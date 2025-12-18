"Мирна угода з РФ буде або поганою, або дуже поганою, або її не буде", - "слуга народу" Арахамія
На нинішньому етапі переговорів укладення "гарної мирної угоди" з Росією поки що неможливе.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, його цитує "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
Про мир з РФ
"Ми розуміємо, всі люди, які мислять, хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди, вона буде або погана, або дуже погана, або її не буде", - вважає він.
У відповідь на питання щодо ймовірності укладання угоди на цьому етапі перемовин, Арахамія зазначив, що за нинішнього тиску американців, хоча він і більший на Україну, аніж на РФ, шанс є, але "без участі американців шансів на угоду не буде".
Надійні гарантії безпеки
- Також, за його словами, Україні потрібні міцні гарантії безпеки, оскільки Київ не погодиться віддати росіянам Донецьку область – це наша "червона лінія".
Разом із тим Арахамія назвав аналог 5 статті НАТО "слабким", бо він передбачає, що у разі військової агресії країни НАТО протягом 72 годин мають зібратися і зробити консультації.
"Я перепрошую, але 24 лютого за 72 години ми майже втратили країну. Нас це не влаштовує. Тобто має бути конкретика: скільки зброї, якої зброї, скільки у нас армія, як вона фінансується, які у нас є так звані пакети стримування – ракети там і таке інше", - додав Арахамія.
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