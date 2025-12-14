Я не тримаюся за крісло, депутати напрацюють варіанти проведення виборів, - Зеленський

У найближчій перспективі народні депутати повинні підготувати можливі сценарії організації та проведення президентських виборів в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Питання виборів

Я не тримаюся за крісло. Я вважаю, що Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що попросив партнерів допомогти щодо безпекової ситуації під час виборів.

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"І я сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо буде так розвиватися ситуація. Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів", - додав президент.

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