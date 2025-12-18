"Мирное соглашение с РФ будет либо плохим, либо очень плохим, либо его не будет", - "слуга народа" Арахамия
На нынешнем этапе переговоров заключение "хорошего мирного соглашения" с Россией пока невозможно.
Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, его цитирует "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
О мире с РФ
"Мы понимаем, все мыслящие люди, хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения, оно будет либо плохим, либо очень плохим, либо его не будет", - считает он.
В ответ на вопрос о вероятности заключения соглашения на этом этапе переговоров, Арахамия отметил, что при нынешнем давлении американцев, хотя оно и больше на Украину, чем на РФ, шанс есть, но "без участия американцев шансов на соглашение не будет".
Надежные гарантии безопасности
- Также, по его словам, Украине нужны прочные гарантии безопасности, поскольку Киев не согласится отдать россиянам Донецкую область – это наша "красная линия".
Вместе с тем Арахамия назвал аналог 5 статьи НАТО "слабым", потому что он предусматривает, что в случае военной агрессии страны НАТО в течение 72 часов должны собраться и провести консультации.
"Я извиняюсь, но 24 февраля за 72 часа мы почти потеряли страну. Нас это не устраивает. То есть должна быть конкретика: сколько оружия, какого оружия, сколько у нас армия, как она финансируется, какие у нас есть так называемые пакеты сдерживания - ракеты там и прочее", - добавил Арахамия.
Невже не розуміє, що його час закінчився після Стамбул - 2022?
А до закордонних патріотів і не дійде, бо там інфа від позитивних блогерів.
Це він на "лідера" натякає?
геній з рашки, не інакше
То Шуляк, то Арахамія, то ... сьогодні ще один 3.14дарас виник на фоні партії зелених - хто там взагалі керує тією "мафією"?
Він каже, що чим більше територій окупує рф, тим складніше стає вести переговори, оскільки позиція кремля стає більш жорсткою.
- чому ? Багато хто , замість США , може бути посередником ...
Лакмусовий папірець для оцінки нових глистів, які прийдуть до влади(((.
не умієте цінувати подарунки долі
АБО ДУЖЕ ПОГАНИМ,
ЩЕ НЕ ВСІ ПЛІВКИ ОПУБЛІКУВАЛИ,
ТА ЩЕ НЕ ПОВНІСТЬЮ ТИСКИ ЗАКРУТИЛИ БРИТИ ЖИДОБРАМОВИЧУ,ПОКИ ЩЕ ТІЛЬКИ челсі,А СКОРО ВІН ПОЧНЕ ГОВОРИТИ.
Більше і сказати нічого...
Іван Франко - писав про необхідність, щоб українці самі стали «господарями у власному домі».
В'ячеслав Чорновіл - у різних виступах підкреслював, що ніхто не збудує Україну замість українців.
Професійних дипломатів, які витягли Україну з окупації в 2014 залучати будете, чи продовжите командою молодих та ненажерливих не політиків, НЕ дипломатів здавати *****?
женіть цю наволоч
с просипом вас остап сулейман берта маріа аграхієнко...
іде двіжуха!
Як що мені якась **** напише, то йди воювати в окопи, то готовий і мій син зараз на Покровському напрямку.