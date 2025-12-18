Є дуже багато нардепів, які не можуть і не хочуть далі працювати в Раді, - "слуга народу" Арахамія

Відсутність парламентських виборів в Україні через повномасштабну війну суттєво впливає на кадрову ситуацію у Верховній Раді.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

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За його словами політика, певна частина народних депутатів, обраних у 2019 році, не можуть або не хочуть продовжувати роботу, однак залишаються на посадах через неможливість проведення виборів.

Арахамія зазначив, що ситуація є безвихідною з точки зору чинного механізму оновлення парламенту.

"Є дуже багато людей, які не можуть і не хочуть далі працювати в парламенті. Але вони незамінні, тому що ми не можемо провести вибори. Така собі проблема курки та яйця", — сказав він.

Голова фракції СН визнав, що чіткого рішення цієї проблеми наразі не існує.

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Арахамія також звернув увагу на численні маніпуляції навколо теми парламентської кризи. Основною причиною нинішньої ситуації він назвав втому народних депутатів на тлі тривалого воєнного стану.

На думку очільника фракції "Слуга народу", наразі єдиний можливий сценарій — продовжувати роботу.

"Єдиний сценарій, як на мене, — казати їм усім: не скигліть, тому що військовим набагато гірше", — наголосив Арахамія.

Він додав, що парламенту необхідно протриматися певний час, поки не з’явиться "вікно можливостей для миру".

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