий, существенное сокращение армии и отсутствие надежных гарантий безопасности. Такой показатель остается неизменным с сентября.

Замораживание линии фронта

В то же время, по результатам опросов, более 70% украинцев были готовы принять вариант, предложенный Европой, который предусматривает замораживание линии фронта при условии получения Украиной гарантий безопасности и без официального признания оккупированных территорий частью РФ. "Украинцы не являются препятствием для достижения мира политико-дипломатическим путем", - подчеркнул Грушецкий.

Ухудшение эмоционального состояния

Социолог также отметил, что около 70% граждан сообщают об ухудшении психоэмоционального состояния из-за войны, а 63% готовы терпеть ее столько, сколько будет необходимо для достижения приемлемых для Украины условий. Только 9% опрошенных ожидают завершения войны до начала 2026 года.

По словам главы КМИС, большинство украинцев воспринимают Россию как экзистенциальную угрозу и не верят в "простые решения". Даже в случае возможных договоренностей с гарантиями безопасности, значительная часть респондентов считает, что РФ может снова начать агрессию против Украины.

