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Новини Вибори під час війни
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Я не тримаюся за крісло, депутати напрацюють варіанти проведення виборів, - Зеленський

вибори під час війни

У найближчій перспективі народні депутати повинні підготувати можливі сценарії організації та проведення президентських виборів в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Питання виборів

Я не тримаюся за крісло. Я вважаю, що Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що попросив партнерів допомогти щодо безпекової ситуації під час виборів.

Також читайте: Був сигнал від США щодо виборів в Україні – я готовий до цього, - Зеленський

"І я сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо буде так розвиватися ситуація. Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів", - додав президент.

Що передувало?

Автор: 

вибори (6792) Зеленський Володимир (28174)
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Топ коментарі
+50
Да. Он сказал - я ваш приговор. Мы то думали что он обращается к Порошенко...
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14.12.2025 14:07 Відповісти
+45
оговтався Оманська Гнида .. з ефіру не вилазить зі словесним поносом

зашумлює ефір аби забули про міндічгейт, дєрьмака та іншу zельону сволоту

пишуть ніби є 2 влучення в великі цехи по виробництву фламінго )) - почали приховувати те чого не було і Велике Крадівництво Fire Point
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14.12.2025 14:08 Відповісти
+40
Працюють над електронним голосуванням через Глюдію щоб тебе знову вибрали за допомогою вьетнамських ботів? Ну якщо таке буде то світ мабуть і не знав ще більш сфальсифікованих виборів..
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14.12.2025 14:06 Відповісти

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