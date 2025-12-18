"Мирное соглашение с РФ будет либо плохим, либо очень плохим, либо его не будет", - "слуга народа" Арахамия

На нынешнем этапе переговоров заключение "хорошего мирного соглашения" с Россией пока невозможно.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, его цитирует "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О мире с РФ

"Мы понимаем, все мыслящие люди, хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения, оно будет либо плохим, либо очень плохим, либо его не будет", - считает он.

В ответ на вопрос о вероятности заключения соглашения на этом этапе переговоров, Арахамия отметил, что при нынешнем давлении американцев, хотя оно и больше на Украину, чем на РФ, шанс есть, но "без участия американцев шансов на соглашение не будет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть очень много нардепов, которые не могут и не хотят дальше работать в Раде, - "слуга народа" Арахамия

Надежные гарантии безопасности

Также, по его словам, Украине нужны прочные гарантии безопасности, поскольку Киев не согласится отдать россиянам Донецкую область – это наша "красная линия".

Вместе с тем Арахамия назвал аналог 5 статьи НАТО "слабым", потому что он предусматривает, что в случае военной агрессии страны НАТО в течение 72 часов должны собраться и провести консультации.

"Я извиняюсь, но 24 февраля за 72 часа мы почти потеряли страну. Нас это не устраивает. То есть должна быть конкретика: сколько оружия, какого оружия, сколько у нас армия, как она финансируется, какие у нас есть так называемые пакеты сдерживания - ракеты там и прочее", - добавил Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донбасс, ЗАЭС и репарации: Зеленский назвал вопросы, по которым нет согласия с США