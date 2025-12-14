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Я не тримаюся за крісло, депутати напрацюють варіанти проведення виборів, - Зеленський
У найближчій перспективі народні депутати повинні підготувати можливі сценарії організації та проведення президентських виборів в Україні.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Питання виборів
Я не тримаюся за крісло. Я вважаю, що Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що попросив партнерів допомогти щодо безпекової ситуації під час виборів.
"І я сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо буде так розвиватися ситуація. Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів", - додав президент.
Що передувало?
- Раніше Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Можливо, Зеленський переміг би.
- Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.
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зашумлює ефір аби забули про міндічгейт, дєрьмака та іншу zельону сволоту
пишуть ніби є 2 влучення в великі цехи по виробництву фламінго )) - почали приховувати те чого не було і Велике Крадівництво Fire Point