2 996 80

"Мирное соглашение с РФ будет либо плохим, либо очень плохим, либо его не будет", - "слуга народа" Арахамия

арахамія

На нынешнем этапе переговоров заключение "хорошего мирного соглашения" с Россией пока невозможно.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, его цитирует "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

О мире с РФ

"Мы понимаем, все мыслящие люди, хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения, оно будет либо плохим, либо очень плохим, либо его не будет", - считает он.

В ответ на вопрос о вероятности заключения соглашения на этом этапе переговоров, Арахамия отметил, что при нынешнем давлении американцев, хотя оно и больше на Украину, чем на РФ, шанс есть, но "без участия американцев шансов на соглашение не будет".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Есть очень много нардепов, которые не могут и не хотят дальше работать в Раде, - "слуга народа" Арахамия

Надежные гарантии безопасности

  • Также, по его словам, Украине нужны прочные гарантии безопасности, поскольку Киев не согласится отдать россиянам Донецкую область – это наша "красная линия".

Вместе с тем Арахамия назвал аналог 5 статьи НАТО "слабым", потому что он предусматривает, что в случае военной агрессии страны НАТО в течение 72 часов должны собраться и провести консультации.

"Я извиняюсь, но 24 февраля за 72 часа мы почти потеряли страну. Нас это не устраивает. То есть должна быть конкретика: сколько оружия, какого оружия, сколько у нас армия, как она финансируется, какие у нас есть так называемые пакеты сдерживания - ракеты там и прочее", - добавил Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донбасс, ЗАЭС и репарации: Зеленский назвал вопросы, по которым нет согласия с США

Арахамия Давид (1002) война в Украине (7277)
Топ комментарии
+28
кінецць зе влади буде поганим або дуже поганим. але кінець буде
18.12.2025 21:32 Ответить
+10
За покарання кабміндічів, абрахамія мовчить, гнида на крові Українців!!
18.12.2025 21:48 Ответить
+9
З такими зрадниками як Арахімія вона буде дуже поганой.
18.12.2025 21:36 Ответить
кінецць зе влади буде поганим або дуже поганим. але кінець буде
18.12.2025 21:32 Ответить
За покарання кабміндічів, абрахамія мовчить, гнида на крові Українців!!
18.12.2025 21:48 Ответить
а чому йому щось говорити,коли він сам там замішаний.
18.12.2025 21:48 Ответить
наступна може бути ще гіршою. кого підсунть наріду за того і проголосують
18.12.2025 21:49 Ответить
Діду-забейте на все.посмотрите два фильма"Идеальные незнакомцы"Испания,16г. и "Место встречи" Италия,17 год.не пожалеете.отвлекитесь от баталий,все равно без толку.
18.12.2025 22:01 Ответить
прийняв пігулку "проносне" і його понесло....
Невже не розуміє, що його час закінчився після Стамбул - 2022?
18.12.2025 21:36 Ответить
" На нинішньому етапі переговорів укладення "гарної мирної угоди" з Росією поки що неможливе" ...значить не укладайте...
18.12.2025 21:34 Ответить
А підеш гарну угоду виборювати? Чи як завжди хтось має, поки ти на дивані сидітимеш?
18.12.2025 21:36 Ответить
500 000 мусорів підуть
18.12.2025 21:40 Ответить
Аякже, підуть)))
18.12.2025 21:46 Ответить
Ти питав хто має воювати - отримав відповідь.
18.12.2025 21:49 Ответить
Я не питав хто має, і так зрозуміло хто. Питання було до коментатора, чи він готовий робити те, про що пише.
18.12.2025 21:50 Ответить
Він не має бути готовий. Є 500 000 мусорів, прокурорів, тцк-унів що давали присягу.
18.12.2025 21:52 Ответить
Я тільки за, але як в нашій "справедливій" країні це організувати?
18.12.2025 21:54 Ответить
Загород-отрядами з європи. Мусорів на фронт
18.12.2025 21:55 Ответить
У АльКапоне був непоганий рецепт.
18.12.2025 21:57 Ответить
ядерна зброя дозволить отримати нормальну угоду.
показать весь комментарий
18.12.2025 21:42 Ответить
Навіть до нього дійшло, а до більшості місцевих писак все ніяк🤣.
18.12.2025 21:35 Ответить
Місцеві писаки живуть на телемарафоні
18.12.2025 22:10 Ответить
Так писаки не вояки.
А до закордонних патріотів і не дійде, бо там інфа від позитивних блогерів.
18.12.2025 22:22 Ответить
хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди

Це він на "лідера" натякає?
18.12.2025 21:35 Ответить
Ви не зробили яз за 4 роки - всіх під трибунал.
18.12.2025 21:35 Ответить
Жах! І за 4 перед тими 4 не зробили, і за 4 перед тими 4 що перед цими 4 не зробили і...
18.12.2025 21:37 Ответить
Всіх під трибунал починаючи з кучмана.
18.12.2025 21:39 Ответить
Я тільки за, але як це зробити🤔
18.12.2025 21:47 Ответить
Хай думають силовики, що існують на наші податки.
18.12.2025 21:51 Ответить
Майдан
18.12.2025 21:52 Ответить
Це ж було уже. Двічі. І кожного разу планка все падає
18.12.2025 22:17 Ответить
Планка впала виборцям свинуковича на голову 👍
18.12.2025 22:20 Ответить
так, і вони всі або дебіли, або зрадники.
18.12.2025 21:40 Ответить
18.12.2025 21:35 Ответить
Ну шо, в принципі сказав правду буде погана або дуже погана, це вам не Мінські угоди
18.12.2025 21:35 Ответить
**** брехлива
18.12.2025 21:36 Ответить
Хламіндіч у Касандри подався?
18.12.2025 21:36 Ответить
тупо перебрав всі можливі варіанти

геній з рашки, не інакше
18.12.2025 21:36 Ответить
Кацапи не хочуть миру і так все на нулі - шей цей урод "речь толкає"
18.12.2025 21:36 Ответить
З такими зрадниками як Арахімія вона буде дуже поганой.
18.12.2025 21:36 Ответить
Степан Хмара так і сказав в Верховній Раді цим ********* що вони є перекотиполе і авантюристи, їхнє завдання продати Україну і здриснути за кордон.
18.12.2025 21:43 Ответить
"Зеленського не вважаю за президента. Він підлий, хитрий та без моралі ... До влади прийшли ліквідатори України!, - Степан Хмара, політв'язень радянських концтаборів, Герой України".
18.12.2025 21:56 Ответить
Якщо маєте справу з ****** з народу , фінал абсолютно зрозуміло...
18.12.2025 21:39 Ответить
СБУ! Ау? А як агрохімія став депутатом без громадянства на протязі 5 років? Ау?
18.12.2025 21:40 Ответить
Сочинській мавпі грошей не підкинули з ОПи, от вона і підсирає потужному Боневтіку.
18.12.2025 21:41 Ответить
голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія
То Шуляк, то Арахамія, то ... сьогодні ще один 3.14дарас виник на фоні партії зелених - хто там взагалі керує тією "мафією"?
18.12.2025 21:43 Ответить
Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, - трамп про мирну угоду

Він каже, що чим більше територій окупує рф, тим складніше стає вести переговори, оскільки позиція кремля стає більш жорсткою.
18.12.2025 21:43 Ответить
Ще та рижа ******* халва.
18.12.2025 21:51 Ответить
Це теж потрібно мати "талант" такими уродами набити "слуг" - хто їх окучував на виборах - Розумков?
18.12.2025 21:43 Ответить
але "без участі американців шансів на угоду не буде".
- чому ? Багато хто , замість США , може бути посередником ...
18.12.2025 21:46 Ответить
І куди ж втече цей ублюдок і ХТО йому дозволить це зробити з нової вдади.??
Лакмусовий папірець для оцінки нових глистів, які прийдуть до влади(((.
18.12.2025 21:48 Ответить
Так вони можуть втекти ще до інаугурації Порошенка або Залужного.
показать весь комментарий
18.12.2025 22:00 Ответить
aрахамія поїде на росію після виконання завдання по знищенню всіх українців а може залишиться жити там де і живе зараз якщо українці не прокинутися і не зрозуміють що їх ведуть на погибель. Як свого часу євреї йшли вулицями Києва в Бабий Яр думаючи що їх "вивезуть в Палестину". "Думали німці культурний народ"....
18.12.2025 22:08 Ответить
той випадок, коли найкраще - мовчати!
18.12.2025 21:48 Ответить
Віддайте його назад в зоопарк!
18.12.2025 21:50 Ответить
це українцям за те що колективно обісрали мінські домовленості
не умієте цінувати подарунки долі
18.12.2025 21:50 Ответить
за Зеленським я визнаю лише одну провину - з собою він привів купу довб@**** з вулиці!
18.12.2025 21:51 Ответить
Голосування по відкритих списках. Населення вибрало таких собі подібних.
18.12.2025 22:25 Ответить
КІНЕЦЬ АГРОХЛАМІЇ БУДЕ АБО ПОГАНИМ,
АБО ДУЖЕ ПОГАНИМ,
ЩЕ НЕ ВСІ ПЛІВКИ ОПУБЛІКУВАЛИ,
ТА ЩЕ НЕ ПОВНІСТЬЮ ТИСКИ ЗАКРУТИЛИ БРИТИ ЖИДОБРАМОВИЧУ,ПОКИ ЩЕ ТІЛЬКИ челсі,А СКОРО ВІН ПОЧНЕ ГОВОРИТИ.
18.12.2025 21:51 Ответить
Абхазу не звикати. Проїбав кацапам Абхазію і з'їбався, проїбе Україну і з'їбеться. Йому не в перше
18.12.2025 21:51 Ответить
Зелені омани готують українцям спочатку капітуляцію а потім як на росії кажуть "окончатєльноє решение украинского вопроса".
18.12.2025 21:52 Ответить
Скотина...
18.12.2025 21:53 Ответить
«Їх нічого не пов'язує з Україною. Перекоти-поле, яке не має коренів, у них лише гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть. Давайте не допустимо, вся наша українська аудиторія. Як тільки вони спробують проголосувати в другому читанні, ми повинні всі українці, хто має совість і відповідальність, прийти сюди і просто ось цю падаль, покидьків викинути. Бо аргументів вони не знають, переконувати це приниження, і даремна трата часуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%86%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8].»
18.12.2025 21:53 Ответить
"Біда України в тому, що нею правлять люди, яким вона не потрібна"- Михайло Грушевський.
Більше і сказати нічого...
18.12.2025 21:56 Ответить
В'ячеслав Липинський - наголошував, що без власної еліти й відповідальності самих українців держава не втримується.
Іван Франко - писав про необхідність, щоб українці самі стали «господарями у власному домі».
В'ячеслав Чорновіл - у різних виступах підкреслював, що ніхто не збудує Україну замість українців.
18.12.2025 22:10 Ответить
Суки, поки вас не було, всі угоди були хороші! Щоб ви здохли, зелені гниди.
18.12.2025 21:57 Ответить
Невже гірше "Мінського договорняка", який більшість вкраїнчиків не читали, але за який висловили своє вагоме, 73 відсоткове "Фе!" Порошенку в 2019?
Професійних дипломатів, які витягли Україну з окупації в 2014 залучати будете, чи продовжите командою молодих та ненажерливих не політиків, НЕ дипломатів здавати *****?
18.12.2025 22:01 Ответить
хто дав право чужинцю, який навіть не народився на цій землі, вирішувати долю 🇺🇦 народу та держави?
женіть цю наволоч
18.12.2025 22:05 Ответить
Кінець ВСІХ Слуг Народа також буде буде або поганим, або дуже поганим, але він буде обов'язково.
18.12.2025 22:06 Ответить
Слуг Народа? Якого народу ви не думали, може російського? Можливо закінчать в багатстві і про них будуть складати легенди зате що народ який всі намагалися знищити тисячу років вони знищили хитрістю і підлістю за декілька. Земля України безцінна.
18.12.2025 22:15 Ответить
А як не буде то що, війна якось вирішиться сама собою і не треба буде підписувати жодної угоди колись потім?
18.12.2025 22:07 Ответить
Розумнячив, довго думав щоб сказати.
18.12.2025 22:08 Ответить
Арахамія краде з бюджету або багато, або дуже багато. Третього не дано.
18.12.2025 22:10 Ответить
Абхазкій "капітам ачівіднасть".
18.12.2025 22:10 Ответить
Давно цей персонаж не изрекал перлин мудрості.
18.12.2025 22:11 Ответить
а от і перемовник від Бога проклюнувся..
с просипом вас остап сулейман берта маріа аграхієнко...
іде двіжуха!
18.12.2025 22:12 Ответить
А навіщо Україні погана чи дуже погана угода про мир?! Шо вона гарантує?! То ми для неї віддали всі наші корисні копалини Трампону Трампаксу, то весь запад заради неї боролися с ****** і життя українці віддавали?!
Як що мені якась **** напише, то йди воювати в окопи, то готовий і мій син зараз на Покровському напрямку.
18.12.2025 22:18 Ответить
Орахомии как говорящей голове дал изадание подготовить украинцев к продаже их оптом оркам, чтобы З и его подельники могли вовремя смыться под амерские личной безопасности. Орахамия рискует, поскольку реальная власть сейчас только у военных, а не у мальчиков на подтанцовке
18.12.2025 22:18 Ответить
 
 